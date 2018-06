La foto más tierna de Aspas después del 'milagro' del VAR

Iago Aspas, que había disputado algunos minutos sin pena ni gloria contra Portugal en su debut mundialista y no jugó el segundo partido contra Irán, logró su primer gol en el Mundial de Rusia 2018 justo el día en que varios familiares habían viajado a Rusia. Entre ellos estaban su hijo Thiago, su pareja, Jennifer Rueda -con la que contraerá matrimonio en breve y que está embarazada del segundo hijo de la pareja, que será una niña-, y su suegra.



Iago Aspas confiesa que esa presencia de familiares añadió incluso más motivación y a la postre alegría a lo sucedido ante Marruecos. "Era muy importante. Vino mi familia a verme por primera vez y es un día muy especial para mí", describe. "Que fuese el primer partido en el que me venían a ver en una Copa del Mundo, poder marcar... Era una ilusión muy grande. Estoy muy contento, por supuesto", comenta el delantero, que podrá disfrutar de algunas horas libres para compartir con sus familiares.



Precisamente, Jennifer Rueda publicada en su perfil de Instagram la que posiblemente será la imagen más tierna que se pueda ver de Iago Aspas mientras la Selección Española dispute el Mundial de Rusia 2018. Sucedía antes de que arrancase el España - Marruecos. Iago sostiene a su hijo en brazos -vestido con la camiseta de 'La Roja' y el nombre de su padre- mientras le planta un beso. Encima de la imagen un texto escrito por la futura mujer del ariete moañés: "Aquí me muero yo", dice.





Iago Aspas, el héroe de Kaliningrado

Iago Aspas anotó ante Marruecos un gol que quizás dificulte todavía más su continuidad en Vigo. En el mayor escaparate del fútbol mundial, un gol como ese se cotiza como el oro.El golazo de espuela del zar de las bateas no solo hizo que España se clasificase como primera de su grupo -lo que provocará que la Selección juege octavos de final ante Rusia- sino que también se ganó los halagos en las redes sociales de sus seguidores y de los personajes más inesperados del panorama nacional. Incluso La Liga profesionalcon un vídeo que resume la trayectoria del pichichi nacional.