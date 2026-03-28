Lorquí se proyecta a España con una Semana Santa marcada por su patrimonio salzillesco

La Semana Santa volverá a situarse en el centro de la vida cultural, social y religiosa de Lorquí en 2026, en un año especialmente significativo en el que la tradición local trasciende fronteras para ganar protagonismo en algunos de los principales escenarios artísticos de España.

El municipio ilorcitano afronta esta nueva edición con una proyección inédita de su patrimonio, especialmente el vinculado al escultor Francisco Salzillo, cuya huella define una Semana Santa «centenaria, única y profundamente arraigada».

Este impulso coincide con la presencia de una de sus imágenes más representativas, la Dolorosa atribuida a Salzillo, en la prestigiosa exposición Las Edades del Hombre, una de las citas artísticas y culturales más relevantes del país. A ello se suma su próxima participación, junto al Nazareno y el San José con el Niño, en una gran muestra monográfica dedicada al escultor en el Museo Nacional de Escultura, consolidando así la proyección nacional del patrimonio ilorcitano.

Más allá de su proyección exterior, la Semana Santa de Lorquí mantiene intacta su esencia. Actos como la Bendición del Nazareno, en la madrugada de Jueves Santo, y el Desenclavamiento, que da comienzo a la procesión de Viernes Santo, se han convertido en señas de identidad propias, únicos en su desarrollo y profundamente arraigados en la tradición local. Precisamente esta singularidad, unida al valor artístico de las tallas de Salzillo que salen a la calle durante estos días para ser contempladas de una forma completamente diferente, atrae cada año a miles de visitantes.

En los últimos años se han recuperado tradiciones históricas como la exposición de las imágenes en domicilios particulares, pudiendo contemplar esculturas como el Nazareno de Salzillo. / Ayto. Lorquí

De hecho, durante esta semana, Lorquí llega a duplicar su población, alcanzando los 14.000 visitantes, con la llegada de personas procedentes del resto de la Región de Murcia y de otros puntos de España, consolidándose como un foco de atracción cultural y religioso en estas fechas.

En los últimos años, además, se han recuperado tradiciones históricas como la exposición de las imágenes en domicilios particulares, transformando las viviendas en espacios de encuentro y devoción que implican a todo el municipio y refuerzan el carácter participativo de la celebración; permitiendo, además, contemplar las esculturas con una cercanía y proximidad excepcional, incluido el único Nazareno de Salzillo de la Región de Murcia. La música procesional, con composiciones propias para momentos clave, completa una experiencia sensorial y emocional que distingue a la Semana Santa ilorcitana.

Un reconocimiento cada vez más cercano

El crecimiento del interés turístico y cultural ha llevado al Ayuntamiento a intensificar su apuesta por lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional. La promoción del municipio en la feria FITUR, con la campaña ‘Semana Santa de Lorquí-Barroco Vivo’, ha contribuido a reforzar su visibilidad a nivel nacional.

Este aumento de visitantes y el reconocimiento progresivo de su riqueza patrimonial hacen que 2026 se contemple como un año clave para la consecución de este distintivo.

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, ha querido poner en valor el papel fundamental de las cofradías en la conservación y proyección de la Semana Santa:

«Quiero destacar, de manera muy especial, la labor incansable de nuestras Cofradías. Sin su compromiso, sin su dedicación silenciosa durante todo el año, sin el esfuerzo humano y organizativo que realizan, nada de esto sería posible. Ellos y ellas mantienen vivas nuestras tradiciones, las fortalecen y las proyectan hacia el futuro. Un sentir, en cada casa y familia, que invita a continuar vistiendo los colores de una Pasión, pero también a enriquecer lo heredado».

Un reconocimiento que pone de manifiesto que la Semana Santa ilorcitana no es solo una celebración, sino un legado colectivo que se transmite de generación en generación.

Cartel de la Semana Santa de Lorquí. / Ayto. Lorquí

Mucho más que tradición religiosa

La Semana Santa de Lorquí es también convivencia, cultura popular y gastronomía. A los platos tradicionales de estas fechas se suma, en las últimas ediciones, la creación de un dulce propio que ha ido ganando protagonismo: el ‘Pecado de Salzillo’, una elaboración que se ha convertido en símbolo de identidad local y reflejo de la creatividad del municipio.

En este contexto, la reciente presentación del cartel anunciador —dedicado a la Dolorosa en su advocación de la Soledad— se integra como un elemento más dentro de un relato mucho más amplio: el de un pueblo que vive con intensidad su Semana Santa y que, este año, la proyecta con fuerza al conjunto del país.

Lorquí se prepara así para una edición que trasciende lo local para convertirse en emoción compartida. Porque cuando la madera tallada cobra vida en la calle, cuando el silencio se hace música y la fe se convierte en encuentro, no solo desfila una tradición: late la historia de un pueblo entero que, orgulloso de su pasado, camina firme hacia el futuro.