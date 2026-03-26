Semana Santa de Cartagena 2026
Consulta toda la información sobre las distintas procesiones de la Semana Santa de Cartagena 2026 desde el Viernes de Dolores al Domingo de resurrección: horarios, recorridos, mapas, pasos, etc...
VIERNES DE DOLORES
ACTOS DEL DIA
- En horario de 3:30 a 22 h. Procesiones, pasacalles y ofrendas.
- 3:30 h. Salida de la Procesión Viacrucis del Santísimo y Real Cristo del Socorro. Calle Sepulcro.
- 18:00 h. Salida de la Procesión Viacrucis del Santísimo y Real Cristo de la Divina Misericordia. Plaza de la Merced.
- 21:00 h. Salida de la Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario. Calle del Aire.
PROCESIÓN VIACRUCIS DEL SANTÍSIMO Y REAL CRISTO DEL SOCORRO (COFRADÍA DEL SOCORRO)
RECORRIDO Y DETALLES:
03:30, Parte del final de la calle Sepulcro, y sigue por calle de la Concepción, plaza de San Ginés, calles de San Francisco, Campos, San Miguel y Aire, donde se detiene en la iglesia de Santa María de Gracia, en estación ante la Virgen del Rosell, antigua patrona de Cartagena. Sigue su camino por Aire, plaza de San Sebastián, Honda, lado norte de la plaza de San Francisco, Arco de la Caridad, San Vicente, plaza del Sevillano, Serreta y Caridad, deteniéndose en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad a las 06:00 horas, para la celebración de la Estación de Penitencia y de la primera misa del Viernes de Dolores.
Finalizada la misa, continúa por Caridad, plaza de Risueño y Duque para, al llegar a la plaza de San Ginés, realizar los ritos finales del Vía Crucis y después del canto de la salve, con los dos tronos enfrentados, proceder de nuevo por la empinada calle de la Concepción y del Sepulcro hasta el lugar de salida donde se da por terminada la procesión sobre las 08:00 de la mañana.
PROCESIÓN VIACRUCIS DEL SANTÍSIMO Y REAL CRISTO DE LA DIVINA MISERICORDIA (COFRADÍA CRISTO DIVINA MISERICORDIA)
RECORRIDO:
18:00, Plaza de la Merced > Duque, Plaza de San Ginés > San Francisco > Campos > Jara > Plaza San Sebastián > Puerta de Murcia > Santa Florentina > Parque > Plaza Puertas de la Serreta > Serreta > Caridad > Plaza de la Inmaculada > Duque y Plaza de la Merced y recogida > donde se realiza el encuentro de las tres Imágenes > San Juan > Virgen de los Desamparados y Cristo de la Misericordia.
COMPOSICIÓN:
- Cruz de Guía.
- Ciriales (dos).
- Bandera Fundacional del Cristo de la Misericordia.
- Libro de Reglas con los Estatutos.
- Banderín de la Divina Misericordia y Gala Hermanamiento de La Unión.
- Banderas de Cartagena, Vaticano, y España.
- Banderines Gallardetes, de San Juan, Virgen y Cristo.
- Trono de las Reliquias de los Santos Cartageneros.
- Grupo infantil de Niños con alegorías y campanillas de San Juan.
- Estandarte del Cordero Pascual Libro de los Siete Sellos, (San Juan).
- Tercio de Alumbrantes de San Juan.
- Directiva de San Juan, Madrina y Camarera.
- Sección de Honores de la Policía Nacional.
- Trono de San Juan Evangelista.
- Banda de Música.
- Estandarte de la Virgen de los Desamparados.
- Grupo infantil de Niños con cojines con alegorías de la Virgen.
- Orden Militar de Santa María de España.
- Directiva de la Virgen, Madrina y Camarera.
- Sección de Honores de la Guardia Civil.
- Trono de la Sma. Virgen de los Desamparados.
- Damas de la Cofradía.
