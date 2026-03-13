En Sierra de Segura, una comarca andaluza que limita con las provincias de Albacete, Ciudad Real y Granada, y con apenas 20.000 habitantes, se concentra la mayoría de los casos de Insomnio Familiar Fatal (IFF). Sin embargo, dado que es una zona que tradicionalmente ha enviado emigrantes a otras comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco, la incidencia de la enfermedad está "desperdigada", como nos explica en una conversación telefónica Antonio Lamelas. Su hijo falleció a causa de esta patología mortal.

Se trata de una enfermedad "relacionada con los ciclos de vigilia y el sueño", señala a este diario la doctora Celia García Malo, Coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología. "Produce insomnio, pero no el común que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Es una incapacidad total para dormir, debido a que se degenera el tálamo, que es el centro que regula los ciclos de sueño y vigilia".