Nuevo llamamiento de Salud para cubrir plazas en veintiuna especialidades

La falta de profesionales sanitarios se ha convertido en un problema especialmente visible en determinadas zonas de la Región. Allí donde las plazas permanecen vacantes durante largos periodos, el problema no radica solamente en la ausencia de un trabajador, sino también en las consecuencias que esta falta provoca, tanto para pacientes como para los propios sanitarios: los especialistas que permanecen en sus puestos asumen una mayor carga de trabajo y, a su vez, los pacientes tienen más dificultades para acceder a una consulta o mantener un seguimiento continuado y adecuado.

Una situación que se mantiene en el tiempo por la que el Servicio Murciano de Salud (SMS) declaró esos puestos sin cubrir como ‘plazas de difícil cobertura’, es decir, puestos de trabajo que llevan tiempo sin cubrirse porque no hay suficientes profesionales disponibles o interesados en ocuparlos. Una condición a la que el SMS ha vuelto a recurrir y que mantendrá durante dos años más en puestos de Cartagena y su entorno, Lorca, el Noroeste, el Altiplano y la Vega Alta del Segura.

A esta prórroga se suma la incorporación de nuevas plazas de difícil cobertura en Puerto de Mazarrón, Lorca, Águilas, Totana y distintos municipios del Noroeste y el Altiplano. La declaración tiene una duración inicial de dos años y conlleva distintas medidas destinadas tanto a facilitar la cobertura de los puestos como a favorecer que los profesionales permanezcan en ellos.

Déficit de profesionales

Las nuevas plazas afectan a distintas especialidades y se distribuyen por varios puntos de la Región.

En Puerto de Mazarrón se incorpora una plaza de Pediatría de atención primaria. En Lorca, la declaración afecta a puestos de Urgencias Hospitalarias, Medicina Intensiva, Neurología y Medicina Familiar y Comunitaria. También se incorporan plazas de Medicina Familiar y Comunitaria en Águilas y Totana.

En el Noroeste, las nuevas incorporaciones afectan a Pediatría y Cardiología, además de varias plazas de Pediatría en los centros de salud de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla. En el Altiplano, por su parte, se incorpora una plaza de Medicina Física y Rehabilitación.

Estos puestos se suman a otros que ya contaban con la consideración de difícil cobertura y cuya declaración se mantiene durante otros dos años. Entre ellos figuran especialidades como Psiquiatría, Psicología Clínica, Pediatría, Cardiología, Dermatología, Anestesiología y Radiodiagnóstico, entre otras.

Urgencia por cubrir plazas

La consideración de difícil cobertura no se aplica simplemente porque un puesto esté vacío. La normativa establece que, además del déficit de profesionales, debe existir una necesidad urgente para cubrirlos.

Un factor que tiene en cuenta, entre otros factores, la diferencia entre las plazas contempladas en la plantilla y las que efectivamente están cubiertas, las circunstancias demográficas de la zona y la ratio de pacientes por profesional. También debe acreditarse que existen dificultades para cubrir el puesto mediante los procedimientos habituales.

Incentivos laborales

Para tratar de revertir esta situación, la declaración de difícil cobertura lleva asociada una serie de incentivos relativos al horario, los procesos de selección e incluso el salario, pensados para hacer más atractivos estos destinos.

Así, se contempla una mayor flexibilización del horario, siempre y cuando sea compatible con las necesidades organizativas del centro. También, el tiempo trabajado en este tipo de puestos se reconocerá de manera adicional: a efectos de carrera profesional, los servicios prestados computan un 25% más, de manera que cuatro años de trabajo permiten acreditar el equivalente a un nivel con carácter general. Una valoración que aumenta también en los procesos de selección y provisión de puestos. En estos casos, el tiempo trabajado en una plaza de difícil cobertura tiene una consideración un 50% superior, por lo que computa al 150% de su valor ordinario. Los profesionales cuentan, además, con prioridad en determinadas actividades formativas relacionadas con su puesto.

A estas medidas se suma el incentivo económico, que para los facultativos supone una compensación equivalente al 40% del complemento específico, según la información difundida por el SMS en la actualización realizada en febrero.

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Para incentivar la permanencia de profesionales y evitar los altos niveles de rotación, estas medidas se aplican a los profesionales independientemente del tipo de contrato. Tanto el personal fijo como el temporal de la misma categoría que ocupe una de las plazas de difícil cobertura se beneficiará de estas medidas.