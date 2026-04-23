¿Por qué aumentan los casos de cáncer de colon en menores de 50 años? Un estudio español apunta al picloram

El cáncer de colon y recto, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), será el más diagnosticado en 2026 en España. Con 44.132 nuevos casos, supera en incidencia a los tumores de mama (38.318), pulmón (34.908), próstata (34.833) y vejiga urinaria (23.929).

Aproximadamente el 70% de los pacientes con cáncer de colon tienen más de 65 años, aunque se está observando un aumento de casos en población joven, lo que se denomina cáncer de inicio temprano.

Hasta ahora no estaba del todo claro si este incremento se debía a factores como la dieta u otros ámbitos, pero una investigación del Instituto de Oncología Vall d'Hebron publicada en la revista Nature Medicine arroja luz. La dieta, el tabaco y la exposición a pesticidas están relacionados con el desarrollo de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

Como explica a EFE el investigador José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del VHIO, "hemos identificado factores de riesgo asociados con el cáncer colorrectal de aparición temprana, que son diagnosticados antes de los 50 años y que son menos frecuentes, aunque la incidencia en esta franja de edad ha crecido mucho en los últimos 30 años".

Un pesticida muy popular en Estados Unidos

Y se ha demostrado que "algún factor ambiental" está detrás de la aparición de más casos de cáncer colorrectal. Y es que, el estudio se centra en el análisis del exposoma, que son todos los factores ambientales que pueden afectar a la salud de una persona desde que nace, ees decir, la dieta, la exposición a contaminación o productos nocivos, el tabaco y otros elementos del estilo de vida. Anteriormente, ya se había observado la relación entre la dieta y algunos hábitos tóxicos con el cáncer, pero lo que "llamó la atención" a los investigadores fue la vinculación con pesticida.

Se trata, en concreto, de un herbicida ampliamente utilizado en Estados Unidos: el picloram. Se utiliza para eliminar malas hierbas, sobre todo en agricultura y ganadería. Actúa como una "hormona vegetal artificial", cuyo uso se extendió a partir de la década de los 60. Interfiere en el crecimiento normal de las plantas, provocando que estas se deformen y mueran. Este pesticida ya había sido objeto de estudio por parte de las autoridades sanitarias: persiste en el suelo durante mucho tiempo y puede desplazarse al agua.

El uso de pesticidas sigue sin restringirse adecuadamente en la UE / Agencias

En Estados Unidos se utiliza en ciertas condiciones, pero explica Soane, en la Unión Europea "está muy controlado".

El segundo cáncer en las mujeres

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en mujeres en España en 2026 serán los de mama (38.318) y los de colon y recto (17.655). A mucha distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los de pulmón (11.829) y cuerpo uterino (7.759), los linfomas no hodgkinianos (5.299), los cánceres de páncreas (5.147), tiroides (4.941) y vejiga urinaria (4.433), y el melanoma de piel (4.065). En el caso de los hombres, también es el segundo (26.477), por detrás del cáncer de próstata (34.833).