- Estandarte del Cristo de la Misericordia.
- Grupo Infantil de Niños con alegorías y campanas.
- Alumbrantes Cristo de la Misericordia, Camarera y Madrinas del Cristo.
- Banda de Música.
- Cruz Alzada con Ciriales (dos)
- Trono de las Santas Reliquias del Lignum Crucis.
- Sacerdote Celebrante del Vía Crucis, y Turiferario.
- Ciriales de Reverencia
- Sección de Honores de la Policía Local, (Escolta Perpetua del Señor).
- Trono del Smo. Y Real Cristo de la Misericordia de Cartagena.
- Palio de Respeto del Señor de la Misericordia.
- Promesas del Cristo de la Misericordia.
- Sección de Honores del Piquete del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejercito del Aire de Alcantarilla. (EZAPAC)
- Presidencia, Capellanes, Autoridades, Invitados, Directiva, etc.…
PROCESIÓN DEL SMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROSARIO (COFRADÍA CALIFORNIA)
ITINERARIO:
21:00, Aire > Cañón > Mayor > Plaza San Sebastián > Puertas de Murcia > Santa Florentina > Plaza Juan XXIII > Parque > Plaza Puertas de la Serreta > Serreta > Caridad > Plaza de la Inmaculada > Duque > Plaza San Ginés > San Francisco > Campos > Jara > Aire > Iglesia de Santa María de Gracia.
ORDEN Y COMPOSICIÓN:
- Guiones
- Representación de Cofradía (Tercio Femenino del Prendimiento)
- Trono Insignia de la Cofradía
- Agrupación de Granaderos
- Tercio Femenino de la Oración en el Huerto
- Trono Alegoría de los Siete Dolores
- Tercio Femenino de la Virgen del Primer Dolor
- Trono de Jesús y Maria en casa de Lázaro
- Tercio Femenino del Ósculo
- Trono de la Despedida de Jesús de la Santísima Virgen
- Tercio del Cristo de la Misericordia
- Mesa de la Cofradía
- Trono del Cristo de la Misericordia
- Tercio de la Virgen del Rosario
- Trono de la Virgen del Rosario
- Piquete Sección de Honores ( Agrupación de Granaderos)
SÁBADO DE PASIÓN
ACTOS DEL DÍA
- En horario de 18 a 21:00 h. Traslados y Eucaristía del Santa Sepulcro.
- 18:00 h. Traslados de las Sagradas Imágenes. Capilla N.P. Jesús Nazareno, Iglesia de Santo Domingo.
- 20:15 h. Traslados Penitenciales de la Santísima Virgen de la Esperanza, Santísima Virgen de la Vuelta del Calvario y Santísimo Cristo de la Sentencia.
- 21:00 h. Eucaristía del Santo Sepulcro. Iglesia castrense de Santo Domingo.
TRASLADO DE LAS SAGRADAS IMÁGENES (COFRADÍA MARRAJA)
18:00 Nuestro Padre Jesús Nazareno.
- Lugar: Capilla N.P. Jesús Nazareno, Iglesia de Santo Domingo.
- Itinerario: Mayor, Plaza de San Sebastián, Jara , Campos, San Francisco, Plaza San Ginés, Duque, Plaza de la Merced, San Diego, Plaza Puertas de San José, Avenida Trovero Marín, Puente Mompeán, Paseo de las Delicias, Iglesia Santiago Apóstol.
19:00 Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.
- Lugar: Iglesia de Santa María de Gracia.
- Itinerario: Aire, Cañón, Príncipe de Vergara, General Ordóñez, Muralla del Mar, Universidad Politécnica de Cartagena (Campus Muralla del Mar).
20:00 Santísimo Cristo de la Agonía.
- Lugar: Colegio Patronato del Sagrado Corazón de Jesús.
