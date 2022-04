El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) pronunció un pregón emotivo y personal, en el que recordó su infancia en Cartagena y el sentimiento de los cartageneros ausentes, además de poner en valor los actos que componen «la semana grande de nuestras cofradías pasionarias», resaltando el regreso este año de los desfiles.

«Aprovechemos todas las ocasiones que nos traerá esta Semana Santa, la primera que viviremos con cierta normalidad tras la llegada de la pandemia, para seguir los pasos de Cristo, en la liturgia y en las procesiones, convirtiéndonos en un personaje más que se encuentra en Jerusalén esos días y participa en aquellos acontecimientos de hace casi dos mil años, y que ese seguimiento continúe sin interrupción hasta la Semana Santa del año 2023»

«Como nos pasa a todos en cierta forma, mi familia y mi lugar de nacimiento, en este caso Cartagena, han modulado de una manera trascendental todo lo que soy: cristiano, militar y marino. Características que se corresponden, que definen, una buena parte de lo que es la misma Cartagena y que me identifican con ella»

«Nunca se me olvidarán esos días previos a la Semana Santa, en que acompañando a dos de mis tíos, californios hasta la médula, Juan Alessón y Esteban Calderón, iba a la Cofradía California y ayudaba al inolvidable Balbino de la Cerra en su labor»

«¿Qué cartagenero no se emociona, no vibra, al escuchar esa música tradicional de nuestra Semana Santa, que se nos graba desde pequeños, más que en la memoria en el alma, y que nos traslada instantáneamente a nuestra tierra cada vez que la escuchamos fuera de ella en el lugar o las circunstancias que sean?»

«Como cartagenero ausente en Madrid, vivo el anuncio de la Semana Santa con la mente puesta en lo que sucede en nuestra tierra natal. Allí celebramos nuestro Jueves de Ceniza junto a la imagen de nuestra querida Virgen de la Caridad, a la que cantamos la Salve tras la eucaristía»

FERNANDO NAVARRO MULERO: Procesionista del Año

La persona elegida por el jurado de la asociación cultural Procesionista del Año de Cartagena en el 40 aniversario del galardón comenzó a desfilar por las calles de la ciudad con siete años de edad y mañana, 9 de abril, cumplirá 70 años. Ha sido hermano mayor de la Cofradía del Socorro durante 16 años, vocal del Nazareno (donde ahora uno de sus hijos es vicepresidente) y secretario de la Cofradía Marraja. Es esposo de María del Carmen Ros Hernández-Ardieta, Nazarena Mayor en 2007.

«Esta elección es una de las mayores alegrías procesionistas que se pueden tener. Yo no me lo esperaba y la recibo con muchísima ilusión. Si puedo merecerlo por algo, es porque desde hace

casi cuarenta años acudo a congresos nacionales en los que presumo de mi ciudad como cartagenero y procesionista»

«Soy un procesionista atípico, pues nací en la Cofradía Marraja, he dirigido la Cofradía del Socorro y no menos que me considero californio y del Resucitado»

«Ha sido una vida dedicada a las cofradías de Cartagena, en la que he hecho lo mismo que muchísimos en Cartagena, trabajar por las cofradías, cada uno en la posibilidad que tiene y en el momento que se le da»

«Empecé joven como procesionista y acabé joven, pues pensé que tenía que descansar. Fue en 2003 cuando dejé el cargo de hermano mayor del Socorro. No esperaba este premio, pues yo

decía que ya era un ‘cadáver cofradiero’ y me habéis resucitado. Esto para mí es una inyección que no os podéis imaginar»

«En Cartagena se dice: 'Pon un tambor en la puerta de Santa María y las procesiones salen solas’. Este dicho suena tan bien como incierto es. El milagro anual de la Semana Santa de Cartagena no es fruto del azar. Es la consecuencia del esfuerzo y trabajo de cientos y cientos de cofrades, que son los auténticos procesionistas del año»

«No somos más que otros, sino que representamos en un momento determinado a los procesionistas, pero todos, por su trabajo, merecerían pasar por este sillón»

«El orden es nuestra gran diferencia con otras procesiones, es nuestra principal identidad»

PILAR GIMÉNEZ RUBIO: Nazarena Mayor de la Semana Santa

Cartagenera de 56 años de edad, comenzó su participación en las procesiones de nazarena marraja y de monaguilla de la agrupación de Jesús Resucitado, estando vinculada también al Santo Sepulcro y Expolio de Jesús y a la Virgen del Amor Hermoso, formando parte de sus dos tercios femeninos. En su discurso en el Teatro Circo, donde recibió la distinción, anunció que compartirá sus especiales momentos junto a su predecesora, Manoli Borrego, quien no pudo hacerlo en su momento por la pandemia.

«Cuando me llamó la alcaldesa, para comunicarme la decisión de la junta de cofradías, apenas podía creérmelo, ni si quiera hablar. Al principio pensé que la elegida era mi madre, que es la que

de verdad se lo merece. Ojalá cada mujer de la Semana Santa pudiera vivir ese momento. He recibido muchas felicitaciones y las lágrimas han corrido, gracias a todos por hacerme sentir tanto cariño»

«Quiero representaros a todas las mujeres, a las que trabajabais desde la trastienda, a las que antes planchabais túnicas (sin ellas la Semana Santa no existiría) y a las que ahora forman parte de las directivas y tienen la oportunidad de tomar decisiones. Voy a seguir trabajando para que hombres y mujeres sean iguales, eso sí, sin pisarse los unos a los otros»

«De pequeña, cuando vivía con mi familia en Barcelona y en Albacete, la música de Semana Santa sonaba en casa y mi padre (gran sudarista y hombre maravilloso) nos ponía a ensayar a mi hermano y a mí alrededor de una mesa en un corto pasillo. También veníamos los fines de semana a ensayar»

«Mi trabajo en la Cofradía Marraja es de guardalmacén, jefa de tercio y consiliaria. Cada cargo me sirve para tener contacto con mis hermanos. Ver las caras de emoción de monaguillos y penitentes supone que todo el trabajo y tiempo empleado quede en nada. Es emocionante, al igual que poner la toalla en la cruz del Sepulcro y rezar la Salve a la Virgen del Amor Hermoso ante la Caridad durante la procesión»

«Hay mucha ilusión por salir en procesión, y más en el Santo Sepulcro y en el Resucitado, pues por la lluvia no pudimos desfilar en el año 2019. Si alguna vez tuviera que elegir entre una cofradía y otra, no podría hacerlo, sería como tener que elegir entre un hijo y otro»