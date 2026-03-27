Cofradía del Cristo del Socorro

Real e Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro tiene su origen directamente relacionado con Pedro Colón de Portugal de la Cueva y Enríquez, duque de Veragua y capitán general de las Galeras de España, quien, a raíz de que su hijo de 22 meses de edad sanara al paso de una procesión que llevaba un crucificado en 1689, decidió crear la hermandad, siendo constituida un 2 de febrero de dos años más tarde por 33 nobles caballeros, teniendo en su primera etapa como hermana mayor a Catalina Ventura Colón de Portugal y Ayala, entre 1733 y 1739. La hermandad se extinguió entre 1818 y 1822, resurgiendo en 1879. La historia se repitió al desaparecer en 1936 y reactivarse el 4 de febrero de 1961, cambiando entonces el color morado por el negro como distintivo.

Estructura

El colectivo está formado por cerca de mil hermanos, repartidos en dos agrupaciones (Portapasos del Cristo del Socorro y Portapasos de la Soledad del Consuelo), siendo Javier Pavía Galán su hermano mayor desde junio de 2023.

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Procesión

La cofradía organiza la primera procesión de las que tienen lugar cada año en España con el ‘via crucis’ penitencial que desarrolla en la madrugada del Viernes de Dolores con las imágenes del Cristo del Socorro (obra de Manuel Ardil en 1965) y de la Soledad del Consuelo (Hernández Navarro en 2003). Es particularidad de este ‘camino de la cruz’ que carece del típico orden de los desfiles cartageneros, pues reproduce cómo eran las procesiones en el siglo XVII. Además, el espectador puede incorporarse en cualquier momento al cortejo o abandonarlo. A las cinco de la mañana tiene lugar el encuentro del crucificado y de la Soledad del Consuelo con la Virgen del Rosell, la patrona más antigua de la ciudad, para una hora más tarde celebrarse la misa ante la Virgen de la Caridad, la patrona popular.