Recuperar el bienestar, paso a paso: la apuesta de Ribera Hospital de Molina por una fisioterapia especializada y cercana

La recuperación de una lesión, una intervención quirúrgica o una patología crónica requiere mucho más que tiempo. Requiere un abordaje profesional, personalizado y adaptado a las necesidades de cada paciente. Con esta filosofía trabaja el área de Fisioterapia de Ribera Hospital de Molina, dirigida por la fisioterapeuta Ana Dasí, un servicio que se ha consolidado como un referente en rehabilitación gracias a la combinación de experiencia clínica, tecnología avanzada y una atención centrada en la persona.

Entre las terapias disponibles destacan las técnicas manuales. / Ribera Hospital de Molina

Desde lesiones deportivas o traumatológicas hasta patologías neurológicas, pediátricas y degenerativas, el equipo de fisioterapeutas diseña tratamientos individualizados con el objetivo de recuperar la movilidad, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Un servicio integral para una recuperación eficaz

El área de Fisioterapia de Ribera Hospital de Molina pone a disposición de sus pacientes un amplio abanico de tratamientos basados en el ejercicio terapéutico y en la aplicación de agentes físicos que favorecen la recuperación funcional.

Entre las terapias disponibles destacan las técnicas manuales, la magnetoterapia, la presoterapia, los ultrasonidos, el láser terapéutico, la termoterapia, la crioterapia, la cinesiterapia, la mecanoterapia, la poleoterapia, los baños de parafina y la electroterapia de baja, media y alta frecuencia.

Sea cual sea tu lesión o necesidad, en Ribera Hospital de Molina encontrarás fisioterapia especializada, atención a accidentados de tráfico y tratamientos avanzados para mejorar tu calidad de vida

Gracias a estos recursos, el servicio aborda con éxito patologías tan diversas como fracturas, luxaciones, contusiones, esguinces, tendinitis, roturas fibrilares, contracturas musculares, hernias discales, lesiones radiculares, hemiplejías, paresias, artrosis, osteoporosis o dolor crónico. Asimismo, cuenta con experiencia en el tratamiento de alteraciones pediátricas como la parálisis braquial, la tortícolis y diferentes trastornos musculoesqueléticos.

Atención especializada a accidentados de tráfico

Uno de los servicios diferenciales del hospital es su Unidad de Accidentados de Tráfico, donde la fisioterapia desempeña un papel fundamental dentro del proceso de recuperación.

Cada paciente recibe un tratamiento personalizado, ajustado a sus necesidades específicas y orientado a conseguir una recuperación eficiente y lo más rápida posible.

Una unidad especializada en suelo pélvico

Consciente de la importancia de cuidar una musculatura esencial para la salud y el bienestar, Ribera Hospital de Molina cuenta también con una Unidad Especializada en Rehabilitación del Suelo Pélvico, formada por profesionales especializados en esta área.

Las disfunciones del suelo pélvico afectan a miles de personas y pueden provocar síntomas que condicionan significativamente la vida diaria, desde pérdidas urinarias o dolor pélvico hasta alteraciones funcionales relacionadas con el embarazo, el parto, la menopausia o determinadas intervenciones quirúrgicas.

"Las disfunciones del suelo pélvico lastran emocionalmente, provocan trastornos importantes, llegando a afectar hasta a la autoestima. El principal factor de riesgo para el suelo pélvico es el desconocimiento", explica Ana Dasí.

Por ello, la unidad trabaja no solo en el tratamiento, sino también en la prevención y la educación sanitaria, ayudando a los pacientes a comprender mejor su situación y a recuperar su bienestar físico y emocional.

La Unidad Especializada en Rehabilitación del Suelo Pélvico ofrece un abordaje integral y personalizado mediante consulta de ginecología especializada con láser de diodo, fisioterapia específica del suelo pélvico y técnicas de electroestimulación y biofeedback. La combinación de estas herramientas permite tratar eficazmente las diferentes disfunciones de esta musculatura y adaptar cada tratamiento a las necesidades de cada paciente.

El paciente, siempre en el centro

La filosofía del área de Fisioterapia de Ribera Hospital de Molina se resume en una premisa sencilla: cada paciente es único. Por ello, el equipo liderado por Ana Dasí apuesta por una atención cercana, humana y personalizada, acompañando a cada persona durante todo su proceso de recuperación.

Porque recuperar la movilidad, fortalecer el suelo pélvico, superar una lesión o volver a realizar actividades cotidianas sin dolor significa mucho más que una mejoría física. Significa recuperar autonomía, confianza y calidad de vida. Un compromiso que el Servicio de Fisioterapia de Ribera Hospital de Molina convierte cada día en su principal razón de ser.