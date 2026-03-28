Tradición y esencia marinera en la Semana Santa de San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar arranca su semana de Pasión con una profunda carga de tradición y sentimiento. Esta festividad, que trasciende el ámbito religioso para convertirse en el epicentro cultural del municipio, se prepara para sumergirse en su semana grande.

Declarada de Interés Turístico Regional hace más de tres décadas, la celebración se ha consolidado como una de las citas imprescindibles de la Región de Murcia durante la primavera. La identidad propia de este evento se define por la sobriedad de sus nazarenos, el aroma a incienso mezclado con el salitre y la espectacularidad de sus tronos.

Este año, el fervor comenzó este Viernes de Dolores, jornada en la que se iniciaron los desfiles procesionales con el traslado del San Juan, portado por los alumnos del Colegio San Pedro Apóstol, y la tradicional procesión de ‘La Dolorosa’, protagonizada por la bella imagen de José Sánchez Lozano.

Previamente, el calendario de actos se inauguró el pasado 18 de febrero con la tradicional ‘Pedida de las Calles’, a la que siguió el nombramiento de Procesionista del Año, otorgado a Facundo Meroño, en el transcurso del concierto de Marchas de Procesión, y el pregón de Mariano Visedo, antiguo presidente del Cabildo durante más de veinte años. Además de los actos propios de cada cofradía y Hermandad y la exposición monográfica sobre la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón.

En cuanto a los desfiles procesionales, que destacan por la disciplina de los tercios y el valor artístico de las tallas, la principal novedad de 2026 es la modificación estratégica del itinerario de la procesión del Encuentro en la noche del Jueves Santo. El emblemático momento en que convergen Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores, San Juan y la Piadosa Mujer Verónica se traslada este año a la Plaza Luis Molina, frente al Ayuntamiento. Este cambio busca ofrecer un espacio más amplio y solemne para el canto de saetas, mejorando la visibilidad para las miles de personas congregadas.

Penitentes del Santo Sepulcro. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Otro de los momentos más singulares es el Vía Crucis del Cristo del Mar Menor el Miércoles Santo. Bajo el amparo de la luna, la imagen recorre el paseo marítimo de Villananitos.

La noche del Viernes Santo representa la máxima expresión de la devoción local con la procesión del Santo Entierro. Es el desfile más multitudinario de todos, donde trece imágenes de gran valor artístico recorren las calles acompañadas por nutridos tercios de nazarenos, elegantes manolas con mantilla española y bandas de música que marcan el compás fúnebre de la jornada.

Desfile procesional del Domingo de Resurrección. / Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Finalmente, el Domingo de Resurrección transforma el dolor en júbilo con el Encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen de los Dolores. El momento cumbre ocurre cuando, ante el clamor popular, se produce el cambio del manto de luto de la Virgen por uno de color azul radiante. Entre la suelta de palomas y la pirotecnia que ensordece el centro del municipio, San Pedro del Pinatar cierra una semana donde su fe demuestra estar más viva que nunca.