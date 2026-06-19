Dentro de la fábrica donde se produce la esperanza contra el cáncer: así nacen las terapias CAR-T

Situado estratégicamente a pocos kilómetros del Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, a las afueras de la capital de los Países Bajos, en Hoofddorp, se encuentra un auténtico centro de ingeniería celular y logística avanzada, que poco se parece a una fábrica farmacéutica tradicional. En esta planta de Kite, una empresa de Gilead, se fabrica la esperanza de miles de pacientes oncológicos de toda Europa. Esta instalación especializada produce terapias con células CAR-T para tratar determinados tipos de cáncer de la sangre.

Y su ubicación es clave. Su localización permite reducir el tiempo de transporte, facilitar los envíos a hospitales de toda Europa y disminuir el riesgo de retrasos que podrían afectar al tratamiento. La planta neerlandesa, que da servicio a 300 centros hospitalarios, ha fabricado 13.000 tratamientos, desde su inaguruación en 2020. Aquí trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los 850 trabajadores de esta fabrica son de 53 nacionalidades diferentes.

Ahora, el objetivo es seguir ampliando la aplicación de esta terapia a más tipos de linfoma, leucemia y mieloma múltiple, al tiempo que se busca lograr que los CAR-T también sean eficaces en el tratamiento de tumores sólidos, car-t tumores solidios, como podría ser el cáncer de mama o de pulmón, y enfermedades autoinmunes.

Las células modificadas se almacenan en criopreservación a temperaturas extremadamente bajas, alrededor de -80 °C / Cedida

La organización del laboratorio contra los cánceres hematológicos

Es un volumen muy elevado de personal para que dependa de un único responsable, por lo que cada turno cuenta con varios responsables de producción. Fabricación es un área muy operativa, pero además hay departamentos como ingeniería, mantenimiento de instalaciones, recursos humanos y calidad.

En la industria farmacéutica, el área de calidad tiene una posición muy relevante dentro de la organización. Y aquí no podía ser menos. En esta fábrica de Kite se dispone de una línea de reporte independiente, algo que además viene exigido por la normativa. Uno de los departamentos más importantes dentro de calidad es Aseguramiento de Calidad (Quality Assurance), junto con el control documental y el control de inventario. Son los encargados de preparar toda la documentación de los lotes que necesitamos para ejecutar el proceso de fabricación.

El departamento de Quality es una de las piezas clave del proceso de fabricación / Cedida

Garantizar que cada producto llegue correctamente identificado

Muchos de los pasos que se realizan están definidos mediante instrucciones detalladas. Medidas casi al segundo. Además, cada una de esas actividades genera datos que deben quedar registrados: quién realizó una tarea concreta, a qué hora se hizo o qué resultados se obtuvieron. Tradicionalmente toda esta información se documentaba en papel. Hoy, sin embargo, casi todo el proceso está digitalizado y registrado en sistemas informáticos. Como consecuencia, este departamento requiere menos trabajo manual que hace unos años.

Uno de los elementos más importantes que se preparan para el proceso de fabricación son las etiquetas. Estas etiquetas sirven para comunicarse con otros departamentos, como control de calidad, identificar muestras y garantizar la trazabilidad de todo el proceso.

Además, forman parte del etiquetado final del producto, que contiene información específica tanto para el paciente como para el centro sanitario donde se administrará el tratamiento.

El contenido de esas etiquetas finales varía según el país. Algunos países comparten los mismos requisitos regulatorios, mientras que otros exigen información diferente. Por ello, una parte importante del trabajo consiste en garantizar que cada producto llegue correctamente identificado y cumpla con la normativa correspondiente en cada mercado.

Desde Países Bajos al paciente: el complejo que fabrica terapias CAR-T para 300 hospitales europeos / Cedida

¿Cómo funciona la terapia CAR-T?

Lo que se hace es tomar las células del propio paciente y modificarlas genéticamente para que sean capaces de identificar de forma específica las células cancerosas. Una vez reprogramadas, esas células se vuelven a infundir en el paciente. Su función es localizar el cáncer y atacarlo directamente.

Se trata, por tanto, de un tratamiento completamente individualizado. Las células CAR-T de un paciente serán diferentes a las de cualquier otro, porque se fabrican a partir de sus propias células inmunitarias. Esta característica ha revolucionado el panorama terapéutico de determinados cánceres.

Actualmente los médicos disponen de numerosas herramientas para tratar el cáncer, pero la terapia CAR-T ocupa un lugar muy particular. Aunque lleva alrededor de una década utilizándose en la práctica clínica, sigue considerándose una de las innovaciones más importantes en oncología. Su mecanismo de acción es muy diferente al de otras modalidades terapéuticas y ha transformado la forma de tratar algunos tumores hematológicos.

Por ejemplo, en el linfoma difuso de células B grandes, uno de los cánceres de la sangre más agresivos y frecuentes, la terapia convencional logra curar aproximadamente al 60 % de los pacientes. La llegada de CAR-T ha permitido ofrecer nuevas posibilidades a quienes recaen o no responden al tratamiento inicial, aumentando las opciones de curación.

Reeducar al sistema inmunitario

El proceso consiste en extraer células inmunitarias del paciente y modificarlas para que expresen una proteína especial capaz de reconocer otra proteína presente en las células tumorales.

El cáncer ha desarrollado mecanismos para esconderse del sistema inmunitario. Aunque, en teoría, las células tumorales deberían ser identificadas como elementos extraños y eliminadas por las defensas del organismo, con el tiempo consiguen pasar desapercibidas.

La terapia CAR-T intenta precisamente revertir esta situación: reactiva el sistema inmunitario y le enseña a reconocer y atacar de forma específica las células cancerosas.

Un proceso complejo y altamente coordinado

Desde el momento en que se extrae la sangre del paciente hasta que las células modificadas regresan para ser administradas, existe una compleja cadena de procesos y controles. Cada muestra se envía a centros especializados de fabricación donde las células son modificadas, expandidas y sometidas a rigurosos controles de calidad antes de regresar al hospital.

Todo el proceso implica la participación de numerosos profesionales: hematólogos, oncólogos, enfermeras especializadas, farmacéuticos hospitalarios, psicólogos, terapeutas ocupacionales y equipos logísticos. El objetivo es garantizar que el tratamiento llegue al paciente en el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad.

La carrera contrarreloj para fabricar células que salvan vidas / Cedida

Los cánceres en los que se utiliza actualmente

En la actualidad, gran parte del desarrollo de la terapia CAR-T se centra en tres grandes grupos de cánceres hematológicos. El primero son los linfomas, entre ellos el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma folicular y el linfoma de células del manto.

El linfoma folicular suele tener una evolución más lenta, mientras que el linfoma de células del manto continúa siendo uno de los más difíciles de tratar, pese a los importantes avances logrados en los últimos años. El segundo grupo corresponde a determinadas leucemias agudas, que suelen afectar a pacientes más jóvenes y presentan una evolución muy agresiva.

El tercero es el mieloma múltiple, una enfermedad en la que ya existen terapias CAR-T aprobadas y donde la investigación continúa avanzando para ampliar el número de pacientes que puedan beneficiarse de esta estrategia.

El futuro: más rápido, más seguro y más eficaz

El objetivo de los investigadores no es únicamente mejorar los tratamientos actuales, sino ampliar su uso a nuevas enfermedades. Además de los cánceres de la sangre, se están desarrollando estudios para aplicar la tecnología CAR-T a tumores sólidos y enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Sin embargo, estos campos presentan importantes desafíos biológicos que todavía deben resolverse.

Paralelamente, se trabaja en las llamadas plataformas de nueva generación, diseñadas para hacer las células CAR-T más eficaces y seguras. Entre las líneas de investigación destacan la posibilidad de dirigir las células contra varias dianas tumorales al mismo tiempo, mejorar la duración de la respuesta y reducir los efectos secundarios.

Otro de los grandes retos es optimizar los procesos de fabricación para acortar aún más los tiempos de producción. Aunque actualmente los plazos ya se han reducido de forma significativa, los investigadores buscan que los pacientes puedan recibir el tratamiento con mayor rapidez.

Un objetivo claro: la curación

La meta sigue siendo aumentar el número de pacientes que logran una curación duradera. Para ello, las compañías y los grupos de investigación continúan desarrollando nuevas generaciones de terapias CAR-T, perfeccionando su diseño y acelerando su disponibilidad.

El objetivo final es claro: conseguir que esta tecnología llegue a más pacientes, en más enfermedades y con mejores resultados clínicos.

El acceso a las CAR-T es "desigual"

La directora de Membresía y Alianzas de Lymphoma Coalition, Natacha Bolaños, nos explica que "sstamos asistiendo a uno de los avances más importantes en el tratamiento del cáncer de las últimas décadas. Sin embargo, todavía hoy hay pacientes que no consiguen acceder a esta terapia". Cada año se diagnostican en el mundo alrededor de 20 millones de nuevos casos de cáncer. Aproximadamente un 10 % corresponde a cánceres hematológicos, entre ellos linfomas, leucemias y mieloma múltiple.

Dentro de este grupo, los linfomas representan más de 600.000 nuevos casos anuales. Y, entre ellos, el linfoma difuso de células B grandes es el subtipo agresivo más frecuente, ya que supone aproximadamente un tercio de todos los linfomas no Hodgkin. Pero "la realidad es que muchos pacientes que podrían beneficiarse de CAR-T no consiguen acceder a ella".

Una vez confirmado el diagnóstico y determinada la extensión de la enfermedad, los pacientes reciben el tratamiento estándar de primera línea. Arededor del 60 % logra una curación duradera. Sin embargo, cerca del 40% experimenta una recaída o presenta una enfermedad refractaria, es decir, resistente al tratamiento inicial.

A partir de ese momento, la realidad cambia por completo. "Comienza una sucesión de nuevas líneas de tratamiento, pruebas de imagen repetidas, visitas médicas frecuentes y una creciente incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad. Los pacientes avanzan de una terapia a otra con la esperanza de obtener una respuesta duradera, mientras afrontan un desgaste físico, emocional y social cada vez mayor".

Para Bolaños es precisamente en este punto donde el acceso rápido a terapias innovadoras puede resultar decisivo para cambiar el pronóstico de la enfermedad y ofrecer una nueva oportunidad de curación.