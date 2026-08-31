El cannabis es la principal droga consumida por los jóvenes de la Región de Murcia

Para un joven, encontrarse con el cannabis en redes sociales no requiere buscarlo. Puede aparecer en el reel de un cantante, en la publicación de un influencer o en un meme compartido en stories. El consumo se cuela así en el mismo espacio digital en el que trascurre buena parte de su día a día, presentado como un elemento de diversión, pertenencia de grupo o relajación.

En la Región de Murcia, esta normalización preocupa a quienes trabajan con jóvenes con problemas de adicciones. Los últimos datos publicados por Proyecto Hombre sitúan el THC como la principal sustancia por la que los jóvenes atendidos por la entidad solicitan ayuda, una realidad que, según sus profesionales, convive una baja percepción del riesgo. "Bajo nuestra experiencia, la mayoría de jóvenes que nos llegan es por consumo de THC", explica Asunción Santos, directora de la entidad en la Región de Murcia.

La franja de edad con mayor índice de consumo se sitúa entre los 18 y los 21 años, mientras que la edad media de quienes acuden al programa de ayuda se encuentra durante los primeros años de la veintena. La distinción por sexos presenta, además, diferentes patrones: en los chicos el THC es la sustancia más consumida, muy por encima del resto de adiciones; mientras que en ellas esta sustancia comparte protagonismo con otra droga, en este caso, legal: el tabaco.

Normalización del consumo

Los profesionales de Proyecto Hombre señalan las redes sociales como uno de los elementos que contribuyen a la normalización del consumo de THC.

Instagram y TikTok permiten que los jóvenes entren en contacto con contenidos relacionados con el cannabis aunque en España no exista una publicidad convencional dirigida expresamente a ellos. Los memes, las referencias culturales, las escenas vinculadas al ocio y publicaciones de personajes con gran capacidad de influencia contribuyen a construir una imagen asociada al consumo que diluye la percepción de los riesgos.

Un estudio publicado este agosto en la revista científica Addiction ha analizado, precisamente, cómo se representa el cannabis en Instagram en Estados Unidos. Los investigadores examinaron 837 publicaciones de nueve marcas comerciales de productos con cannabinoides intoxicantes y encontraron que el 49'6% incorporaba elementos considerados atractivos para públicos jóvenes. En cambio, las advertencias relacionadas con la salud o la edad aparecían únicamente en el 2,5% de las publicaciones.

La investigación se centra en un mercado y un marco legal diferentes al español, pero para Proyecto Hombre el fenómeno descrito trasciende las fronteras estadounidenses. "Aunque en España no se puede publicitar cannabis psicoactivo, los jóvenes murcianos, al igual que cualquier otro joven que use Instagram o TikTok, están expuestos a los mismos contenidos de los que habla ese estudio", advierte la entidad.

Entrevista con un joven y sus padres en Proyecto Hombre. / P.H.

El vaper como puerta de entrada

A la exposición en redes se suma otro elemento que preocupa a los profesionales: la expansión de los dispositivos de vapeo entre los jóvenes. Proyecto Hombre asegura haber observado que muchos de los jóvenes que acuden a sus programas utilizan vapers y considera que esta familiaridad con el dispositivo podría convertirse en un factor de riesgo ante la proliferación de líquidos que incorporen cannabinoides.

La entidad no establece que el vapeo sea actualmente una vía de entrada al consumo de THC, pero sí advierte de que puede convertirse en una puerta de acceso sencilla a este tipo de sustancias. Una preocupación que también aparece reflejada en el estudio estadounidense: el 53,3% de las publicaciones analizadas sobre vaporizadores contenía elementos considerados atractivos para públicos jóvenes.

Distinta legalidad, mismo riesgo

En nuestro país, el cannabis psicoactivo está sometido a la normativa de estupefacientes y los productos de cáñamo con efectos intoxicantes o psicoactivos no pueden comercializarse legalmente para consumo recreativo. El CBD y otros derivados del cáñamo se encuentran, por su parte, sujetos a una regulación específica y a diferentes restricciones según el producto y uso.

La diferencia normativa con Estados Unidos no impide, sin embargo, que los jóvenes puedan encontrarse en Internet con contenidos generados fuera de España o con publicaciones que escapen a los mecanismos de control de la publicidad convencional. Para Proyecto Hombre, ese es precisamente uno de los elementos que merece atención: la ausencia de publicidad legal de cannabis psicoactivo en España no significa que los jóvenes no estén expuestos a mensajes que contribuyen a normalizar su consumo.

En la Región de Murcia, donde el THC continúa siendo la principal sustancia por la que los jóvenes atendidos por la entidad solicitan ayuda, los profesionales consideran que esta exposición se suma a un problema previo: la facilidad de acceso al cannabis y la escasa percepción de riesgo asociada a esta sustancia.

Las redes sociales no son, por tanto, el origen único del consumo, pero sí pueden contribuir a crear un entorno en el que sus efectos y riesgos queden relegados frente a una imagen vinculada al ocio, la diversión y la normalidad.