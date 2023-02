El tratamiento más habitual para el cáncer es la quimioterapia, un conjunto de fármacos cuya función es atacar a las células cancerosas, impidiendo que crezcan y que se dividan más.

Pero la realidad es que se trata de un tratamiento muy fuerte que puede dañar también las células sanas y provocar numerosos efectos secundarios. El más conocido es la caída del pelo que, como explica la doctora Laura Ferrer, oncóloga del Hospital Clínic y miembro del grupo de investigación genómica traslacional y terapias dirigidas en tumores sólidos de l’IDIBAPS, “los folículos pilosos (las células que producen el pelo) ven afectado su crecimiento por las sustancias presentes en la quimioterapia”.

Pero existen muchos más como cansancio, llagas, vómitos… Esto no quiere decir que el paciente que recibe quimio vaya a desarrollarlos todos ya que como explica la oncóloga “cada paciente con cáncer reacciona diferente”.

Afortunadamente, los avances en el tratamiento del cáncer han hecho que a día de hoy se disponga de fármacos que son mejor tolerados por los pacientes con cáncer. Pero, a pesar de ello, muchos siguen produciendo efectos secundarios.

¿Cómo reducir los efectos secundarios de la quimioterapia?

Por eso, los especialistas en oncología del Hospital Clinic han elaborado una serie de recomendaciones para paliar las molestias que aparecen tras cada sesión de quimio.

Cansancio o fatiga. Con el fin de reducir esta sensación tras la quimio, la doctora Ferrer recomienda “realizar siestas cortas de 15 minutos”. Y aunque cueste, “mantenerse activo caminando o realizando actividades en los momentos en que se siente la energía más alta”.

Otra recomendación para paliar la fatiga es aumentar el consumo de líquidos, preferiblemente agua (8 o 10 vasos).

Náuseas o vómitos. Será el especialista el que determinará la necesidad de tomar algún tipo de medicamento contra las náuseas. Además de fármacos, la oncóloga recomienda “no tomar bebidas que contengan cafeína o sean gaseosas, comer alimentos en pequeñas cantidades con mayor frecuencia”.

Además, es mejor optar por preparaciones sencillas (plancha, microondas, vapor) para facilitar la digestión.

Evitar alimentos ricos en grasas y ultraprocesados, además de “beber líquidos a temperatura a temperatura ambiente y a pequeños sorbos”, añade.

Por último, es mejor no tumbarse tras las comidas hasta que no pase una hora. - Mucositis o llagas en la boca. Ante este efecto secundario de la quimioterapia, lo que recomiendan los especialistas es no olvidar la higiene bucodental, utilizando “cepillos de dientes suaves y colutorios sin alcohol”.

También se puede enjuagar la boca con tomillo o bicarbonato después de comer. Esto en cuanto a la higiene, pero en estos casos puede ser útil modificar la alimentación, evitando texturas rígidas o duras (por ejemplo, optar por la miga de pan en lugar de la corteza). “Evitar comida “seca” como sería un bistec y priorizar el pescado blanco o carne con salsa suave. Tomar cremas o purés, así como sopas o tortillas, y evitar alimentos ácidos, picantes o muy calientes”, añade la doctora.

Estreñimiento. Este es otro de los posibles efectos de la quimioterapia para el que lo mejor es incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra, “como frutas, verduras y cereales integrales, o bien un zumo de naranja sin colar o café en ayunas, y beber abundante líquido”.

En este punto también juega un papel importante la actividad física, como caminar o hacer ejercicios suaves.

Diarrea. Por el contrario, en caso de diarrea es importante mantenerse hidratado con agua o suero oral. En estos casos también es recomendable “evitar alimentos picantes, con alto contenido en fibra, con alto contenido en grasa, o la cafeína, y consumir alimentos astringentes como el arroz hervido, la pasta, el pan blanco o los plátanos”, recomienda la oncóloga.

Por el contrario, en caso de diarrea es importante mantenerse hidratado con agua o suero oral. En estos casos también es recomendable “evitar alimentos picantes, con alto contenido en fibra, con alto contenido en grasa, o la cafeína, y consumir alimentos astringentes como el arroz hervido, la pasta, el pan blanco o los plátanos”, recomienda la oncóloga. Debilitación del sistema inmune. La doctora Ferrer explica que “las personas que siguen un tratamiento con quimioterapia pueden tener una disminución de los glóbulos blancos (neutrófilos) encargados de combatir infecciones, por lo que estos pacientes pueden ser más vulnerables”.

Para evitarlo, es esencial no relacionarse con personas enfermas, lavarse las manos frecuentemente y llevar una alimentación saludable con el fin de reforzar el sistema inmune.

Caída del cabello. Es la consecuencia más conocida de la quimioterapia, pero los especialistas señalan que no todas las quimioterapias provocan la caída del pelo. “Puede darse una ligera pérdida hasta una pérdida completa, en ambos casos suele acontecer entre la segunda o tercera semana de la primera administración de quimioterapia”.

Te puede interesar: Guías de Salud ¿Qué es la oncothermia, la última técnica para tratar el cáncer a través del calor?

En el caso de que no se produzca la caída completa la oncóloga recomienda cuidar el cabello lavándolo con champús suaves, peinarlo con peines y no con cepillos, no usar el secador y cubrirse para evitar el sol y mantener la cabeza caliente.