¿Se puede mejorar al ser humano genéticamente? Esto dice la ciencia sobre sus potenciales peligros

La tecnología y la ciencia avanzan de la mano a un ritmo muy rápido. Ambas disciplinas unidas pueden conseguir grandes avances para la especie humana, pero es inevitable que surjan preocupaciones o dudas por la velocidad que han cogido.

Uno de los temas que más debate ha provocado en los últimos tiempos es el mejoramiento humano a través de modificaciones genéticas. Las últimas investigaciones avisan de que las intervenciones genéticas serán una realidad dentro de 30 años aproximadamente. Estos tratamientos serán muy útiles para prevenir enfermedades heredadas y hacer que los efectos en nuestros cuerpos sean mínimos. Sin embargo, también plantean grandes preguntas con complicadas respuestas.

Para acercar esos conceptos, la fundación Lilly ha reunido a diferentes expertos en ‘El debate sobre el mejoramiento humano: mitos y realidades’ en Madrid. La jornada fue una guía básica de un tema tan complejo y con muchas posibilidades de convertirse en una realidad.

¿Se puede mejorar al ser humano genéticamente? Ética, peligros y discriminación social / Archivo. El debate sobre el mejoramiento humano: mitos y realidades de la fundación Lilly

Los conceptos básicos que hay que diferenciar

Desde el inicio de la jornada, la catedrática de genética Gemma Marfany quiso diferenciar varios conceptos. "Lo primero que hay que tener claro es que no es lo mismo la terapia genética y la mejora genética. Que haya una terapia significa que hay una enfermedad que necesita un tratamiento para mitigar los síntomas. Por ejemplo, estas terapias podrían ser muy beneficiosas en enfermedades cognitivas como la diabetes para que no tengan desarrollos graves".

Mientras que la terapia genética está pensada para corregir alteraciones que causan enfermedades, la mejora genética modifica características o aspectos que simplemente deseamos cambiar. Por ejemplo, serían situaciones como aumentar la altura de una persona o hacer que tenga ojos de un color específico. No responde a la necesidad de curar una patología, sino a un deseo de perfeccionamiento físico.

Con ese mismo planteamiento, reflexionaba Antonio Diéguez. El catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga cree que, para considerar este tipo de intervenciones genéticas, el primer paso es ver si se trata de una intervención de células o de la línea germinal. "Las modificaciones de las células del individuo se quedan en esa persona, pero las modificaciones de la línea germinal van a determinar las futuras generaciones de esa persona".

Los principales problemas del mejoramiento humano

Uno de los grandes problemas del mejoramiento humano que se nos plantea entonces es que los límites están muy borrosos. En enfermedades como el Alzheimer, la diabetes o la depresión parece haber unanimidad de que modificar la genética sería una gran ayuda. Sin embargo, hay otras situaciones en las que no está tan claro.

Reforzar tus defensas para un resfriado, tener unos cartílagos mejores o corregir la miopía son intervenciones que podrían interesar a muchos, que no son graves, pero que podrían hacernos tener una vida mejor.

Científicas del Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid. / EFE / NACHO GALLEGO

El mejoramiento humano puede hacer que surja una "nueva especie humana". Esta premisa hace que salga el concepto de "eugenesia" y se crea un dilema moral. Para los que defienden estas intervenciones, según explica Antonio Diéguez, "no tiene nada que ver con los movimientos anteriores a lo largo de la historia, ya que esta no es totalitaria. Se trataría de una eugenesia liberada en la que cada uno decide por su cuenta qué mejoras necesita·.

La discriminación social por la genética

Aunque parezcan decisiones libres e individuales, cuando llegue el momento de planteárselas, no siempre pueden ser así. El paso de un tratamiento genético puede estar impulsado por presiones sociales. La llegada de las terapias genéticas podría tener como consecuencia nuevas formas de discriminación.

Si finalmente las terapias genéticas se convierten en una realidad, traen muchos problemas éticos. Uno de los más evidentes es que serán unos tratamientos que estén solo al alcance de los bolsillos más ricos. "Solo las personas en una situación privilegiada podrán mejorarse genéticamente, los que los deja en una posición todavía más favorecedora frente al resto de personas. Serían personas más fuertes frente a enfermedades, con menos problemas…".

Los peligros del mejoramiento humano

Los que defienden este tipo de terapias argumentan que las tecnologías que han llegado a nuestras vidas siempre lo han hecho de esta forma. Con los teléfonos móviles, al principio eran un lujo al que solo podían acceder las personas con más dinero y poco a poco han llegado a la vida de todas las personas. No obstante, para cuando las terapias genéticas sean accesibles para todas las personas o una opción en la sanidad pública, "la brecha de tiempo será lo suficientemente grande para que haya una ventaja genética de una parte de la sociedad".

En este momento, aunque todo indica que las terapias genéticas serán una realidad, tampoco son una baza segura. Partiendo de que en la ciencia y la medicina no hay nada plenamente seguro, hay que tener en cuenta las consecuencias de estas intervenciones. La catedrática Gemma Marfany recuerda que el ambiente influye de manera directa y que a cada persona le puede afectar de una forma.

España lidera la investigación de genética equina. / Archivo ANCCE

Además, potenciar un aspecto concreto de nuestro organismo hace que otro esté en decrecimiento. Cortar el ADN para editarlo supone un reordenamiento del que no conocemos sus consecuencias. Por ejemplo, si modificamos los genes para tener unos niveles bajos de colesterol a partir de los 50 años, en nuestra juventud tendremos menos vitalidad. El colesterol repercute en nuestro organismo y de manera diferente en función de la edad. Hay que tener en cuenta si de verdad compensa ese cambio.

¿Cómo debe ser el mejoramiento humano?

Lleguen o no las terapias genéticas, es importante recordar que la tecnología "tiene que ser un medio que nos ayude a llegar a un fin, no el fin". Una mejora es todo aquello que contribuye al bienestar de una persona, pero no siempre tenemos las mismas ideas de lo que es el bienestar. Cada persona entiende por mejora un aspecto concreto, pero este es un "problema que repercute en tus generaciones del futuro. Las personas somos tan diversas que es muy difícil saber si tus descendientes también entienden ese cambio como una mejora".

Estos tratamientos abren una ventana para afrontar enfermedades raras que se diagnostiquen de forma temprana. No en todos los casos, pero en una amplia mayoría tendrían una intervención eficiente y una calidad de vida mayor. Son situaciones muy concretas en las que estas terapias suponen un avance.