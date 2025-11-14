La otra causa de los dolores de cabeza frecuentes, que no está donde crees pero se puede tratar

Las cefaleas, o dolores de cabeza, son uno de los trastornos más comunes entre la población. Tal es así que se calcula que el 90 % de las personas sufrirá un dolor de cabeza en algún momento de su vida.

El problema está en que, por el lugar en el que se siente, se piensa que la causa del dolor de cabeza es neurológica, y eso lleva a muchos pacientes a buscar una respuesta donde no siempre está.

Porque las causas del dolor de cabeza no siempre son de tipo neurológico, ni comprometen la vida del paciente, sino que, en muchas ocasiones, pueden proceder de otras zonas del cuerpo, como huesos y músculos de la cabeza o la columna vertebral.

Como destacan desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), el dolor de cabeza puede estar causado por patologías o alteraciones a nivel cervical o en la articulación temporomandibular (ATM).

Como señala Carmen Mar Rodríguez Peñas, secretaria general del CPFCM.

“Es bastante frecuente que los dolores de cabeza que sufren las personas se deban a problemas osteomusculares, pero casi nunca se buscan las causas fuera de la propia cabeza”.

“Los dolores de cabeza pueden ser puntuales y debidos a diversas razones, como un resfriado, un golpe de calor, frío excesivo, mucho ruido o un episodio de estrés, pero casi siempre pensamos que proceden de algún problema estrictamente neurológico y, por eso, solo consultamos con un neurólogo”, añade la fisioterapeuta del CPFCM.

Esto provoca el infradiagnóstico de cefaleas causadas por problemas en las cervicales o en la mandíbula, lo que también dificulta identificar la solución a esos síntomas.

En este sentido, los fisioterapeutas madrileños recomiendan que, ante un episodio continuado de cefalea, los pacientes consulten también con un fisioterapeuta o traumatólogo para contar con un diagnóstico más completo que permita averiguar si existe alguna patología relacionada con los huesos que pueda ser la causa o un agravante del problema.

El dolor de cabeza puede estar causado por patologías o alteraciones a nivel cervical o en la articulación temporomandibular. / FREEPIK

Suma de factores que causan el dolor de cabeza

En algunas ocasiones, un paciente con un diagnóstico neurológico de su dolor de cabeza, puede ver como sus síntomas se agravan a causa de que también sufren problemas en la zona cervical o la mandíbula.

Y como dice Rodríguez Peñas:

“Un dolor de cabeza causado por afecciones cervicales o mandibulares puede producir síntomas similares a la migraña, con o sin aura, y a la cefalea tensional, e incluso pueden coexistir ambos problemas y ser abordados solamente con medicación. Si eso ocurre, se estará tratando de manera no exitosa”.

De ahí la importancia de contar con una valoración adicional a la neurológica y, sobre todo, de pautar un tratamiento que también tenga en cuenta, a través de la fisioterapia, la necesaria mejora de los problemas cervicales o relacionados con huesos y articulaciones involucrados en el problema.

La fisioterapia, además, puede ayudar a mejorar la higiene postural y a prevenir, con ello, episodios futuros de cefaleas, por lo que se recomienda incorporar un enfoque terapéutico al tratar el dolor de cabeza.