Por qué la fisioterapia es clave frente al ictus y las enfermedades cardiovasculares

Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, una fecha que este año pone el foco en un problema de salud que afecta a millones de personas: las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, más conocidos como ictus.

El lema de este año destaca el papel que tienen la fisioterapia y la actividad física tanto en la prevención como en el tratamiento y la recuperación. Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia se suman a este mensaje y recuerdan que «mantenerse activo y contar con el asesoramiento adecuado puede ayudarnos a cuidar nuestra salud cardiovascular, pero también a recuperar autonomía y calidad de vida cuando la enfermedad ya ha aparecido».

Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la principal causa de muerte en el mundo. Cada año provocan más de 20,5 millones de fallecimientos y alrededor del 85 % de estas muertes se deben a infartos e ictus.

Sin embargo, hablar de estas enfermedades no significa hablar únicamente de lo que ocurre cuando aparecen. También significa hablar de prevención. Muchos de los factores que aumentan el riesgo cardiovascular están relacionados con nuestros hábitos diarios: la falta de actividad física, el tabaquismo, una alimentación poco saludable o la obesidad, entre otros. La hipertensión arterial es, además, uno de los principales factores de riesgo.

Moverse también es prevenir

En este punto, la fisioterapia tiene mucho que aportar. Los fisioterapeutas son profesionales sanitarios especializados en movimiento y ejercicio terapéutico y pueden ayudar a personas de diferentes edades y condiciones físicas a incorporar la actividad a su día a día de una manera segura.

No todo el mundo puede realizar el mismo ejercicio ni partir del mismo nivel. Una persona con hipertensión, diabetes, obesidad o que lleva años siendo sedentaria puede necesitar unas pautas diferentes. El fisioterapeuta puede valorar su situación y diseñar un programa de ejercicio personalizado y adaptado a sus capacidades y necesidades.

El ejercicio regular ayuda a mejorar la capacidad física, controlar algunos factores de riesgo cardiovascular y mantener una vida más activa. Y no siempre es necesario empezar con grandes esfuerzos. Hacer algo de actividad física es mejor que no hacer ninguna. Lo importante es comenzar de forma segura y aumentar poco a poco.

La prevención cobra todavía más importancia cuando hablamos del ictus. Se estima que una de cada cuatro personas sufrirá uno a lo largo de su vida, aunque una gran parte de estos episodios se puede prevenir. Un dato permite entender la importancia del movimiento: realizar solo 30 minutos de ejercicio cinco días a la semana puede reducir el riesgo de sufrir un ictus en un 25 %.

Las sesiones de fisioterapia tras un ictus pueden marcar la diferencia

Cuando el ictus ya se ha producido, el tiempo adquiere todavía más importancia. Un ictus ocurre cuando el aporte de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o disminuye de forma repentina y requiere atención médica inmediata.

Una vez que la persona está médicamente estable, comienza otra etapa fundamental: la rehabilitación. De forma habitual, esta puede iniciarse dentro de las primeras 48 horas. Empezar pronto puede favorecer la recuperación y ayudar también a que la persona gane confianza.

Después de un ictus pueden aparecer dificultades muy diferentes. Algunas personas tienen problemas para caminar o mantener el equilibrio; otras pierden fuerza o movilidad en un brazo o una pierna. También pueden aparecer cansancio, rigidez, dolor o dificultades para realizar actividades que antes parecían tan sencillas como levantarse de una silla, vestirse o moverse por casa.

La fisioterapia trabaja precisamente sobre muchas de estas dificultades. El tratamiento puede ayudar a recuperar movimiento y fuerza, mejorar el equilibrio, volver a caminar, aumentar la capacidad física y recuperar poco a poco actividades de la vida diaria.

La evidencia disponible muestra que la fisioterapia basada en ejercicio mejora la función física, la movilidad, el equilibrio y la calidad de vida durante las distintas etapas de recuperación tras un ictus, desde el ingreso hospitalario hasta la rehabilitación a largo plazo.

Recuperar autonomía y volver a la vida cotidiana

No hay dos ictus iguales y tampoco dos recuperaciones idénticas. Por eso, el tratamiento debe adaptarse a las capacidades, necesidades y objetivos de cada persona y realizarse junto al resto de profesionales sanitarios implicados en su recuperación.

Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia recuerdan, con motivo de este 8 de septiembre, que la fisioterapia puede estar presente mucho antes de que aparezca la enfermedad y continuar siendo fundamental después.

Prevenir, mantenerse activo y comenzar la rehabilitación lo antes posible cuando sea necesaria son tres elementos fundamentales para cuidar nuestra salud. Porque después de un ictus el objetivo no es únicamente recuperar movimiento: es conseguir que la persona pueda volver, en la medida de lo posible, a su vida cotidiana, mantener su independencia y recuperar calidad de vida.