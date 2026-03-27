Semana Santa de Cartagena 2026
‘Capirote’ es la revista más longeva de la Pasión de Cartagena
La publicación de la agrupación marraja del Santo Sepulcro y Expolio de Jesús alcanza el número 131
ASSEJ
El Santo Sepulcro y Expolio de Jesús fue la primera agrupación de la Semana Santa de Cartagena que se constituyó como tal en el año 1926, siendo también pioneros en contar con su propia revista, la cual surgió en 1974 en una primera etapa, para iniciar la segunda en 1987, la cual no ha tenido interrupción, alcanzando este año los 131 ejemplares, habiendo tenido como directores a Pedro M. Ferrández, Nieves Terry, José Sanchez y Alejandra Balibrea, a quienes se observa en ese orden en la fotografía adjunta.
Sus primeros ejemplares eran sencillos boletines impresos en ciclostil, teniendo como finalidad establecer una plena comunicación para los hermanos de la agrupación. Artífices de aquella iniciativa fueron José Sánchez Aullón y Enrique Tarifa Murcia, hermanos de este colectivo marrajo. Aquellos ejemplares impresos en folios se mantuvieron hasta la entrada a los años ochenta, interrupiéndose después su publicación, para regresar en 1987 cuando la revista comienza a editarse nuevamente ya con impresión gráfica. A los aludidos se sumaron entonces otros hermanos de la agrupación, como Ángel Manuel Tarifa Díaz y Francisco Macía Cañavate, consiguiéndose esta vez consolidar su publicación, que tuvo una periodicidad mensual en sus primeros años, pasando más tarde a trimestral, siendo anual en la actualidad.
En todos estos años, y continuando la labor de sus fundadores, Pedro María Ferrández García y Alicia María Cros Bernabéu se ocuparon durante 25 años de dirigir y gestionar su realización, diseño, contenidos y maquetación de ‘Capirote’, siendo en la actualidad Alejandra Balibrea Sánchez la responsable de que cada nuevo ejemplar ‘nazca’ puntualmente en estas fechas. Entre sus contenidos figura recoger los capítulos de la historia de la agrupación y de la Cofradía Marraja que se van han producido en estas últimas décadas.
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