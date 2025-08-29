FARMACOLOGÍA
Botiquín en verano: consejos de los farmacéuticos para cuidar tu salud durante las vacaciones
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España explica que es fundamental preparar un botiquín de viaje con productos básicos de primeros auxilios
Preparar un buen botiquín es esencial para disfrutar de las vacaciones, seguras y sin contratiempos. Durante el verano, el cuidado de la salud cobra especial importancia por la intensa radiación solar, las actividades al aire libre y el riesgo de golpes de calor —que son especialmente peligrosos para algunos grupos de población—.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España explica que es "fundamental revisar y adaptar no solo el botiquín doméstico, sino también preparar un botiquín de viaje que incluya la medicación habitual junto con productos básicos de primeros auxilios o para el manejo de problemas frecuentes en esta época del año".
¿Qué debería incluir un botiquín de verano?
Los fármacos de uso común no pueden faltar en el botiquín para las vacaciones. Los farmacéuticos advierten que "si son medicamentos que se toman por vía oral, será preferible optar por soluciones orales o bucodispersables para mayor comodidad al poder administrarse sin necesidad de agua".
- Analgésicos y antipiréticos
- Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): aunque hay que tener en cuenta que pueden producir fotosensibilidad.
- Antihistamínicos: para posibles reacciones alérgicas o picaduras de insectos o medusas.
- Antidiarreicos y sales de rehidratación oral (SRO): en casos de diarrea.
- Antiácidos y/o protectores gástricos especialmente si el paciente toma AINE o cambia hábitos alimentarios.
- Medicación para el mareo o cinetosis: en caso necesario.
- Medicamentos de uso común.
Apósitos, gasas, tiritas resistentes al agua, antisépticos para la piel, crema para quemaduras, puntos de sutura adhesivos, esparadrapo, termómetro, tijeras, pinzas, guantes, suero fisiológico. › Colirios hidratantes y solución salina estéril para la limpieza y cuidado ocular.
Fotoprotectores, repelente de insectos, bálsamos labiales con protección solar, lociones postsolares y postpicaduras de insectos y/o medusas.
Cartilla de vacunación (si procede para el destino), informe clínico u hoja de medicación que justifique la medicación habitual, tarjeta sanitaria, información de contacto de centros sanitarios en destino (clínicas, hospitales, farmacias de guardia).
Los farmacéuticos comunitarios nos recuerdan que debemos prestar especial atención a los medicamentos termolábiles (insulinas, vacunas, hormonas, etc.), ya que necesitan conservarse en frío. Puedes utilizar neveras portátiles para asegurar mantener la cadena del frío en todo momento.
"Si tomas medicación habitualmente, no olvides llevar tu tarjeta sanitaria o tener la aplicación correspondiente en tu móvil. Recuerda que podrás retirar tus tratamientos en cualquier farmacia comunitaria del territorio nacional", recuerdan.
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla
- Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- Así es el nuevo cambio de horario en los centros escolares que tiene en contra a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Murcia, en el ‘top 10’ nacional de viviendas nuevas sin vender