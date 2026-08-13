Un psiquiatra por cada 25.000 habitantes en el Centro de Salud Mental Mar Menor

Uno de los casos más llamativos y representativos de falta de personal sanitario en la Región de Murcia se encuentra en el Centro de Salud Mental del Área VIII-Mar Menor, donde existe un ratio de 130.000 habitantes con una plantilla de Psiquiatría que no siempre consigue mantenerse completa.

La rotación de profesionales y las dificultades para encontrar sustitutos han terminado convirtiéndose en una constante que condiciona la atención de los pacientes y la carga de trabajo de quienes permanecen en el centro.

Esta situación ha llevado al SMS a declarar estas plazas de difícil cobertura durante otros dos años. En salud mental, donde la continuidad de los cuidados adquiere especial importancia, la falta de especialistas termina afectando a todo el recorrido asistencial.

Cuando una de estas plazas queda sin cubrir los profesionales que continúan deben asumir una mayor carga asistencial, mientras que los pacientes pueden ver comprometido el seguimiento de su tratamiento o, al menos, sufrir un deterioro en la atención médica recibida. Algo inevitable al aumentar la carga de trabajo de los sanitarios.

El centro presta servicio a los vecinos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco y cuenta con cuatro programas asistenciales: adultos, adicciones, infanto-juvenil y asertivo comunitario.

El impacto es especialmente visible en el programa infanto-juvenil, que atiende a una población mínima de 28.000 niños y que ha tenido que recurrir a profesionales de otras zonas sanitarias para poder mantener la asistencia.

Las cifras permiten dimensionar mejor esta distancia entre las necesidades de la población y los recursos disponibles. La Estrategia de Mejora de Salud Mental de la Región de Murcia 2023-2026 establece una ratio de 10,4 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que el Centro de Salud Mental del Mar Menor cuenta actualmente con una ratio de 3,85.

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Traducido a una cifra más cercana las ratios en la Región, supone un psiquiatra por cada 25.000 habitantes. Una proporción que refleja las dificultades de un centro que debe mantener la atención de más de 130.000 personas mientras intenta cubrir una plantilla que, durante distintos periodos, no ha conseguido mantenerse completa.