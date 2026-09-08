Satse Murcia destaca la labor de los fisioterapeutas y reivindica su papel clave en todos los ámbitos asistenciales

Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia, una jornada destinada a reconocer la contribución de miles de profesionales que trabajan cada día para mejorar la salud, la autonomía y la calidad de vida de la población. Con motivo de esta celebración, Satse Murcia quiere poner en valor la imprescindible labor que desarrollan los fisioterapeutas de la Región de Murcia en los diferentes ámbitos asistenciales, educativos y sociosanitarios.

La fisioterapia constituye una disciplina fundamental dentro del sistema sanitario. Más allá de la recuperación de lesiones, los fisioterapeutas desempeñan una función esencial en la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y la recuperación funcional de las personas tras procesos quirúrgicos, traumatológicos, neurológicos, respiratorios o cardiovasculares. Su intervención contribuye a reducir secuelas, acelerar la recuperación y mejorar significativamente el bienestar de los pacientes.

Su trabajo no solo ayuda a recuperar movimientos, aliviar el dolor o agilizar la recuperación de diversos procesos, sino que también devuelve independencia, confianza y oportunidades a quienes afrontan problemas de salud o limitaciones funcionales. / La Opinión

En hospitales y centros de salud, estos profesionales son una pieza clave en los equipos multidisciplinares. Su trabajo permite disminuir complicaciones asociadas a la inmovilidad, favorecer una recuperación más rápida y eficiente y contribuir a una utilización más eficaz de los recursos sanitarios. Gracias a su conocimiento especializado y a su atención personalizada, miles de pacientes recuperan cada año capacidades esenciales para desarrollar una vida plena.

Su papel adquiere una especial relevancia en los centros de atención a personas con discapacidad, donde los fisioterapeutas trabajan para potenciar las capacidades funcionales de cada usuario, favoreciendo su autonomía y su participación activa en la sociedad. A través de tratamientos individualizados, contribuyen a mejorar la movilidad, prevenir complicaciones y facilitar una mayor independencia en las actividades de la vida diaria.

Su aportación resulta esencial para construir una atención sanitaria más humana, eficaz y centrada en las necesidades de las personas, consolidándose como un pilar imprescindible para la salud y el bienestar de la ciudadanía. / La Opinión

Asimismo, en las residencias y centros de atención a personas mayores, su labor resulta determinante para mantener la funcionalidad, prevenir caídas y combatir los efectos asociados al envejecimiento y la inmovilidad. Gracias a su intervención, muchas personas mayores pueden conservar durante más tiempo su autonomía y calidad de vida, un objetivo cada vez más relevante en una sociedad con una población progresivamente envejecida.

La contribución de la fisioterapia también se extiende al ámbito educativo. Los fisioterapeutas que desarrollan su actividad en centros escolares colaboran con alumnos que presentan dificultades motoras, trastornos neurológicos o necesidades educativas especiales, favoreciendo su desarrollo físico, su inclusión y su participación en el entorno escolar. Su trabajo, coordinado con docentes, familias y otros profesionales, aporta una atención integral que repercute positivamente en el bienestar y aprendizaje del alumnado.

Desde Satse Murcia se destaca igualmente la capacidad de adaptación y la vocación de servicio de estos profesionales, cuya labor combina conocimiento científico, innovación, cercanía y un profundo compromiso con las personas. Su trabajo no solo ayuda a recuperar movimientos, aliviar el dolor o agilizar la recuperación de diversos procesos, sino que también devuelve independencia, confianza y oportunidades a quienes afrontan problemas de salud o limitaciones funcionales.

En este Día Mundial de la Fisioterapia, Satse Murcia quiere trasladar su reconocimiento y agradecimiento a todos los fisioterapeutas de la Región de Murcia por su dedicación, profesionalidad y entrega. Su aportación resulta esencial para construir una atención sanitaria más humana, eficaz y centrada en las necesidades de las personas, consolidándose como un pilar imprescindible para la salud y el bienestar de la ciudadanía.