- Itinerario: Saura, Gloria, Subida de San Diego, Plaza de la Merced (E y S), Duque, Plaza de Risueño (O), Caridad, Arco de la Caridad, Plaza de San Francisco (N y O), Campos, San Miguel, Aire.
20:05 Santísima Virgen de la Soledad de los Pobres.
- Lugar: Parroquia San Antonio María Claret.
- Itinerario: Capilla de Adoración Perpetua, calle Real, plaza Castellini, calle Magón, plaza Cuartel del Rey, calle Intendencia, Puerta de Murcia, plaza de San Sebastián, Aire (iglesia de Sta. María de Gracia).
TRASLADOS PENITENCIALES DE LA SMA. VIRGEN DE LA ESPERANZA, SMA. VIRGEN DE LA VUELTA DEL CALVARIO Y SMO. CRISTO DE LA SENTENCIA (COFRADÍA CALIFORNIA)
DETALLES:
20:15 Santísimo Cristo de la Sentencia.
- Lugar: Calle Cristo de la Sentencia (Comisaría de Policía)
- Itinerario: Calle Menéndez Pelayo, Plaza de España (lado oeste)
20:30 Virgen de la Esperanza
- Lugar: Colegio de las Carmelitas
- Itinerario: Plaza de España (lado Este)
Encuentro entrada calle del Carmen, Cristo de la Sentencia y Virgen de la Esperanza. Siguiendo por la calle del Carmen.
20:30 Virgen de la vuelta del Calvario
- Lugar: Parque de Artillería
- Itinerario: Parque de Artillería, Plaza Puertas de la Serreta, Parque, Plaza Juan XXIII, Santa Florentina, Puertas de Murcia,
Encuentro salida calle del Carmen, Cristo de la Sentencia, Virgen de la Esperanza y Virgen de la vuelta del Calvario. Siguiendo por las calles Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Aire, Iglesia de Santa Maria de Gracia.
DOMINGO DE RAMOS
ACTOS DEL DÍA
- 10:00 h. Pasacalles Soldados Romanos y Procesión de Domingo de Ramos en la Puebla.
- 11:30 h. Procesión de Domingo de Ramos en La Palma.
- 16:30 h. Procesión de la Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén. Iglesia de Santa María de Gracia.
PROCESIÓN DE LA ENTRADA DE NUESTRO PADRE JESÚS EN JERUSALÉN (COFRADÍA CALIFORNIA)
ITINERARIO:
16:30, Aire > Cañón > Mayor > Plaza de San Sebastián > Puertas de Murcia > Santa Florentina > Plaza Juan XXIII > Parque > Plaza Puertas de la Serreta > Serreta > Caridad > Plaza de la Inmaculada > Duque > Plaza San Ginés > San Francisco > Campos > Jara > Aire > Iglesia de Santa María de Gracia.
ORDEN Y COMPOSICIÓN:
- Guiones
- Agrupación de Granaderos.
- Trono Insignia de la Cofradía.
- Personajes Bíblicos, Arca de la Alianza.
- Agrupación de Soldados Romanos (Armados del Prendimiento)
- Tercio del Prendimiento - Trono El Bautismo de Jesús.
- Tercio de la Santa Cena
- Tercio de San Pedro Samaritana
- Trono de la Conversión de la Samaritana.
- Tercio de Santiago Apóstol
- Trono La Elección de Jesús a los Zebedeos.
- Tercio de la Coronación de Espinas
- Trono de “El Sermón de la Montaña”
- Tercio de San Pedro - Trono de “La imposición del Primado”,
- Tercio de la Sentencia de Jesús
- Tercio del Ósculo - Trono de los Milagros de Jesús.
- Pueblo Hebreo de la Oración en el Huerto.
- Carro Bocina del Ángel Confortador de la Oración en el Huerto.
- Tercio de la Oración en el Huerto
- Trono Jesús Camino de Jerusalén.
- Tercio de la Santísima Virgen del Primer Dolor
- Trono de Jesús con los Niños.
