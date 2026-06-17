Un nuevo avance para el lupus: llega a España una pluma precargada que puede reducir las visitas al hospital

Las más de 82.000 personas que padecen en España lupus eritematoso sistémico (LES) cuentan desde ahora con una nueva opción terapéutica que podría facilitar su día a día. La llegada al mercado español de una formulación subcutánea de anifrolumab, comercializada por AstraZeneca bajo el nombre de Saphnelo, permitirá que determinados pacientes adultos puedan administrarse el tratamiento mediante una pluma precargada desde su propio domicilio.

La novedad supone un cambio relevante para las personas con lupus moderado o grave con anticuerpos positivos, ya que hasta la fecha este tratamiento solo estaba disponible en formato intravenoso, lo que obligaba a recibirlo en un entorno hospitalario o clínico bajo supervisión sanitaria. Ahora, la nueva presentación subcutánea abre la puerta a una administración más flexible, siempre bajo la valoración y formación previa de los profesionales sanitarios.

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error tejidos sanos del organismo. Se trata de una patología compleja que afecta principalmente a las mujeres y que puede provocar síntomas muy diversos, entre ellos fatiga intensa, fiebre, dolor crónico, la rigidez articular o los problemas cutáneos (con erupciones y una característica sensibilidad al sol). En los casos más graves, también puede afectar a órganos vitales como los riñones, el corazón, los pulmones o el cerebro.

Aterriza en España Saphnelo (anifrolumab) de AtraZeneca, una nueva vía de administración subcutánea para pacientes con lupus eritematoso sistémico / AstraZeneca

Además de las consecuencias físicas, los especialistas recuerdan que el lupus tiene un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes. La enfermedad suele cursar con brotes que pueden limitar la actividad cotidiana y afectar tanto al ámbito laboral como al social. Según los datos citados por AstraZeneca, más de la mitad de los pacientes (59%) tienen dificultades para mantener su vida social con normalidad y cerca de la mitad (48%) asegura haber experimentado falta de comprensión por parte de su entorno.

Reducir la dependencia hospitalaria, un importante paso

Uno de los aspectos que más valoran los expertos de esta nueva formulación es precisamente la posibilidad de reducir la dependencia hospitalaria. El doctor Andrés González García, coordinador del Grupo de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna, señala que las visitas periódicas al hospital pueden condicionar la vida laboral y personal de los pacientes, generando sensación de dependencia médica y una carga adicional en su día a día.

La nueva pluma precargada contiene una dosis de 120 miligramos de anifrolumab y está diseñada para una administración semanal. El propio paciente o su cuidador podrán realizar la inyección una vez que el profesional sanitario determine que es adecuado y proporcione la formación necesaria para su correcta utilización.

Los especialistas también destacan otro aspecto relevante: la adherencia al tratamiento. Diversos estudios han relacionado el abandono o el seguimiento irregular de la medicación con una mayor actividad de la enfermedad y un incremento del riesgo de sufrir brotes. En consecuencia, también aumenta la posibilidad de desarrollar daño irreversible en distintos órganos y empeora la calidad de vida de los pacientes.

De hecho, algunas investigaciones apuntan a que el porcentaje de pacientes con lupus no adherentes puede situarse entre el 43 % y el 75 %. Por ello, los expertos consideran que disponer de alternativas más cómodas y adaptadas a las necesidades de los pacientes puede contribuir a mejorar el cumplimiento terapéutico.

La llegada de esta formulación subcutánea no supone un nuevo medicamento, sino una nueva vía de administración para un tratamiento que ya estaba disponible en España desde 2021 mediante perfusión intravenosa. Sin embargo, para muchas personas con lupus, el cambio puede representar un avance importante en términos de autonomía y organización de su vida cotidiana.