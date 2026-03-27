Cofradía de Cristo Resucitado

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado tiene su germen en una agrupación creada en la hermandad marraja para sacar una procesión con la resurrección de Cristo en 1940, aunque fue el 25 de abril de 1943 cuando estrenó el desfile. No terminó de encajar en la razón de ser del Nazareno, y sus integrantes solicitaron al obispo Miguel de los Santos Gomara adquirir categoría de cofradía, siendo proclamada como tal el 29 de diciembre de ese año.

Asistentes al ‘Resurrexit’, acto de cuaresma del Resucitado. / Cofradía NPJR

La cofradía blanca cuenta con unas 2.500 personas repartidas en 12 agrupaciones, constituidas entre 1940 (Jesús Resucitado) y 2011 (Escolta y Honores). Dispone de capilla propia en la iglesia de Santa María y cuenta con Felipe VI de Borbón como ‘Hermano de honor’ desde 1987. Un dato histórico es que la primera mujer penitente de la Semana Santa de Cartagena se dio dentro de la procesión del Domingo de Resurrección en 1954, dentro del tercio de la Virgen. Su hermana mayor es Marien García Boj desde enero de 2022.

Procesión

La primera salida de la cofradía como tal fue en 1945, con el Cristo tallado por el murciano Juan González Moreno. Al año siguiente se incorporó la Virgen del Amor Hermoso, y fue en los años ochenta del pasado siglo cuando el cortejo creció hasta los diez pasos, siendo en 2002 cuando, con un trono más, adquirió la configuración que mantiene.

Es un desfile que derrocha colorido, luz, flor, música, orden, esfuerzo y mucha ilusión. El Santo Ángel portando la cruz es la primera imagen que surge. Va sobre los hombros de los más jóvenes portapasos blancos, cuyo fervor se transmite al público. Surge a continuación Jesús Resucitado (titular de la hermandad), el grupo de la Resurrección (con tercio exclusivamente femenino) y el Sepulcro vacío-Mensaje del Ángel. Cristo se aparecerá después a María Magdalena (entre limoneros), a Santo Tomás (las tallas van sobre hombros de damas portapasos) y a sus discípulos en el camino de Emaús y en el lago Tiberiades (los peces de las redes son capturados la noche anterior). San Juan llega a hombros de sus caballeros. Es el preludio del apoteósico final. Primero, con la ‘Aparición’ de Jesús a su madre, para instantes después quedarse sola la Virgen del Amor Hermoso, quien escucha el himno nacional y la última Salve Cartagenera, que muchos cantan mientras las lágrimas caen de sus ojos, porque también marca el cierre de la ‘Semana grande de Cartagena’.

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La biga expuesta tras su restauración. / J. M. Ayaso

Destacar que todas las imágenes han sido restauradas en los últimos años, que San Juan fue relevado por una nueva imagen en 2025 y que este año se recupera la biga romana que ideó Miguel Fernández Rochera con su esplendor original. También reseñar un dato estadístico que es de desear que no se produzca este año, pues la procesión del Domingo de Resurrección es la más castigada por la lluvia en el siglo XXI.