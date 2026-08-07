Un estudio de la UMU vincula el cáncer con una peor oxigenación durante el sueño: "Las personas con cáncer deberían hacerse un estudio de su respiración nocturna"

Un reciente estudio de la Universidad de Murcia abre la puerta a nuevas investigaciones sobre la relación entre el cáncer y la respiración durante el sueño.

Se trata del trabajo Nocturnal Hypoxemia and Airway Phenotype in Adults with Cancer: An Exploratory Case–Control Study, publicado el pasado dos de agosto en la revista científica internacional Journal of Clinical Medicine, que explora si determinadas características de las vías respiratorias y una menor oxigenación nocturna podrían estar relacionadas con la enfermedad.

El estudio revela que la respiración durante las horas de sueño puede aportar información relevante para el análisis de diversas patologías. En este caso, sobre la posible evolución del cáncer.

La investigación ha identificado en pacientes oncológicos una serie de características físicas y funcionales asociadas a una menor oxigenación mientras duermen. Es decir, durante el sueño el aporte de oxígeno a la sangre desciende más de lo normal, generalmente porque el paso del aire se dificulta o se interrumpe de forma repetida, como ocurre en la apnea obstructiva del sueño.

En condiciones normales, la saturación de oxígeno permanece estable durante toda la noche. Cuando cae de forma reiterada, el organismo recibe menos oxígeno del necesario para mantener sus funciones con normalidad.

La investigación ha sido encabezada por el estomatólogo Carlos Mas Bermejo, del Centro de Odontología Integral del Adulto y del Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Murcia, junto al odontólogo Carlos Mas Gómez y el catedrático Luis Alberto Bravo-González. Sus resultados muestran que, en la muestra analizada, los adultos con cáncer presentaban una peor oxigenación durante el sueño que las personas sin la enfermedad, incluso cuando ambos grupos registraban una gravedad similar de apnea obstructiva del sueño.

El estomatólogo sostiene que las personas con cáncer presentan «una estructura del aparato respiratorio muy característica, con maxilares estrechos», motivo por el que considera que estos pacientes deberían someterse a un estudio de la respiración nocturna para detectar posibles episodios de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno en el organismo.

El investigador recuerda que la falta de oxígeno podría influir en la evolución de algunos tumores. «El cáncer crece en ausencia de oxígeno, por lo que la hipoxia podría ser el causante de metástasis en muchos casos», afirma.

El trabajo nace de una experiencia personal del propio Mas. En 1998, cuando tenía 32 años, su madre falleció a causa de un cáncer de colon. "Yo era el médico de la familia e hice todo lo que pude. Empecé a investigar si mi especialidad tenía algo que ver con el desarrollo del cáncer", recuerda. Explica, además, que varios de sus tíos y abuelos padecieron la misma enfermedad y que todos compartían un rasgo común: la respiración bucal. "Eso fue lo que me hizo tirar del hilo", confiesa.

Una nueva línea de investigación

El estudio parte de una premisa fisiológica: la respiración nasal constituye la vía natural de ventilación, ya que además de conducir el aire inspirado contribuye a su filtrado, humidificación y regulación. Cuando esta se ve comprometida por alteraciones estructurales o funcionales, es más frecuente que la respiración oral actúe como mecanismo compensatorio.

Según los investigadores, este patrón respiratorio se ha relacionado previamente con descensos repetidos de los niveles de oxígeno en sangre. "Quien descubrió que la respiración por la nariz y la respiración por la boca eran muy diferentes recibió el Nobel, lo que nos debería dar cuenta de su importancia. La respiración nasal puede alcanzar el 100 % de saturación de oxígeno; un respirador bucal estaría por debajo del 94 %", explica Mas Bermejo.

Carlos Mas Bermejo. / ISRAEL SANCHEZ

Para comprobar si existían diferencias entre personas con y sin cáncer, los investigadores analizaron a 63 adultos de entre 35 y 85 años, de los que 30 tenían cáncer y los otros 33 actuaron como grupo de control, sin antecedentes oncológicos. No obstante, Mas explica que la investigación ha continuado incorporando participantes de forma progresiva y que actualmente la muestra asciende a 80 pacientes.

Todos los participantes fueron sometidos a un protocolo clínico estandarizado que incluía la evaluación de síntomas, una exploración clínica de la vía aérea y de la cavidad oral, pruebas de imagen y un estudio del sueño realizado en sus propios domicilios mediante un dispositivo capaz de registrar la respiración y medir los niveles de oxígeno en sangre, entre otros parámetros.

Los investigadores observaron que las personas con cáncer presentaban determinadas características en la boca y la vía aérea, como un maxilar superior más estrecho o una movilidad lingual más limitada, con mayor frecuencia que quienes no padecían la enfermedad. Además, registraban niveles más bajos de oxígeno en sangre durante el sueño, pese a sufrir un número similar de episodios de apnea que el grupo de control.

A partir de estos resultados, los autores plantean en sus conclusiones que la anatomía de la vía aérea superior y la oxigenación durante el sueño 'podrían contribuir' a una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades sistémicas y consideran que estos hallazgos justifican el desarrollo de nuevas investigaciones para comprender mejor esta posible relación.

Mas va un paso más allá y considera que "todas las personas con cáncer deberían hacerse un estudio de su respiración nocturna". El estomatólogo sostiene que la evidencia científica demuestra que la hipoxia favorece el crecimiento y la metástasis del cáncer, por lo que restaurar niveles normales de oxígeno durante el sueño "podría frenar esa evolución y hacer más eficaz el tratamiento oncológico".

"Yo no digo que la normoxia —niveles normales de oxígeno— cure el cáncer; digo que no deja evolucionar al cáncer", afirma. En este sentido, añade que recuperar la respiración nasal ayudaría a restaurar la normoxia nocturna y contribuiría a reducir alteraciones oncológicas.

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Los propios autores subrayan que se trata de un estudio exploratorio, con un tamaño muestral reducido y una población formada por pacientes con distintos tipos de cáncer. En consecuencia, reclaman investigaciones con un mayor número de participantes, poblaciones más homogéneas y un seguimiento prolongado que permitan confirmar estos hallazgos y evaluar su posible aplicación en la práctica clínica.