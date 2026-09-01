El Hospital Quirónsalud Murcia da el pistoletazo de salida a la temporada del Hozono Global Jairis

El Hospital Quirónsalud Murcia ha acogido los reconocimientos médicos de las jugadoras del Hozono Global Jairis antes del comienzo de la temporada 2026/2027, en la que el conjunto murciano afrontará nuevamente el reto de competir en la Liga Femenina Endesa y la EuroCup Women.

Como Servicio Médico Oficial del Hozono Global Jairis desde hace cinco años, el Hospital Quirónsalud Murcia acompañará al equipo durante toda la temporada poniendo a disposición de sus jugadoras su equipo de especialistas, tecnología diagnóstica y capacidad asistencial para la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de lesiones, así como para el seguimiento de su estado de salud.

Los reconocimientos realizados en el hospital han incluido analítica completa, electrocardiograma y ecocardiograma, estas últimas realizadas por el doctor Matías Pérez Paredes, jefe del Servicio de Cardiología, todas ellas fundamentales para valorar el estado general y cardiovascular de las deportistas antes de someterse a las elevadas exigencias físicas de la competición profesional.

La realización de estos reconocimientos supone el primer paso de la pretemporada del Hozono Global Jairis y refleja la importancia de la prevención y el seguimiento médico especializado en el deporte de alto rendimiento, donde la vigilancia de la salud del deportista resulta esencial tanto para optimizar su seguridad como para afrontar las exigencias de una temporada de máxima competición.

Hospital Quirónsalud Murcia, al lado del Hozono Global Jairis durante toda la temporada

La relación entre el Hospital Quirónsalud Murcia y el Hozono Global Jairis va más allá de estos reconocimientos de pretemporada. Como Servicio Médico Oficial, el centro sanitario ofrece al club el respaldo de un cuadro médico multidisciplinar y medios diagnósticos y terapéuticos de última generación, con capacidad para dar una respuesta rápida e integral ante las necesidades médicas que puedan surgir a lo largo de la temporada.

Esta colaboración permite abordar de forma coordinada las diferentes fases de la atención al deportista, desde la prevención y el diagnóstico precoz hasta el tratamiento, la rehabilitación y la recuperación de posibles lesiones, con el objetivo de facilitar una vuelta a la actividad deportiva segura.

Tras superar los reconocimientos médicos, la plantilla dirigida por Bernat Canut iniciará los entrenamientos para preparar una temporada en la que volverá a competir al máximo nivel nacional y europeo.

El calendario de pretemporada contempla cuatro encuentros amistosos antes del comienzo de la competición oficial. El Hozono Global Jairis se enfrentará a Lucentum Alicante el 8 de septiembre, CAB Estepona el día 13, Spar Girona el 17 y Movistar Estudiantes el 22 de septiembre.

El primer compromiso oficial llegará el sábado 26 de septiembre, cuando el conjunto murciano se enfrentará a Leganés en la semifinal de la Supercopa LF Endesa de Torrejón de Ardoz 2026.

Compromiso del Hospital Quirónsalud Murcia con el deporte de la Región

La colaboración con el Hozono Global Jairis forma parte de la apuesta del Hospital Quirónsalud Murcia por la salud y el deporte en la Región de Murcia. El centro es también Servicio Médico Oficial del UCAM Murcia CB y UCAM BSR consolidando una estrecha vinculación con el deporte profesional, adaptado y de base.

A través de estas alianzas, el hospital pone su experiencia asistencial, sus especialistas y sus recursos tecnológicos al servicio de los deportistas, reforzando su papel como centro de referencia para la atención sanitaria vinculada al deporte en la Región de Murcia y promoviendo, al mismo tiempo, la prevención y los hábitos de vida saludables entre deportistas y aficionados.

Compromiso de Quirónsalud con la salud del deporte

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.