¿Por qué aumentan los casos de sarampión en España? Los expertos llaman a la "calma", pero "sin bajar la guardia"

El brote de sarampión detectado en un instituto de Mijas, en Málaga (con diez menores afectados), es el último que ha alertado a los especialistas en enfermedades infecciosas.

En lo que llevamos de 2025, se han contabilizado ocho focos en nuestro país con un total de 110 casos. Sin embargo, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, hemos pasado de 7 contagios en 2023 a más de 200 en 2024, lo que supone un aumento del 3.000%.

Durante un encuentro organizado por Science Media Centre, Noemí López Perea, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, explicó que se están produciendo "importaciones del virus desde países donde el sarampión sigue circulando. Estos casos importantes pueden provocar brotes de distinta consideración".

Sin embargo, pese a la alarma inicial, "no hay que preocupar a la población" porque "no vamos a peor", ha recalcado la especialista. El sarampión es una enfermedad "sumamente contagiosa" que se transmite por al aire, puede generar graves complicaciones y, en el peor de los casos, provocar la muerte.

En las últimas semanas, varios brotes en Estados Unidos ha encendido todas las alertas. El estado de Texas, en el sur del país, es el más afectado. Hasta el momento, ha dejado 93 casos detectados y 23 personas hospitalizadas.

"Dado que el virus del sarampión es muy contagioso, se necesita una cobertura vacunal cercana al 100% para poder controlarlo. En España, aunque la cobertura de la primera dosis (que se administra al año de vida) es del 97,8%, 11 comunidades autónomas se encuentran por debajo del 95% en la segunda dosis, recalcó el doctor Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología.

El aumento de casos de sarampión a nivel mundial se atribuye indudablemente a "la cobertura insuficienciente de vacunación" en todo el mundo.

Es necesario contar con una tasa superior en las dos dosis de vacuna contra el sarampión "para prevenir brotes y proteger a la población de uno de los virus humanos más contagiosos del mundo".

La mayoría de los casos "los importamos de Marruecos porque hay una cantidad de casos brutal en este país", matizó el especialista.

África González-Fernández, investigadora de CINBIO y catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, contó a SMC que "los movimientos antivacunas están haciendo mucho daño en el control del sarampión".

Hasta antes de la pandemia del coronavirus, la enfermedad "estaba bajo control", pero muchas familias han decidido "no vacunar a sus hijos en países como Israel, Estados Unidos o Francia".

Ante estos datos, "hay que llamar a la tranquilidad, pero también a la responsabilidad de que todas las familias vacunen a sus hijos, ya que les estarán protegiendo de una enfermedad que, aunque no lo creamos, puede ser grave".

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. La erupción cutánea es el signo más visible, pero no el único:

La vacuna contra el sarampión se completa con dos dosis. La última se administra a los 3 o 4 años, dependiendo de la comunidad autónoma.

El doctor Moraga-Llop reclamó de "forma urgente" adelantarla a los 2 años de edad, ya que "en los dos primeros años de vida el niño tiene mucho más contacto con el sistema sanitario que en los siguientes".

No obstante, modificar el calendario de vacunación "requiere consenso dentro del Consejo Interterritorial de Salud, con la participación de todas las comunidades y expertos, además de un debate intenso y exhaustivo".

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 107.500 personas murieron de sarampión en 2023 (mayoritariamente niños menores de cinco años), a pesar de que existe una vacuna segura y costoeficaz.

Cualquier persona no vacunada o vacunada, pero que no haya desarrollado inmunidad, puede infectarse. Los niños pequeños no vacunados y las personas embarazadas son quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del sarampión.

El sarampión sigue siendo frecuente, en especial en algunas zonas de África, Oriente Medio y Asia. "Una abrumadora mayoría de las muertes por sarampión se concentran en países de ingreso bajo per cápita o infraestructuras de salud deficientes que luchan por hacer llegar la inmunización a todos los niños", alertan desde la OMS.

Los brotes de sarampión pueden causar complicaciones graves e incluso la muerte, especialmente entre los niños pequeños. En aquellos países en los que esta enfermedad está casi erradicada, los casos importados son ahora el principal foco del problema sanitario.