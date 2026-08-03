La alta especialización convierte las Urgencias de Quirónsalud Murcia en un referente asistencial de la Región

Cuando se produce una urgencia médica, la rapidez es importante, pero también lo es quién atiende al paciente y con qué recursos cuenta. El Hospital Quirónsalud Murcia ha desarrollado uno de los servicios de Urgencias más completos y especializados de la Región, un modelo asistencial que integra equipos médicos específicos para cada tipo de patología, acceso inmediato a todas las especialidades hospitalarias y la tecnología necesaria para ofrecer un diagnóstico preciso y un tratamiento desde el primer momento.

No todas las urgencias requieren la misma respuesta. La complejidad y las características de cada paciente hacen imprescindible una valoración individualizada, donde la especialización médica resulta determinante para mejorar tanto el diagnóstico como la evolución clínica. En este contexto, el sistema de triaje permite que cada paciente sea atendido por el profesional más adecuado según la gravedad y naturaleza de su patología, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando una asistencia segura y eficiente.

Como puerta de entrada a un hospital de alta complejidad, el Servicio de Urgencias de Quirónsalud Murcia dispone de acceso inmediato a pruebas diagnósticas de alta resolución, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y especialistas de todas las áreas médicas y quirúrgicas, una coordinación que constituye uno de los principales factores de calidad asistencial y seguridad del paciente.

"En un hospital de alta complejidad disponemos de especialistas de múltiples disciplinas, pruebas diagnósticas avanzadas, laboratorio, quirófanos, UCI y hospitalización. Esto nos permite diagnosticar con rapidez, iniciar el tratamiento adecuado y, si es necesario, intervenir de forma inmediata sin tener que derivar al paciente a otro centro", explica el doctor Fulgencio Molina, coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Murcia.

Optimización de recursos y tiempo gracias al triaje

Cada paciente es valorado inicialmente mediante un sistema de triaje que determina la prioridad asistencial y facilita que sea atendido por el profesional más adecuado según su patología.

“El triaje es una herramienta esencial porque garantiza que los pacientes más graves sean atendidos primero. No establece un orden de llegada, sino un orden basado en la gravedad clínica. Gracias a este sistema optimizamos los recursos disponibles y reducimos los tiempos de respuesta en aquellas patologías en las que cada minuto puede marcar la diferencia”, explica el doctor Molina.

Este sistema de triaje permite priorizar aquellos casos en los que una actuación precoz puede cambiar el pronóstico.

Puerta de entrada a un hospital de alta complejidad

En los últimos años, la atención en Urgencias ha evolucionado desde un modelo centrado exclusivamente en resolver una emergencia inmediata hacia un sistema altamente especializado y coordinado.

“La creciente complejidad de las patologías, el envejecimiento de la población y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas hacen que cada vez sea más importante que el paciente sea valorado desde el primer momento por el profesional más adecuado”, afirma el coordinador de un Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Murcia que está diseñado como la puerta de entrada a un hospital de alta complejidad.

De este modo, el paciente no solo recibe una atención inicial rápida, sino que tiene acceso inmediato a especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, quirófanos, unidades de hospitalización y cuidados intensivos cuando la situación clínica lo requiere.

Esta organización del Servicio de Urgencias permite que diferentes especialidades trabajen de forma coordinada, evitando demoras en el diagnóstico y facilitando una continuidad asistencial que resulta fundamental en patologías tiempo-dependientes.

Especialistas y tecnología diagnóstica las 24 horas

Poder realizar una analítica urgente, un TAC, una ecografía o una radiografía en pocos minutos y contar inmediatamente con la valoración del especialista correspondiente agiliza enormemente el diagnóstico. “Es un factor decisivo. Esto nos permite iniciar antes el tratamiento, reducir complicaciones y ofrecer una atención más segura y eficiente”, añade el doctor Fulgencio Molina.

