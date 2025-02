"Montoya, por favor": ¿Por qué nos gusta tanto ver las traiciones e infidelidades de 'La isla de las tentaciones'?

'La isla de las tentaciones' (Telecinco) se ha convertido en el éxito de la temporada. “¡Me has reventado por dentro!” y "Montoya, por favor" han traspasado la pantalla de televisión... y fronteras.

El vídeo, que ya tiene más de 154 millones de reproducciones, ha cruzado el charco. La huída de José Carlos Montoya se ha emitido en la televisión americana de la mano de Whoopi Goldberg.

El programa presentado por Sandra Barneda es el más visto de la televisión en España. De hecho, la emisión del pasado lunes anotó un 21.4% de cuota y 1.641.000 espectadores de media, el mejor dato desde el final de la tercera edición 2021 (27.4% en 2021). Pero, ¿por qué nos engancha este tipo de programas?

La carrera desesperada de Montoya en 'La isla de las tentaciones' que se ha viralizado a nivel internacional / Mediaset

Una psicóloga explica el éxito de 'La isla de las tentaciones'

La psicóloga Silvia Dal Ben, Clinical Manager de Unobravo, señala que este tipo de programas permite a los espectadores "soñar un poco sobre cuál es nuestra relación ideal o que es lo que no queremos a nuestro lado". Y es algo que "nos engancha un montón", como demustran los datos de audiencia.

"Lo que vemos en La isla de las tentaciones nos permite ponernos en los zapatos de un personaje u otro, de recordar algo de nuestro pasado, pero, sin duda, hay algún tipo de mecanismo psicológico que nos genera ese placer al ver ciertas escenas", recalca.

La psicología juega un papel fundamental en este tipo de programas, ya que nos ayuda a sentirnos como un personaje, como Andrea o cualquiera de los participantes, "lo que nos permite ver expresiones emocionales que hemos sentido en otros momentos de nuestra vida".

Además, cuando observamos situaciones como traiciones, esto puede ser amplificado, puesto que nos lleva a reflexionar sobre "nuestras propias experiencias y las vemos representadas en una gran pantalla". Sin olvidar que puede tener un "componente de morbo", al ver comportamientos destructivos o conflictos, lo cual genera una especie de "placer" al ver el sufrimiento de los demás.

Los jóvenes son los más "influenciables"

Para la psicóloga, La isla de las tentaciones tiene un objetivo claro: "es como si estuviéramos desahogando nuestras propias frustraciones, nos da una sensación de alivio al observar lo que hacen otros, incluso si esas reacciones son muy intensas o violentas".

Y que puede tener consecuencias sobre nuestra salud mental, aunque "depende de la fase de evolución emocional". Y es que, "no es lo mismo que lo vea un niño, un adolescente o un adulto maduro. Las generaciones más jóvenes, por ejemplo, son más susceptibles a ser influenciadas por este tipo de espacios televisivos".

"Nuestro trabajo es ayudar a las personas a reflexionar y a distinguir la ficción de la realidad, a cuestionar lo que vemos en la pantalla y lo que representa para nosotros. Esta exposición constante puede afectar la forma en que las personas gestionan sus emociones y relaciones, y, a largo plazo, puede tener un impacto significativo".

Es muy importante "no reaccionar impulsivamente". Además, "deben recordar que no están obligados a seguir el camino que ven en la televisión, y que siempre hay una opción de salir de relaciones que no les hacen bien".

José Carlos Montoya, concursante de 'La isla de las tentaciones', se ha convertido en un meme viral a nivel planetario. / Nacho García

¿Y qué pasa con las parejas "tóxicas"?

Está claro que estos programas pueden influir en la salud emocional de los espectadores, y especialmente en aquellos que están en relaciones complicadas o problemáticas. "Les diría que tomen un momento para reflexionar, para entender qué está pasando con su pareja y qué sienten realmente", hace hincapié Dal Ben.

"Hay que escuchar tanto sus emociones como las de su pareja, pero también reconocer que no siempre es necesario reaccionar de manera impulsiva. A veces, lo mejor es tomar un espacio para pensar antes de tomar decisiones", resalta la psicóloga.

También habría que poner sobre la mesa la posibilidad de "separarse si la relación les está causando más daño que emociones positivas. Si una relación es tóxica y no te hace sentir bien, hay vida más allá de ella, y eso es algo que nunca se debe olvidar".