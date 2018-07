María Gómez, reportera de Mediaset, acosada en directo

María Gómez, la periodista de Mediaset que cubre en las calles de Rusia el Mundial de 2018, ha sido acosada en directo mientras hacía un reportaje previo al partido de octavos de final entre la selección española y la rusa.



Ha sido la propia reportera quien ha denunciado lo sucedido a través de redes sociales. "Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", ha publicado María en Twitter junto a un vídeo.





En las imágenes se puede ver cómo un hombre se le acerca por detrás mientras retransmitía en directo, le da un beso en la mejilla y sale corriendo mientras la periodista le observa indignada.No es el primer caso de acoso que sufren las periodistas que cubren eldesde que empezó el torneo. El último y más comentado fue el de, la reportera brasileña que no dudó en reprochar el comportamiento de un hombre que intentó besarla.