¿Sabes cuál es la manera más eficaz y divertida de combatir el estrés y la ansiedad?

Sonreír durante un momento de estrés, como un atasco o un autobús que no llega, ayuda a reducir la respuesta natural de nuestro cuerpo ante el estrés. Esta es la conclusión a la que llegaron las psicólogas Tara Kraft y Sarah Pressman, de la Universidad de Kansas tras un estudio realizado en el año 2012.

Teniendo en cuenta los beneficios de la sonrisa la pregunta es: ¿Cuánto sonreímos los españoles?

Para descubrirlo, la aseguradora Sanitas Dental ha realizado el estudio “Radiografía de la sonrisa de los españoles”.

Según este trabajo podemos conocer datos muy significativos sobre algo tan importante como es la sonrisa:

Los españoles sonríen una media de 24,4 veces al día.

Las que más sonríen son las mujeres, un 71,99% frente al 28,08% de los hombres.

El 50% afirma haber sonreído al menos una vez en la última hora.

Es un gesto que 9 de cada 10 españoles realizan de forma totalmente espontánea,

Pero 1 de cada 3 afirma que sonríe menos de lo que desearía, porque no le gusta el aspecto de su sonrisa.

Por otra parte, el 96,3% de los españoles opina que sonreír tiene beneficios psicológicos

Otro 95% cree que es beneficioso para la sociedad y las personas

Un 93% está convencido de que mejora la salud.

Una sonrisa también trasmite buen humor y optimismo a los demás y, por este motivo casi 8 de cada 10 españoles (78,9%) le dan mucha (30,2%) o bastante (48,7%) importancia a que la gente de su alrededor sonría.

Por comunidades autónomas, según el estudio en el sur se sonríe más.

7 de cada 10 españoles piensan que donde se sonríe más es Andalucía.

Le siguen a bastante distancia los que opinan que es en Canarias (37,24 %),

La Comunidad Valenciana (17,95 %)

La Comunidad de Madrid (14,69 %).

Pero si miramos la parte baja del cuadro veremos que las regiones que son percibidas como en las que menos se sonríe son:

La Rioja (1,73 %)

Navarra (1,38 %).

La sonrisa es buena a todas las edades y ayuda a la salud

¿Por qué sonríen los españoles?

Las personas que hacen reír más a los encuestados son sus amigos (65,6%), le sigue en segundo puesto la pareja (58,3%), y en tercer lugar los hijos (53,7%).

Por otro lado, el estudio muestra que las actividades que hacen sonreír más a los españoles es estar con la familia (54,4%), empatado con ver a sus amigos (54,4%), y disfrutar del éxito de sus hijos o familiares.

En el caso de recordar los momentos en los que más han sonreído, los españoles tienen claro que las vacaciones han sido motivo de sonrisa para el 61,5%, seguido de una gran noticia (58,4%).

A estas situaciones les sigue el nacimiento de un hijo (45,2%), su adolescencia (37,2%) y encontrar trabajo (35,4%).

A pesar de estos datos, casi dos de cada tres españoles (63%) piensan que durante la pandemia han sonreído menos de lo que lo hacían normalmente , y más de la mitad de los encuestados opinan que en la actualidad sonreímos menos que hace 30 años (55,1%).

La sonrisa es fuente de salud mental y causa de más sonrisas, es decir, tiene un efecto positivo en las personas tanto a nivel psicológico como a nivel físico.

Un 87,8% cree que para sonreír es importante tener solamente ganas de hacerlo

Un 87,7% que opina que es importante tener buen sentido del humor

Tener una sonrisa sana (69,9%)

Una sonrisa bonita (53,4%)

Una bonita dentadura (48,4%).

Sonreír libera dopamina, endorfinas y serotonina, lo que relaja el cuerpo, reduce el ritmo cardíaco y disminuye la tensión arterial.

Las endorfinas contribuyen a calmar el dolor y la serotonina actúa como antidepresivo. Además, reduce los niveles de algunas hormonas causantes del estrés como la adrenalina o el cortisol.

La mayoría de los problemas dentales que afectan a la sonrisa, tienen solución.

¿Cuidan los españoles su sonrisa?

Uno de cada tres españoles señala que sonríe menos de lo que le gustaría debido al aspecto de su sonrisa, lo que viene a demostrar que la salud bucodental supone un punto clave.

Como apunta Berta Uzquiza, odontóloga del departamento de Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental.

"Debemos habituarnos a cepillarnos los dientes después de cada comida, y completar el cepillado con el uso de seda dental y colutorio o la utilización de un irrigador, ya que este hábito es básico para lucir una boca sana y, por consiguiente, gozar de una buena salud general".

Pero ¿Cuál es la realidad?

Pues 3 de cada 4 españoles afirman acudir anualmente a su dentista para revisar la sonrisa, sobre todo las mujeres y los jóvenes entre 25 y 44 años.

Asimismo, el 78,3% acude a su dentista anualmente para realizar una limpieza bucodental.

A pesar de estas revisiones y limpiezas, casi 6 de cada 10 encuestados han sufrido en los dos últimos años algún problema bucodental (57,2%), principalmente problemas de caries (19,8%).

"La prevención es fundamental y las revisiones periódicas ayudan a detectar a tiempo cualquier problema que pueda surgir, anticipándose a afecciones graves", explica Uzquiza.

La importancia de la estética dental

La estética juega también un papel importante hoy día.

El estudio “Radiografía de la sonrisa de los españoles” revela que:

El 88,6% considera que sonreír te abre muchas puertas en la vida

Alarga la vida (85,9%)

Rejuvenece (84%)

Ayuda a tener buenos amigos (82,4%)

Hace que te vaya mejor la vida (80,3%)

Te hace ser más feliz (80,3%).

Como explica Uzquiza:

"Si bien es cierto que la estética resulta un aspecto fundamental de nuestra sonrisa y nos ayuda incluso en la socialización, debemos cuidar nuestra sonrisa principalmente por mantener una buena salud bucodental".

"Sabiendo además que, veces, la estética también está ligada a la salud. Y por eso en ocasiones es recomendable someterse a tratamientos estéticos bucodentales no solo por la apariencia, sino porque pueden derivar en otros problemas de salud".

Hay distintos tratamientos dentales que ofrecen soluciones para que las personas puedan disfrutar de la sonrisa que desean, a la par que mejoran su salud.

Finalmente, explica la odontóloga que "la mayoría de los problemas bucodentales tienen solución a través de tratamientos dentales. Por ejemplo: