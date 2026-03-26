PROCESIÓN VIACRUCIS DEL SANTÍSIMO Y REAL CRISTO DEL SOCORRO (COFRADÍA DEL SOCORRO)

RECORRIDO Y DETALLES:

03:30, Parte del final de la calle Sepulcro, y sigue por calle de la Concepción, plaza de San Ginés, calles de San Francisco, Campos, San Miguel y Aire, donde se detiene en la iglesia de Santa María de Gracia, en estación ante la Virgen del Rosell, antigua patrona de Cartagena. Sigue su camino por Aire, plaza de San Sebastián, Honda, lado norte de la plaza de San Francisco, Arco de la Caridad, San Vicente, plaza del Sevillano, Serreta y Caridad, deteniéndose en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad a las 06:00 horas, para la celebración de la Estación de Penitencia y de la primera misa del Viernes de Dolores.

Finalizada la misa, continúa por Caridad, plaza de Risueño y Duque para, al llegar a la plaza de San Ginés, realizar los ritos finales del Vía Crucis y después del canto de la salve, con los dos tronos enfrentados, proceder de nuevo por la empinada calle de la Concepción y del Sepulcro hasta el lugar de salida donde se da por terminada la procesión sobre las 08:00 de la mañana.