- Tercio de la Flagelación - Trono de la Unción de Betania.
- Tercio del Discípulo Amado
- Tercio del Juicio de Jesús
- Carro Bocina del Ángel.
- Tercio de San Juan Evangelista
- Mesa de la Cofradía.
- Trono de la Entrada de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén.
- Piquete Sección de Honores (Agrupación de Granaderos)
LUNES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- En horario de 12 a 21 h. Rezo, Eucaristía, Cabildo y Procesiones.
- 21:00 h. Salida de la Procesión de las Promesas de la Santísima Virgen de la Piedad.
PROCESIÓN DE LAS PROMESAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PIEDAD (COFRADÍA MARRAJA)
Itinerario:
21:00, Aire > Cañón > Mayor > Plaza San Sebastián > Puertas de Murcia > Sta. Florentina > Plaza Juan XXIII > Parque > plaza Puertas de la Serreta > Serreta > Caridad > Duque > Plaza de San Ginés > San Francisco > Campos > San Miguel > Aire > Iglesia de Santa María.
Composición:
- Grupo de acompañamiento del Sudario
- Agrupación de Granaderos
- Santo Cáliz
- Trono Insignia Piedad
- Santísima Virgen de la Piedad.
MARTES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 20:26 h: Santiago Apóstol salida desde el Gobierno Militar
- 20:26 h: San Juan Evangelista salida desde el Real Parque de Artillería
- 21:15 h: San Pedro Apóstol salida desde el interior del Arsenal Militar
PROCESIÓN DE LOS TRASLADOS DE LOS APÓSTOLES (COFRADÍA CALIFORNIA)
ITINERARIOS:
Agrupación: Santiago Apóstol: Salida a las 20:26 desde el interior del Gobierno Militar (Muralla del Mar), hacia las calles de Príncipe de Vergara, Subida a la Monjas, Plaza del Ayuntamiento, Cañón, Aire, San Miguel, Campos, Plaza de San Francisco (lado Oeste) Ignacio García, Balcones Azules, Honda, a Plaza de San Sebastián.
Agrupación: San Juan Evangelista: Salida a las 20:26 desde el interior del Parque de Artillería, hacia las calles de Plaza Puertas de la Serreta, Serreta, Caridad, y en la Consagrada Iglesia de la Caridad Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de la Caridad. Continuando el cortejo por Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, a Plaza de San Sebastián.
Agrupación: San Pedro Apóstol: Salida a las 21:15 desde el interior del Arsenal Militar, hacia las calles de Real, Castellini, Puertas de Murcia, a la Plaza de San Sebastián, donde las Agrupaciones de Santiago Apóstol. San Juan Evangelista. y San Pedro Apóstol se unen, recorriendo calle Mayor, Cañón, Aire hacia la Iglesia de Santa María de Gracia.
ORDEN Y COMPOSICIÓN:
- Representación de Cofradía (Prendimiento)
- Trono Insignia de la Cofradía
- Agrupación de Granaderos
- Tercio del Santiago Apóstol
- Trono del Santiago Apóstol
- Tercio del San Juan Evangelista
- Trono del San Juan Evangelista
- Tercio del San Pedro Apóstol
- Mesa de la Cofradía
- Trono del San Pedro Apóstol
- Piquete de Infantería de Marina
MIÉRCOLES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 17:45 h: Lavatorio de Pilatos. Plaza del Ayuntamiento.
- 21:00 h: Magna Procesión del Santísimo Cristo del Prendimiento. Iglesia de Santa María de Gracia.
MAGNA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PRENDIMIENTO (COFRADÍA CALIFORNIA)
ITINERARIOS:
21:00, Aire > Cañón > Mayor > Plaza San Sebastián > Puertas de Murcia > Jabonerías > San Roque > Carmen > Santa Florentina > Plaza Juan XXIII > Parque > Plaza Puertas de la Serreta > Serreta > Caridad > Plaza de la Inmaculada > Duque > Plaza de San Ginés > San Francisco > Campos > Jara > Aire > Iglesia de Santa María de Gracia.
