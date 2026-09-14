Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesLa Manga CruceroPlazas SecundariaGira Arde BogotáCasting en MurciaEncuesta CISTiempo Romería Murcia
instagramlinkedin

Menos invasión y mayor precisión, claves de los nuevos tratamientos de próstata

Láser de holmio, vapor de agua y cirugía robótica permiten tratamientos cada vez más precisos y personalizados

Menos invasión y mayor precisión, claves de los nuevos tratamientos de próstata

Menos invasión y mayor precisión, claves de los nuevos tratamientos de próstata

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) y el cáncer de próstata son dos de las principales patologías que afectan a esta glándula, especialmente a medida que aumenta la edad. Aunque se trata de enfermedades muy diferentes, ambas tienen una elevada frecuencia entre la población masculina.

La HBP afecta a más del 50 % de los hombres a partir de los 50 años y hasta al 80 % de los mayores de 80, mientras que el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado entre los hombres en España, del que se estima se diagnosticarán 34.833 nuevos casos en 2026, según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Con motivo del Día Europeo de la Salud Prostática, que se celebra cada 15 de septiembre, especialistas de los Hospitales Quirónsalud Murcia, Torrevieja y Valencia recuerdan la importancia de consultar ante síntomas como dificultad para orinar, disminución de la fuerza del chorro, aumento de la frecuencia de las micciones o sensación de no vaciar completamente la vejiga.

Los avances en urología han permitido incorporar tratamientos cada vez más precisos y menos invasivos, adaptados a la patología y a las características de cada paciente. Entre ellos destacan el láser de Holmio y Rezum para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y la cirugía robótica en determinados pacientes con cáncer de próstata localizado.

Láser de holmio, la técnica indicada para próstatas de gran tamaño

El doctor Cristóbal Moreno, urólogo del Hospital Quirónsalud Murcia, destaca el láser de Holmio como una de las alternativas para aquellos pacientes con HBP que requieren tratamiento quirúrgico. “Se trata de una cirugía endoscópica que se realiza a través de la uretra y permite extirpar de forma completa la zona de transición, que es la parte más interna de la próstata y la responsable de producir la obstrucción”, explica el especialista del Hospital Quirónsalud Murcia.

La enucleacíon prostática con láser de Holmio (HoLEP) puede utilizarse en cualquier volumen prostático y resulta especialmente beneficiosa en pacientes con próstatas de gran tamaño al ser la opción mínimamente invasiva más extendida y con mejores resultados a largo plazo, lo que implica un menor número de reintervenciones en el futuro.” Otras ventajas”, añade el doctor Moreno, “son que presenta menor riesgo de sangrado, una estancia hospitalaria de 24 horas en la mayoría de los casos y una reincorporación precoz a las actividades habituales”.

Rezum, una técnica para preservar la función sexual

Por su parte, el doctor Juan José Monserrat, jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Valencia, explica las ventajas de Rezum, un tratamiento endoscópico y mínimamente invasivo que utiliza vapor de agua para reducir el tejido prostático que dificulta la salida de la orina.

“El vapor se inyecta directamente en el tejido hiperplásico para reducir el tamaño de la próstata y posteriormente el organismo absorbe y elimina de manera natural el tejido sobrante”, señala.

El procedimiento dura aproximadamente 25 minutos, se realiza de forma ambulatoria bajo sedación y permite regresar al domicilio el mismo día. Está especialmente indicado en determinados pacientes con HBP leve o moderada y en aquellos interesados en preservar la eyaculación y la función sexual.

Cirugía robótica frente al cáncer de próstata

En el tratamiento del cáncer de próstata localizado, la incorporación de la cirugía robótica ha permitido realizar la prostatectomía radical con una elevada precisión.

“La cirugía robótica nos permite trabajar con una precisión extraordinaria en áreas muy delicadas y preservar mejor las estructuras anatómicas que rodean la próstata”, explica el doctor Sven Petry, especialista en Urología y experto en Cirugía Robótica de Hospital Quirónsalud Torrevieja.

La visión tridimensional de alta definición y la precisión de los movimientos facilitan la preservación de las estructuras relacionadas con la continencia urinaria y la función eréctil, siempre que las características del tumor lo permitan. Además, las pequeñas incisiones favorecen un menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida.

Noticias relacionadas

Los especialistas recuerdan que no todos los problemas prostáticos requieren el mismo tratamiento. La edad, la intensidad de los síntomas, el tamaño de la próstata y la existencia o no de un tumor son algunos de los factores que determinan la opción terapéutica más adecuada para cada paciente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'
  2. En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
  3. Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
  4. El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
  5. Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
  6. Marina Gandía, médica especialista en Cuidados Paliativos en el Morales: 'Cuidar bien es contemplar a la persona, no a la enfermedad
  7. Setenta multas cada día a conductores de la Región de Murcia por circular con la ITV caducada
  8. Medio centenar de antitaurinos se movilizan en Murcia: 'Una persona no se puede divertir viendo como torturan a un animal

Ampliar la comisaría, objetivo del nuevo comisario de la Policía Nacional de Cartagena

Ampliar la comisaría, objetivo del nuevo comisario de la Policía Nacional de Cartagena

Más de 460 agentes para garantizar la seguridad durante la Romería de la Fuensanta

Más de 460 agentes para garantizar la seguridad durante la Romería de la Fuensanta

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Amazon Fresh baja el precio de miles de productos para una vuelta a la rutina más fácil y asequible

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

La obra de Jaume Plensa, en el "corazón" de Murcia

La obra de Jaume Plensa, en el "corazón" de Murcia

Transporte público gratuito y horarios especiales mañana en Murcia por la Romería de la Fuensanta

Transporte público gratuito y horarios especiales mañana en Murcia por la Romería de la Fuensanta

La propuesta de la Comunidad para el Plan Nacional de Restauración incluye 44.225 hectáreas de monte y todo el Mar Menor

La propuesta de la Comunidad para el Plan Nacional de Restauración incluye 44.225 hectáreas de monte y todo el Mar Menor

Heineken® 0.0 lleva a MADRING una de las fan zones más grandes de Europa con más de 1 km de barras

Heineken® 0.0 lleva a MADRING una de las fan zones más grandes de Europa con más de 1 km de barras
Tracking Pixel Contents