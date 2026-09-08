La importancia de la fisioterapia frente al ictus y las enfermedades cardiovasculares

Cada 8 de septiembre, los fisioterapeutas celebran nuestro Día Mundial. Y aunque pueda parecer una fecha dedicada únicamente a quienes ejercen esta profesión, en realidad habla de algo que nos afecta a todos: nuestra salud y nuestra capacidad para seguir haciendo nuestra vida con la mayor autonomía posible.

Este año, el Día Mundial de la Fisioterapia está dedicado al ictus y a las enfermedades cardiovasculares y al papel que tienen la fisioterapia y la actividad física en su prevención, tratamiento y rehabilitación.

No hablamos de enfermedades poco frecuentes o lejanas. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y provocan 20,5 millones de fallecimientos al año. Y una de cada cuatro personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida.

Cuando hablamos de actividad física pensamos en gimnasios, zapatillas de correr o personas haciendo deporte varias veces por semana. Pero moverse es mucho más sencillo que eso. / CoFiRM

Por eso, desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia quieren aprovechar este 8 de septiembre para lanzar un mensaje muy sencillo: tenemos que cuidar nuestra salud antes de que aparezca la enfermedad. Y la actividad física es una de las formas que tenemos para prevenirla.

No hace falta ser deportista para mantenerse activo

Cuando hablamos de actividad física pensamos en gimnasios, zapatillas de correr o personas haciendo deporte varias veces por semana. Pero moverse es mucho más sencillo que eso.

Es caminar. Es utilizar las escaleras. Es levantarnos de la silla con más frecuencia. Es salir a dar un paseo. Es jugar con nuestros hijos o nietos. Es buscar oportunidades para movernos en un día a día en el que cada vez pasamos más horas sentados.

Actualmente, el 31% de los adultos y el 80% de los adolescentes no realizan la actividad física recomendada. Es un dato preocupante porque el sedentarismo no sale gratis.

Los fisioterapeutas conocen bien el valor de esos avances. Saben que diez pasos pueden significar muchísimo. Que recuperar un poco de equilibrio puede devolver seguridad. Que conseguir levantarse sin ayuda puede cambiar el día a día de una persona y también el de quien la cuida. / CoFiRM

Mantenernos activos ayuda a protegernos frente a las enfermedades cardíacas y el ictus, pero también frente a la diabetes y algunos tipos de cáncer. Ayuda a controlar el peso, mejora nuestra capacidad física y puede contribuir a reducir la presión arterial y el colesterol. Además, dormimos mejor y nuestro estado de ánimo también se beneficia.

Las recomendaciones hablan de entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica a la semana para los adultos, además de ejercicios de fuerza al menos dos días. Pero no deberíamos permitir que los números nos hagan perder el mensaje más importante: cualquier movimiento es mejor que ninguno.

Si llevamos años sin hacer ejercicio, podemos empezar poco a poco. Si tenemos una enfermedad o alguna limitación, podemos buscar una actividad adecuada a nuestra situación. Y si no sabemos cómo hacerlo de forma segura, podemos pedir ayuda.

Y aquí también están presentes los fisioterapeutas. Porque su profesión no empieza cuando alguien se lesiona. Como profesionales sanitarios, pueden valorar la capacidad física de una persona, detectar sus limitaciones y ayudarla a realizar ejercicio de una forma segura y adaptada. Porque prevenir es clave para cuidar.

Cuando el corazón nos obliga a parar

Una parte especialmente importante de ese trabajo tiene que ver con la respiración. Una operación de estas características afecta inevitablemente al organismo y, después de la cirugía, respirar profundamente, movilizar correctamente el aire y eliminar secreciones puede resultar más difícil. Por eso, desde la fisioterapia se puede comenzar antes de la intervención trabajando y fortaleciendo la musculatura que participa en la respiración y enseñando ejercicios que el paciente volverá a utilizar después.

No es un detalle menor. El entrenamiento de los músculos inspiratorios antes de una cirugía cardíaca ha demostrado que puede ayudar a reducir algunas complicaciones pulmonares posteriores, como las neumonías o las atelectasias, además de favorecer la recuperación de la función respiratoria.

De alguna manera, el paciente llega al quirófano sabiendo ya parte de lo que tendrá que hacer cuando salga.

Y la preparación no termina ahí. Antes de la operación también es importante explicar qué ocurrirá después y enseñar movimientos que, llegado el momento, tendrán que hacerse de una forma diferente. Cómo incorporarse de la cama, cómo levantarse de una silla, cómo empezar a caminar con seguridad o cómo realizar determinados esfuerzos sin poner en riesgo la recuperación.

En este aprendizaje también pueden participar los familiares. Saber cómo ayudar es importante, pero también lo es saber cuándo no hacerlo y permitir que la persona vaya recuperando poco a poco su autonomía.

Después de la operación, la fisioterapia ayuda al paciente a recuperar una respiración eficaz, a movilizarse y a volver progresivamente a ponerse de pie y caminar. Al principio pueden ser unos pocos pasos. Después, recorrer el pasillo. Más adelante llegará el momento de recuperar fuerza, resistencia y seguridad para volver a desenvolverse fuera del hospital.

También hay que recuperar la confianza. Tras una operación de corazón es comprensible tener miedo a determinados movimientos o esfuerzos. El paciente necesita saber qué puede hacer, cómo puede hacerlo y cómo avanzar con seguridad.