ORDEN Y COMPOSICIÓN:
- Guiones
- Representación de Cofradía (Tercio Femenino del Prendimiento)
- Trono insignia de la cofradía
- Agrupación de Granaderos
- Tercio de la Santa Cena - Trono de la Santa Cena
- Tercio El Lavatorio de los Pies - Trono El Lavatorio de los Pies
- Tercio de la Oración en el Huerto - Trono de la Oración en el Huerto
- Tercio del Ósculo - Trono del Ósculo
- Tercio del Prendimiento - Mesa de la Cofradía
- Trono del Prendimiento
- Agrupación de los Armados del Prendimiento (Soldados Romanos)
- Carro Bocina del Angel
- Tercio del Juicio de Jesús - Trono del Juicio de Jesús
- Tercio del Arrepentimiento de San Pedro
- Trono del Arrepentimiento de San Pedro
- Tercio de la Flagelación - Trono de la Flagelación
- Tercio de la Coronación de Espinas
- Trono de la Coronación de Espinas
- Tercio de la Sentencia de Jesús - Trono de la Sentencia de Jesús
- Tercio del Santiago Apóstol - Trono del Santiago Apóstol
- Tercio del San Pedro Apóstol - Trono del San Pedro Apóstol
- Tercio del San Juan Evangelista - Trono del San Juan Evangelista
- Tercio de la Santísima Virgen del Primer Dolor
- Trono de la Santísima Virgen del Primer Dolor
- Piquete de Artillería
JUEVES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- En horario de 16:30 a 22:00 h: Cabildo, Acto de Desagravio y Procesiones.
- 20,45 h: Salida de la Procesión Solemne del Silencia y Santísimo Cristo de los Mineros.
PROCESIÓN SOLEMNE DEL SILENCIO Y SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MINEROS (COFRADÍA CALIFORNIA)
ITINERARIO:
20:45, Aire > Cañón > Mayor > Plaza San Sebastián > Puertas de Murcia > Santa Florentina > Plaza Juan XXIII > Parque > Plaza Puertas de la Serreta > Serreta > Caridad > Plaza de la Inmaculada > Duque > Plaza San Ginés > San Francisco > Campos > Jara > Aire > Iglesia de Santa María de Gracia.
ORDEN Y COMPOSICIÓN:
- Guiones
- Tercio del Ósculo
- Tercio del Ecce Homo
- Capilla Musical California "Francisco Zabala"
- Mesa de la Cofradía
- Trono del Ecce Homo
- Tercio del Cristo de los Mineros - Trono del Cristo de los Mineros
- Tercio de la Vuelta del Calvario - Trono de la Vuelta del Calvario
- Tercio de la Santísima Virgen de la Esperanza
- Trono de la Santísima Virgen de la Esperanza
- Piquete Sección de Honores (Agrupación de Granaderos)
VIERNES SANTO
ACTOS DEL DÍA
- En horario de 0:05 a 21:30 h. Llamada de Granaderos y Judíos. Callejón de Bretau.
- 02:00 h: Procesión del Encuentro.
- 20:00 h: Procesión del Santo Entierro. Iglesia de Santa María de Gracia.
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO (COFRADÍA MARRAJA)
ITINERARIOS:
En la madrugada del Viernes Santo salen cuatro procesiones, que se unirán hasta convertirse en una sola.
02:00 1ª Procesión: Procesión de la Verónica.
Aire > Cañón > Mayor > plaza de San Sebastián > Honda > Plaza de San Francisco > Arco de la Caridad > Caridad > Don Roque.
02:10 2ª Procesión: Procesión de N.P. Jesús de Medinaceli.
Campus Muralla del Mar > San Diego > incorporándose a la altura de la Calle de la Gloria a la Primera Procesión.
