El amargo adiós de Andrés Iniesta a la selección

Andrés Iniesta anunció este domingo, que con la eliminación de España del Mundial de Rusia 2018, dice adiós a la selección nacional y "se acaba una etapa maravillosa".

"Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así", dijo Iniesta en la zona mixta del estadio Luzhniki, donde España quedó apeada en los octavos de final del Mundial, tras perder en la tanda de penaltis contra Rusia.

"Me deja un sabor malo y duro. Como a todos. No cambia nada, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. No hemos sido capaces de dar el salto", añadió el hombre que, con su gol en la final de 2010, le dio a la selección española el único título mundial de su historia.

El centrocampista español, que fue suplente contra Rusia, dijo que no se sintió señalado por esa circunstancia. "El entrenador es el que toma las decisiones, más allá de que uno las comparta o no. Al final, el entrenador mira por lo que es mejor para el equipo y lo ha entendido así. Es una lástima que no hayamos podido pasar la eliminatoria. Los penaltis siempre es muy cruel", indicó Iniesta que reconoció que vive un "momento difícil", pero que "las críticas o no críticas" que ha sufrido durante el torneo "es lo de menos".

"Hoy estamos jodidos porque no hemos sido capaces de dar un paso más. No hemos estado a la altura de las circunstancias, a pesar de que lo hemos intentado todo en el partido de hoy.Y a nivel individual no ha sido la despedida soñada por uno, pero el fútbol y la vida tiene esas cosas", agregó.

Respecto a quién debe asumir la culpa, el centrocampista dijo que los "principales culpables siempre son los jugadores y que luego cada uno tiene que asumir su responsabilidad".

Y, al ser preguntado si influyó la destitución de Julen Lopetegui, dos días antes del debut de La Roja en el Mundial de Rusia, señaló: "Sería ventajista de que esa decisión fue fundamental para que hoy estemos fuera. Todo tiene su importancia, pero al final los que teníamos la palabra y la pelota éramos nosotros".

Iniesta, en cualquier caso, se mostró convencido de que "hay relevo", pero dijo que "lo importante es volver a encontrar el camino del éxito". "Esto es muy complicado, más de lo que parece, pero la selección seguirá para adelante porque jugadores de nivel tiene y eso es lo que debe de intentar"