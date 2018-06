Hierro confirma que De Gea seguirá siendo titular

Fernando Hierro, seleccionador español, confirmó en su ronda con las radios españolas que cubren a España en el Mundial que David de Gea seguirá defendiendo la portería como titular ante Rusia en octavos de final y no respondió a la crítica sobre su figura de Bernd Schuster.

"El primer problema de España es que Hierro no es entrenador. No tiene experiencia para estas alturas", dijo Schuster en Onda Cero. El seleccionador español no ha querido aumentar el ruido con su respuesta: "No lo voy a entrar a valorar, respeto la opinión de todo el mundo, cada uno es consecuente con ella. Soy el seleccionador y me toca tomar decisiones, si Bernardo entiende eso, es su problema y no el mío. Allá cada uno con su mentalidad", respondió.

Hierro no ve razones por las que tocar la portería de España y mantendrá a De Gea como titular. No quiso confirmar ningún cambio más de los que tiene en mente para octavos. "El equipo lo tenemos todo claro. Se sabrá el domingo. Entendemos los debates y los respetamos. Nosotros tenemos nuestra idea y nos toca tomar decisiones. Van a salir once que intentarán hacerlo lo mejor posible", afirmó a Radio Marca.

Entiende el actual seleccionador que durante una gran cita como es un Mundial o una Eurocopa, el foco se traslada de los clubes a la selección y con ellos todos los debates de la sociedad.

"No estoy padeciendo nada que los seleccionadores anteriores no hayan tenido. Nunca entenderemos la realidad de la situación, que los medios de comunicación se centran en nosotros porque se paraliza el fútbol de clubes. El resto del año no hay tanto debate. La selección gusta mucho en una fase final cada dos años", opinó.

Respondió a la crítica Hierro analizando cada partido disputado en el Mundial 2018. "Acabamos 3-3 ante Portugal y todos dicen que es el mejor partido de la primera fase del Mundial. A Irán la ganamos 1-0 y dicen que el seleccionador no tiene capacidad de autocrítica con un rival que demostró su nivel ante Portugal y se ha quedado a un gol de clasificarse. Ante Marruecos dijimos que estamos contentos por acabar primeros de grupo y que tenemos que mejorar, que no es el camino. Si opinan que eso no es autocrítica".

Destacó por encima de todo la igualdad que se está viviendo en la cita mundialista, "tan igualado que Japón se ha clasificado por tarjetas" y el éxito del "juego directo, la segunda jugada, las transiciones y finalizaciones rápidas".

Por último, valoró el nivel de Rusia, rival de octavos, convencido de que sus jugadores tienen suficiente experiencia como para derrotar ante la anfitriona con un estadio lleno en contra.

"Sabemos lo bueno de Rusia, que ataca rápido y su balón aéreo con cinco jugadores. Juegan en su estadio ante su gente pero entendemos que nuestros chicos entrenan fantástico y están con ganas. Ha terminado el grupo ahora empezamos duelos directos", sentenció.