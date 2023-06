Con la con la finalidad de destacar la importancia del control de plagas para el beneficio de la salud de la población, de las cosas y del medio ambiente, en el mundo se celebra desde el año 2017 el "Día Mundial de Concienciación sobre la importancia del control de plagas".

Esta efeméride, que se celebra todos los 6 de junio, fue una iniciativa de la Asociación China de Control de Plagas, y contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Amenaza para la salud y el bienestar

Y es que se trata de una cuestión importante para la salud y el bienestar de todos los habitantes del planeta, ya que en los últimos años hemos experimentado un preocupante crecimiento de plagas, especialmente en espacios urbanos.

La causa se centra en una serie de factores que inciden en la proliferación y en la expansión de estos organismos nocivos.

Situaciones como el cambio climático, que ha hecho que la duración de los veranos aumente, es una cuestión decisiva, ya que es en esos meses de calor cuando realmente crecen y se desarrollan la gran mayoría de estos insectos o animales.

También el incremento de movimientos humanos y el transporte de mercancías entre zonas lejanas del planeta han llevado aparejados transportes de animales que en otras circunstancias jamás habrían llegado tan lejos.

¿Qué se entiende por plaga?

Según definición de la OMS:

"Plaga es cuando un conjunto de especies implicadas en la transmisión de enfermedades infecciosas para el hombre, y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, mantienen una presencia continua en el tiempo y que está por encima del umbral de tolerancia"

Y según los organizadores del Día Mundial, algunas de las plagas más conocidas que afectan a los espacios urbanos y rurales en el mundo son las siguientes:

Ácaros del polvo.

Cucarachas.

Roedores.

Mosquitos.

Garrapatas.

Moscas.

Chinches.

Termitas.

Y lo cierto es que las plagas urbanas son más comunes de lo que nos gustaría pensar.

Sobre todo, durante los meses más calurosos del año, cuando es habitual que mosquitos, moscas, roedores o cucarachas se conviertan en un problema.

Y no solo por la obvia incomodidad que suponen estos insectos y animales, sino por su capacidad de transmitir bacterias y enfermedades.

Y en cuanto al riesgo que tenemos, tal y como afirma Jacinto Díez, portavoz de Rentokil, compañía especializada en control de plagas e higiene ambiental:

“Cualquiera puede sufrir una plaga, da igual si es un restaurante, una casa en la playa, o en un quinto piso”

¿Cuál es la plaga más común?

Si nos centramos no solo en España, sino en Europa, la plaga más común, son las cucarachas, según indica Jacinto Díez, :

“Las cucarachas son la plaga más extendida, y además necesitan un mantenimiento y un control exhaustivo para asegurarnos de que no reaparezcan”.

Por suerte, es una plaga que se puede controlar muy bien, siempre y cuando mantengamos un nivel de limpieza adecuado, asegura Díez.

¿Qué riesgo suponen las plagas para la salud?

El principal problema es que las plagas, ya sea de insectos o de animales, transmiten muchas enfermedades a través de virus, de bacterias y de parásitos.

Y estos riesgos aumentan todavía más cuando las plagas se dan en entornos alimenticios, como en hostelería.

Y si seguimos hablando de cucarachas, Jacinto Díez nos explica:

“La lista de enfermedades que pueden transmitir las cucarachas es muy extensa, y las más comunes son las pertenecientes al grupo de las salmonellas. Esto puede producir intoxicaciones alimentarias relativamente graves en humanos” .

¿Cómo se transmiten?

“Normalmente la contaminación se produce por contacto , pero no siempre es necesario que las cucarachas o los ratones pasen por encima de la comida”

, pero no siempre es necesario que las cucarachas o los ratones pasen por encima de la comida” “Por ejemplo, si la plaga ha estado en una mesa donde posteriormente vas a cortar un filete, el rastro de bacterias va a contaminar la comida.

Y lo mismo pasa con nuestras propias manos”.

¿Cómo se extermina una plaga? ¿Es seguro para la salud?

Actualmente, existe una estricta legislación europea sobre el uso de biocidas, para garantizar que no sean peligrosos para nuestra salud.

