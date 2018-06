Irán - España | Fernando Hierro: "Esto es un Mundial, nadie gana fácil"

Fernando Hierro, seleccionador nacional español, aseguró al término del partido frente a Irán, que "esto es un Mundial, la igualdad es máxima, nadie gana fácil e Irán no nos ha sorprendido".

"El partido ha sido difícil, comenzamos bien pero con tanta falta en el campo, era difícil coger el ritmo. Tras el descanso, jugamos 20 minutos buenos y sabíamos que el 1-0 era corto, pero enfrente tuvimos un rival sólido, esperábamos algo así. Ellos tienen un gran entrenador -Carlos Queiroz-, y me voy satisfecho por el esfuerzo de mis jugadores. Es para estar orgulloso del trabajo que han hecho", indicó Hierro en Telecinco.

El malagueño reconoció que ya avisó a los suyos del peligro de los iraníes. "Ya lo habíamos dicho durante toda la semana. Es un equipo muy preparado físicamente. Los 23 chicos están muy metidos, están empujando. Ha habido dos o tres pérdidas que nos han hecho dudar un poco, pero estoy contento porque con esta victoria las cosas saben de otra forma. Todo lo que hemos pedido, los jugadores lo han cumplido a rajatabla", indicó.

El preparador no entró a valorar las numerosas pérdidas de tiempo de Irán cuando el choque marchaba igualado. "Nosotros no podemos entrar en otra cosa que no sea lo nuestro. Sabíamos perfectamente su plan y las dificultades. Ellos defienden con mucha gente, con balones largos del portero y atacando por las bandas. Este equipo era muy difícil, Carlos es un hombre con mucha experiencia y tiene un equipo hecho a su medida. Hemos ejecutado bien el plan", manifestó.

Hierro no quiso señalar a nadie en cuanto al rendimiento demostrado en los primeros partidos. "Nosotros somos un equipo, antes había debate en la portería. Aquí ganamos y perdemos todos, somos un equipo para lo bueno y lo malo, sabiendo que hay días mejores y peores. Ahí estaremos para analizarlo nosotros, el cuerpo técnico. Aquí hay 23 chavales que se están dejando la vida, que vean el partido para ver cómo celebran los goles en el banquillo. Sabemos que dificultades vamos a tener, si no vemos eso cometemos un error", comentó.

El seleccionador advirtió de que, en caso de que la selección avance en la competición, se seguirán viviendo dificultades. "No veo esta alta competición de otra forma. Si alguien piensa que aquí alguien se va a pasear nos vamos a equivocar. Vamos a tener que remar mucho y aquí no se regala nada. Ahora tenemos el partido con Marruecos, hay que prepararlo y recuperarse bien, eso es lo esencial, aprovechar estos días para eso. El Mundial nos exige mucho a todos. Tenemos que ser realistas y sensatos", sentenció.

Costa: "Hemos hecho un partidazo"



Diego Costa, autor del gol en la victoria por 1-0 en el Mundial de Rusia 2018, declaró que el equipo de Hierro sabía que "había que tener paciencia y tranquilidad" para lograr la primera victoria.

"He tenido un poco de suerte, pero estoy contento porque ha sido un partido disputado ante un equipo echado muy atrás. Lo importante era ganar", dijo Costa a Tele5.

"Ellos estaban muy atrás. Sabíamos que había que tener paciencia y tranquilidad. Contra Portugal hicimos un partidazo. Hoy jugamos ante un equipo con jugadores que se caían mucho, que tardaban mucho en volver al juego... Hacían cosas que no deben. Pero hicimos lo que había que hacer: ganar", dijo [valora la actuación de Costa y el resto de jugadores de España].

Al recordar una acción con el portero de Irán, en la que aparentemente le pisó en un pie, Diego Costa señaló: "No se puede hacer el tonto. Yo tenía la tranquilidad de que no había hecho nada".