Por eso la recuperación no consiste únicamente en que una herida cicatrice o en recibir el alta hospitalaria. El objetivo es que esa persona pueda volver, poco a poco, a hacer su vida. Para una será caminar media hora. Para otra, volver a subir las escaleras de casa. Para otra, hacer la compra, salir a pasear o jugar con sus nietos.

Después de un ictus empieza otro camino

En el caso del ictus, esa necesidad de recuperar la vida cotidiana se hace todavía más evidente.

Un ictus ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se reduce o se interrumpe de forma repentina. Es una urgencia médica en la que actuar rápido es fundamental. Pero después de salvar la urgencia queda mucho trabajo por hacer.

Un ictus puede afectar al movimiento, la fuerza, el equilibrio o la capacidad para caminar. Puede hacer que una persona tenga dificultades para mover un brazo o una pierna, que se fatigue con facilidad o que deje de poder realizar sola actividades que hasta entonces hacía sin ayuda. Y ahí empieza la fisioterapia.

Siempre que la situación médica lo permita, es importante que el tratamiento de fisioterapia comience durante las primeras 48 horas. Empezar pronto es importante para favorecer la recuperación.

El fisioterapeuta trabaja junto al paciente para recuperar movimiento, fuerza, equilibrio y capacidad para caminar; para reducir el riesgo de caídas, tratar problemas como la rigidez o el dolor y mejorar su condición física.

Puede sonar muy clínico hasta que pensamos qué significa todo eso en la vida de una persona.

Significa intentar que alguien vuelva a levantarse solo de una silla. Que pueda mantenerse de pie. Que dé sus primeros pasos. Que pueda caminar hasta otra habitación. Que vuelva a salir a la calle. Que necesite menos ayuda para desenvolverse.

Después de un ictus, recuperar la autonomía no sucede de golpe. Se construye poco a poco.

Habrá avances rápidos y otros que necesitarán mucho más tiempo. Habrá días buenos y días difíciles. Y detrás habrá una persona esforzándose, una familia acompañándola y profesionales sanitarios trabajando para conseguir la mejor recuperación posible.

Los fisioterapeutas conocen bien el valor de esos avances. Saben que diez pasos pueden significar muchísimo. Que recuperar un poco de equilibrio puede devolver seguridad. Que conseguir levantarse sin ayuda puede cambiar el día a día de una persona y también el de quien la cuida.

Por eso insisten tanto en la importancia de la fisioterapia para la recuperación tras el ictus.

Cuidando la salud de los murcianos

Cuando hablamos de prevención, de recuperar la movilidad después de un ictus o de volver a ponerse en pie tras una operación de corazón, no estamos hablando de algo lejano. Todo esto sucede cada día en la Región de Murcia.

Detrás de estos avances hay fisioterapeutas que acompañan a pacientes en momentos muy distintos de su vida. Desde quien necesita volver a caminar después de un ictus hasta quien tiene que recuperar fuerza y confianza tras una enfermedad cardiovascular. También están junto a personas mayores que quieren seguir siendo independientes, pacientes que conviven con una enfermedad crónica, niños o ciudadanos que necesitan aprender a hacer ejercicio de una manera segura.

Es un trabajo que muchas veces se construye a base de pequeños avances. Conseguir mantenerse de pie, caminar unos metros más, subir unas escaleras, recuperar el equilibrio o volver a salir a la calle sin miedo. Desde fuera pueden parecer cosas sencillas. Para quien lleva semanas trabajando para conseguirlas, no lo son en absoluto.

Y quizá ahí esté una de las partes de esta profesión que todavía hay que hacer más visible.

Seguimos relacionando muchas veces al fisioterapeuta con una lesión, una contractura o un dolor de espalda. Por supuesto que esa también es fisioterapia, pero quedarnos solo con esa imagen significa conocer únicamente una pequeña parte de la profesión.

Los fisioterapeutas murcianos trabajan cada día para recuperar capacidades perdidas, pero también para intentar conservarlas. Para ayudar a que una persona vuelva a hacer su vida después de una enfermedad y para que otra pueda mantenerse activa y autónoma durante más tiempo.

Celebrar, pero también reivindicar

Por eso necesitamos días como este 8 de septiembre. El Día Mundial de la Fisioterapia es una oportunidad para celebrar esta profesión, pero también para reivindicarla. Para recordar que los fisioterapeutas son profesionales sanitarios y que su trabajo tiene un impacto directo en la salud de la población.

"No queremos que alguien descubra la importancia de mantenerse activo únicamente después de enfermar. No queremos que cumplir años signifique resignarse a perder fuerza, equilibrio o independencia. Y tampoco queremos que quien sufre un ictus o una enfermedad cardiovascular piense que, una vez superado el momento más grave, ya está todo hecho. Hay vida después de la enfermedad. Y trabajar para recuperarla importa", afirman desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (CoFiRM).

"Hoy, 8 de septiembre, queremos felicitar a todos los fisioterapeutas de la Región de Murcia y agradecer el trabajo que realizan cada día. Pero, sobre todo, queremos que esta celebración sirva para que la sociedad conozca mejor qué podemos aportar. No podemos controlar todo lo que ocurrirá con nuestra salud. Pero sí podemos empezar a cuidarla hoy. Y para eso, movernos es un buen comienzo", añaden.

"Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia queremos aprovechar este 8 de septiembre para reconocer esa labor y, al mismo tiempo, reivindicarla. Porque una población que vive cada vez más años necesita profesionales que no solo intervengan cuando aparece un problema, sino que también ayuden a prevenirlo y trabajen para que la enfermedad o el paso del tiempo nos resten la menor independencia posible". concluyen desde el CoFiRM.