“Europa impone un registro, de forma que los productos cambian en función del caso. Por ejemplo, los biocidas que se emplean en la industria alimentaria no son los mismos que para fines domésticos”.

Los procesos de exterminación se llevan siempre a cabo cumpliendo todas las medidas de seguridad, y en la inmensa mayoría de los casos, no hace falta precintar el lugar, aunque en ocasiones “hay tratamientos en los que sí es necesario deshabitar la zona por un tiempo, alrededor de 12-24 horas”.

Señales de alerta de una posible plaga

“La mayoría de las plagas, sobre todo cucarachas o roedores, son nocturnas. Su periodo de mayor actividad es por la noche. Deberás comenzar a preocuparte si las ves por el día” indica Díez.

Esta es una de las mayores señales de alarma, ya que significa que “la presión demográfica de la plaga es tan alta, que están saliendo de su refugio habitual para buscar nuevos lugares”.

¿Cómo evitar las cucarachas?

La principal forma de evitar las plagas es teniendo un buen orden y limpieza. Y Jacinto insiste en este tema:

“Evidentemente si existe un problema de plagas, por donde va a empezar es por las zonas más sucias y escondidas, donde haya lugares para esconderse”.

Además, un ambiente sucio también reduce la efectividad de los biocidas. Para deshacernos de una plaga, no solo sirve con un tratamiento.

“No hay soluciones mágicas. No se trata solo de hacer un tratamiento aislado y olvidarnos. Es necesario llevar un mantenimiento y hacer un esfuerzo por mantener la zona limpia”.

Las ratas

Siempre hemos oído que las cucarachas son capaces de seguir viviendo aunque les cortemos la cabeza. Y también está extendida la idea de que serían capaces de sobrevivir a un ataque nuclear.

Pero otro de los grandes "terrores" del ser humano son los roedores, especialmente las ratas, y el peligro es que se están haciendo cada vez más fuertes y resistentes al veneno.

Tanto que, según informó el periódico británico The mirror, el 78% de las ratas tienen genes que les pueden permitir ser resistentes a los venenos más utilizados, que son los anticoagulantes.

Como explica Jacinto Díez:

"Los anticoagulantes eran hasta hace poco un método eficaz para controlar la población de ratas. Pero hoy en día la legislación ha restringido mucho su uso ya que su aplicación masiva puede hacerlas inmunes".

Así que, tal y como explica el experto de Rentokil:

"Según la legislación solo pueden utilizarse los anticoagulantes cuando hay presencia evidente de ratas, y solo durante un tiempo determinado».

Puede que esta realidad sea el origen de la afirmación tan extendida de que hay que volver a las ratoneras para luchar contra las ratas, ya que es una fórmula de conseguir una prueba.

Las ratas más peligrosas, según la OMS

En el documento hecho público por la OMS tras su 11ª Reunión del Comité de Expertos en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial se recoge la opinión de un Grupo Internacional de especialistas que hablan de los tres roedores que forman importantes plagas urbanas en todo el mundo:

La rata negra o de los tejados.

Rattus rattus o rata común.

El ratón casero.

Los roedores consumen grandes cantidades de alimentos almacenados, roen y destrozan cosas, incluidos los sistemas eléctricos, y contaminan los alimentos con excrementos y orina.

En este proceso son transmisores de enfermedades como la leptospirosis y la salmonelosis.

Y también pueden ser reservorios de la peste bubónica, el tifus, la fiebre hemorrágica con síndrome renal y la fiebre de Lassa.

Ácaros

Quizás los más frecuentes, aunque no transmiten tantas enfermedades. al menos en Europa, y como no los vemos no nos dan el mismo asco.

Pero es bueno saber que un ácaro es el agente etiológico de la sarna, que es una enfermedad que sigue existiendo en nuestro país.

El Sarcoptes scabiei var. hominis penetra bajo la epidermis del hombre y allí se reproduce, sobre todo en las partes más húmedas de la piel, causando una picazón tan intensa que obliga a la persona infestada a rascarse constantemente.

Los ácaros presentes en el polvo de las viviendas dan origen a alergias de tipo respiratorio, sobre todo en los países templados.