La disponibilidad permanente de laboratorio, radiología, TAC y ecografía facilita obtener un diagnóstico en muy poco tiempo y decidir si el paciente puede regresar a su domicilio, requiere ingreso hospitalario o necesita una intervención urgente.

¿Cuáles son los motivos más frecuentes de consulta en Urgencias? Dolor torácico y sospecha de infarto

Dificultad respiratoria

Fiebre elevada e infecciones

Dolor abdominal

Crisis hipertensivas

Mareos, síncopes o pérdida de conocimiento

Accidentes domésticos

Descompensación de enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, diabetes o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Un modelo basado en la atención multidisciplinar

El Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con Urgencias Generales para adultos, Urgencias Pediátricas, Urgencias Ginecológicas y Obstétricas, Urgencias Traumatológicas y el apoyo permanente de Cirugía General y otras especialidades.

Urgencias generales de adultos

Las Urgencias Generales constituyen el mayor volumen asistencial del servicio. En esta área se atienden tanto procesos leves como patologías potencialmente graves que requieren una actuación inmediata.

Urgencias Pediátricas

“La atención urgente del niño requiere un enfoque completamente diferente al del adulto. Los menores presentan síntomas que evolucionan con rapidez y necesitan profesionales específicamente formados para interpretar correctamente su estado clínico”, explica el doctor.

Entre las consultas pediátricas más frecuentes se incluyen fiebre en lactantes, bronquiolitis e infecciones respiratorias, crisis asmáticas, gastroenteritis y deshidratación, convulsiones febriles, traumatismos, accidentes domésticos o reacciones alérgicas.

Además del conocimiento clínico, el servicio de Urgencias Pediátricas presta especial atención al manejo emocional del niño y de su familia. “Reducir el miedo, explicar los procedimientos y adaptar la comunicación a la edad del paciente forman parte del proceso asistencial”.

La coordinación con otras especialidades pediátricas del hospital permite una rápida valoración cuando es necesario realizar pruebas complementarias, observación hospitalaria o ingreso.

Urgencias Ginecológicas y Obstétricas

Las urgencias relacionadas con la salud de la mujer requieren una respuesta rápida y altamente especializada, especialmente durante el embarazo.

Las consultas obstétricas más habituales son sangrado durante la gestación, dolor abdominal, contracciones, pérdida de líquido amniótico, disminución de movimientos fetales, hipertensión del embarazo o sospecha de parto prematuro.

Por su parte, en el ámbito ginecológico destacan hemorragias uterinas, dolor pélvico intenso, quistes ováricos complicados, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, complicaciones postquirúrgicas.

Tal y como afirma el doctor Molina, “el objetivo es realizar una valoración rápida que permita descartar situaciones de riesgo para la madre o el bebé y coordinar, cuando es preciso, el ingreso inmediato en el Área Materno-Infantil. La existencia de un equipo obstétrico y neonatal dentro del propio hospital permite ofrecer continuidad asistencial desde la urgencia hasta el parto o la atención del recién nacido”.

Urgencias traumatológicas

Las lesiones traumatológicas representan una parte importante de la actividad diaria del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Murcia, con un incremento durante los meses de verano debido al aumento de la actividad física y deportiva.

Las patologías más frecuentes incluyen: fracturas, luxaciones, esguinces, roturas musculares, lesiones tendinosas, traumatismos por accidentes de tráfico, caídas y lesiones deportivas.

Uno de los aspectos diferenciales es la rapidez con la que pueden realizarse pruebas de imagen e iniciar el tratamiento. “En muchos casos, una inmovilización adecuada, una reducción precoz de una luxación o una intervención quirúrgica realizada en las primeras horas mejora notablemente la recuperación funcional del paciente y disminuye el riesgo de complicaciones”.

La coordinación directa con el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología permite decidir rápidamente el tratamiento más adecuado para cada lesión.

Urgencias de Cirugía General

Muchas patologías abdominales requieren una valoración urgente porque el tiempo influye directamente en la evolución clínica.

