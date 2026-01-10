Dieta del agua: ¿Es posible adelgazar varios kilos a la semana sin pasar hambre?

Después de los excesos de Navidad, muchas personas buscan quitarse esos kilos de más.

En esta época son decenas de dietas milagrosas las que se ven por redes sociales, pero la realidad es bien distinta. Una de estas opciones es la llamada dieta del agua que, en los últimos meses, ha ganado mucha popularidad entre quienes quien perder peso.

El agua constituye una parte fundamental de cualquier dieta, ya sea para ganar masa muscular o e incluso para adelgazar.

Andrea Calderón, experta y profesora de Nutrición de la Universidad Europea, desmiente todos los mitos acerca del agua y conocer de primera mano todos los consejos para realizar una dieta efectiva sin poner en peligro nuestra salud.

El agua, fundamental, pero sin confundir conceptos

Hay que partir de la base que, a priori, debe conocer cualquier persona. El agua es fundamental para nosotros. Somos entre un 50 y un 60% agua corporal. Podríamos sobrevivir, prácticamente, sin cualquier sustancia menos sin agua. Entre tres y cinco días aguantaría un humano sin ingerir una sola gota.

"En las dietas, sea para aumentar masa muscular o para perder peso, es indispensable beber agua. Es importante indicar que el agua no adelgaza, ya que no tiene ningún tipo de efecto en la oxidación de grasa, que es lo que llamamos quema de grasa", afirma contundente la especialista acerca de las 'dietas milagro' tan difundido por estas fechas.

"Hay muchas dietas que dicen que bebas mucha agua para que estés saciado y no tengas hambre, pero esto no sirve de nada. Y es que, el agua sacia, lo que pasa que vamos a estar tan llenos que no vamos a querer comer, pero esto lo único que puede generar son problemas a la salud".

Hay que evitar asociar el agua al adelgazamiento

Una cosa es que el agua no adelgace de por sí, y otra cosa no tomar agua. Beber agua es uno de los aspectos fundamentales para que la dieta sea efectiva. Es necesario estar hidratado para optimizar el rendimiento de cada persona al máximo.

El agua debe ser tu gran aliado cuando hagas deporte. / ARCHIVO

Y a la pregunta, qué cantidad de agua debemos beber al día, Calderón subraya que "depende de la edad y de la actividad física". Lo idóneo sería "entre 1,5 y 2,5 litros de agua al día".

Alimentos y rutinas para la 'operación bikini'

Es fundamental estar hidratado. Y más aún, con las temperaturas que se avecinan en las próximas semanas.

También se puede lograr una óptima hidratación con alimentos que, en su mayor parte, están compuestos por agua. Los que más lo hacen, en cuanto a porcentaje, son las hortalizas, frutas y verduras. Hasta un 85% de su composición es agua.

Otros productos como la leche o bebidas vegetales también son aliados clave para la hidratación: tienen casi un 90% de agua.

Las dietas milagro tienen un alto porcentaje de estancamiento y efecto rebote

Andrea Calderón, graduada en Nutrición Humana y Dietética, indica que si se quiere adelgazar, debemos integrar estas dos recomendaciones en nuestro día a día.

Actividad física. No solo para "sudar" la camiseta, sino para ganar masa muscular con deportes de fuerza. Ayudan a activar el metabolismo y quemar más calorías.

Alimentación saludable. También es fundamental para perder peso. "Debemos reducir las calorías que ingerimos y llevar una alimentación equilibrada". Se traduce en "comer muchas verduras y hortalizas, acompañado de proteínas, que sacian mucho y no recurrir a ninguna dieta milagro". El riesgo de "estancarse" es elevado, así como el del efecto rebote (recuperar rápidamente el peso perdido).

Entre 1,5 y 2,5 litros de agua recomiendan beber los expertos / Freepik

Los líquidos tienen un gran peso en cualquier dieta. Por un lado, el agua es fundamental y, por otro, las bebidas calóricas "frenan totalmente el progreso de la dieta, ya que son calorías que no sacian".

Por eso, a la hora de "aventurarse" a realizar una dieta, es importante documentarse bien para no dejar tu salud en manos de un régimen que, a la larga, acabará siendo la peor opción.

Es vital beber agua. Pero, hay que tener claro que solo como hidratación y no como una forma para adelgazar.