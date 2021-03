Cartagena no sacará este 2021 las procesiones a la calle, pero no se quedará sin actividades por su Semana Santa. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se están organizando distintas programaciones, para que los cartageneros sientan el espíritu de su fiesta local por antonomasia. De hecho, este miércoles 17 de marzo fue presentado el ciclo 'Marchas Procesionales', que se llevará a cabo del 21 de marzo al 4 de abril.

En el acto de presentación del ciclo estuvo presente el concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera y el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, acompañado de los cuatro hermanos mayores de las cofradías de la Semana Santa y representantes de las bandas musicales.

"No vamos a ver el perfecto orden de los penitentes marchando al son del tambor, andando y parando todos a la vez. No vamos a ver tampoco las luces de tronos y hachotes por nuestras calles, pero no vamos a renunciar a la música, uno de los rasgos más característicos de nuestra Semana Santa" ha indicado el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera.

Y es que dentro de las diversas actividades programadas por el Ayuntamiento de Cartagena se va a ofrecer un ciclo musical de marchas procesionales en distintas iglesias tanto del casco histórico como de barrios y diputaciones. Ciclo que va a ser protagonizado por las bandas de Cartagena.

"La Agrupación Musical Sauces, la Unión Musical Cartagonova, la Banda Nuestra Señora de la Soledad de Molinos Marfagones y Santa Cecilia de Pozo Estrecho nos emocionarán de nuevo con las melodías procesionales que forman parte de la vida de nuestra Semana Santa. A través de ellas reviviremos esta fiesta mayor de Cartagena, que no se entiende sin marchas tras las imágenes de las cofradías" ha añadido Martínez Noguera.

Las iglesias Santa María de Gracia, la del Sagrado Corazón de Jesús en San Diego, la de San Fulgencio y Santo Domingo, por un lado, y las iglesias del Sagrado Corazón de Jesús de La Puebla, Iglesia de San Roque de Alumbres, Parroquia de San Fulgencio de Pozo Estrecho acogerán estos conciertos.

Tras David Martínez, tomó la palabra el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana que resaltó que: "El ciclo irá del 21 de marzo al 4 de abril. El aforo estará limitado, según la normativa establecida por las autoridades sanitarias por covid. No es necesaria invitación. Se accederá por orden de llegada".

"En estos conciertos escucharemos marchas tan características de nuestra Semana Santa como 'Mater Mea', 'Nuestro Padre Jesús', 'Crucifixus' o el 'Descendiminto'. Y con su sonido, intentaremos mitigar el deseo de ver de nuevo por nuestras calles a las cuatro cofradías de nuestra fiesta mayor" ha añadido Piñana.

Tras Carlos Piñana, tomó la palabra el presidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos de la Cerra, que agradeció al "Ayuntamiento la organización de eventos con todas las medidas sanitarias vigentes".

El acto concluyó con la intervención de la presidenta de la Agrupación Musical Sauces, Caridad Banacloig, que reiteró en nombre de todas las bandas de música el "agradecimiento al Ayuntamiento por contar con las bandas para este ciclo"