02:30 3ª Procesión: Procesión de N.P. Jesús Nazareno.
Pescadería > Subida del Nazareno > Paseo de Delicias > Puente Mompeán > Avenida del Trovero Marín > plaza Puertas de San José > San Diego > plaza de la Merced.
02:45 4ª Procesión: Procesión de la Sma. Virgen Dolorosa.
Aire > Jara > Campos > Plaza San Francisco > Arco de la Caridad > Serreta > Don Roque > Plaza de la Merced > Palacio de Aguirre.
04:30 Encuentro. El Encuentro entre N.P. Jesús Nazareno y la Sma. Virgen Dolorosa tiene lugar en la esquina del Palacio de Aguirre, Museo Regional de Arte Moderno (MURAM).
04:30 Procesión del Encuentro
Duque > San Francisco > Campos > Jara > plaza de San Sebastián > Aire > iglesia de Santa María.
Composición: Santo Cáliz, Granaderos, Medinaceli, Condena de Jesús, Primera Caída, Soldados Romanos, Jesús Nazareno, Verónica, San Juan, Sma. Virgen Dolorosa.
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO (COFRADÍA MARRAJA)
ITINERARIO:
20:00, Aire > Cañón > Mayor > plaza San Sebastián > Puertas de Murcia > Sagasta > Tolosa Latour > Carmen > Santa Florentina > Parque > Serreta > Duque > San Francisco > Campos > Jara > Aire > iglesia de Santa María.
COMPOSICIÓN:
- Granaderos
- Santo Cáliz
- Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Expolio de Jesús
- Santa Agonía de Cristo
- Lanzada
- Santísimo Descendimiento
- Santísima Virgen de la Piedad
- Santísimo Enterramiento de Cristo
- Soldados Romanos
- Santo Sepulcro
- Santa María Magdalena
- San Juan
- Sma. Virgen de la Soledad
SÁBADO SANTO
ACTOS DEL DÍA
- 19:00 h: Salida de la Procesión de la Vera Cruz. Iglesia de Santa María de Gracia.
PROCESIÓN DE LA VERA CRUZ (COFRADÍA MARRAJA)
ITINERARIO:
19:00 Procesión de la Vera Cruz
Aire, San Miguel, Campos, San Francisco, Plaza de San Ginés, Duque, Caridad, Serreta, Plaza Puertas de la Serreta, Parque, Santa Florentina, Puertas de Murcia, Plaza San Sebastián, Mayor, Cañón, Aire, Iglesia de Santa María.
COMPOSICIÓN: Grupo de acompañamiento del Sudario, Granaderos Cadetes, Santo Cáliz, Santo Sudario, Santo Amor de San Juan, Vera Cruz, Santísima Virgen de la Soledad de los Pobres, Piquete de Granaderos.
19:10 Procesión de las Santas Mujeres
Puerta de la Casa de Misericordia, San Diego, Plaza de la Merced, Duque, donde se integrará con la Procesión de la Vera Cruz.
COMPOSICIÓN: Santas Mujeres
DOMINGO DE RESURRECIÓN
ACTOS DEL DÍA
- 09:30 h. Salida de la Procesión de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Iglesia de Santa María de Gracia.
PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS RESUCITADO (COFRADÍA RESUCITADO)
ITINERARIO:
09:30, Aire > Jara > Campos > San Francisco > Plaza de San Gines > Duque > Plaza del Risueño > Caridad > Serreta > Plaza Puertas de la Serreta > Parque > Plaza Juan XXIII > Canales > Carmen > Puertas de Murcia > Plaza de San Sebastián > Mayor > Cañón > Aire > Iglesia de Santa María.
RECOGIDA: 15:00h.
Tras la llegada del trono de la Virgen del Amor Hermoso a la iglesia, se procede a sacar el trono del titular de la cofradía, para el encuentro con su madre, y posterior canto de la salve.
Redactor: Raúl Guinea Guillén