Entre las enfermedades más frecuentes destacan: apendicitis aguda, colecistitis, obstrucción intestinal, hernias incarceradas o estranguladas, perforaciones digestivas, diverticulitis complicada, hemorragias digestivas y traumatismos abdominales.

La combinación de exploración clínica, analítica y pruebas de imagen permite establecer el diagnóstico con rapidez y decidir si el tratamiento será médico o quirúrgico. La disponibilidad de quirófanos y cirujanos de guardia reduce significativamente el tiempo entre el diagnóstico y la intervención cuando esta resulta necesaria.

¿Qué síntomas nunca deberían hacer esperar antes de acudir a Urgencias? Dolor intenso en el pecho

Dificultad para respirar

Pérdida de conocimiento

Debilidad repentina de una parte del cuerpo

Dolor abdominal intenso

Hemorragias importantes

Traumatismos graves

Fiebre elevada en un lactante o cualquier síntoma relacionado con el embarazo, como sangrado, pérdida de líquido o disminución de los movimientos fetales

Ante estas situaciones, acudir de forma precoz a un servicio de Urgencias puede ser determinante para el pronóstico.

¿Qué patologías atienden con mayor frecuencia en cada una de estas áreas?

En adultos son habituales los problemas respiratorios, cardiovasculares, digestivos, infecciones y descompensaciones de enfermedades crónicas. En Pediatría predominan la fiebre, las infecciones respiratorias, las gastroenteritis y los traumatismos. En Ginecología y Obstetricia se atienden sangrados, dolor pélvico, complicaciones del embarazo y amenazas de parto. En Traumatología destacan las fracturas, esguinces, luxaciones y lesiones deportivas, mientras que Cirugía General aborda cuadros como apendicitis, colecistitis, hernias complicadas u obstrucciones intestinales.

Unidad de Tráfico: atención integral al lesionado

El Hospital Quirónsalud Murcia cuenta con una Unidad de Tráfico especializada en la atención integral de pacientes que han sufrido un accidente de circulación, ya sean conductores, pasajeros, motoristas, ciclistas o peatones. La unidad ofrece una asistencia coordinada desde la llegada a Urgencias hasta la recuperación del paciente, integrando la actuación de especialistas en Traumatología, Cirugía, Rehabilitación, Neurocirugía o Medicina del Dolor, según las lesiones.

Además del tratamiento inmediato y el acceso a pruebas diagnósticas de alta resolución, la unidad facilita la gestión con las compañías aseguradoras. La asistencia es completamente gratuita para el paciente, ya que, en los casos contemplados por el convenio de asistencia sanitaria derivada de accidentes de tráfico, los costes son asumidos por la entidad aseguradora correspondiente. De este modo, el paciente puede centrarse exclusivamente en su recuperación, con la tranquilidad de recibir una atención rápida, multidisciplinar y personalizada desde el primer momento.

Tecnología al servicio de la atención urgente

La capacidad de resolución de un servicio de Urgencias depende en gran medida de los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles.

El Hospital Quirónsalud Murcia dispone de acceso inmediato a:

Laboratorio de Urgencias

Radiología digital

Ecografía

Tomografía Computarizada (TAC)

Resonancia Magnética cuando está indicada

Quirófanos de Urgencias

Unidad de Cuidados Intensivos

Hospitalización

Banco de sangre

Todo ello permite reducir tiempos diagnósticos y terapéuticos, especialmente en patologías en las que cada minuto resulta determinante.

La coordinación multidisciplinar como elemento diferenciador

“Uno de los principales valores del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Murcia es su capacidad para coordinar de forma inmediata a múltiples especialistas. Cardiólogos, traumatólogos, cirujanos generales, ginecólogos, pediatras, intensivistas, radiólogos, anestesistas y otros profesionales trabajan de manera conjunta cuando la situación clínica del paciente lo requiere.”, concluye el doctor Fulgencio Molina.

Este modelo multidisciplinar evita derivaciones innecesarias, acelera la toma de decisiones y permite ofrecer una atención integral desde el primer contacto con el hospital.