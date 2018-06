La broma de Ramos a Lucas Vázquez a cuenta del VAR

Sergio Ramos es el capitán de la selección española. Y también uno los futbolistas que se encarga de poner el buen humor en el seno del equipo. El central no ha dudado en lanzarle una broma a su compañero de equipo en el Real Madrid, Lucas Vázquez, que tampoco dudó en responderle.



Ramos ha retuiteado una imagen de uno de los cuartos televisivos en los que desarrollan su labor los colegiados del VAR, y en la que se aprecia a un árbitro con un gran parecido con Lucas Vázquez. "Como me dejen un partido en el VAR no duras ni 5 minutos en el campo", le contestó con sorna el gallego.





