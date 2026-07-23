La excelencia como punto de encuentro: cuatro especialistas que apuestan por una atención personalizada y multidisciplinar

La salud y el bienestar son el resultado de un cuidado integral en el que la experiencia, la innovación y la atención personalizada desempeñan un papel fundamental. Reunimos a profesionales de referencia en sus respectivas especialidades: los equipos de Eráns, Instituto Bocca y Clínica Dental Rodríguez, junto a la doctora Carla Herrera, especialista en Medicina Estética.

La odontología y la medicina estética comparten una misma filosofía de trabajo basada en la excelencia clínica, la formación continua y la búsqueda de soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente. Una conversación para conocer las últimas tendencias de sus disciplinas, la importancia de un diagnóstico individualizado y cómo la combinación de salud, funcionalidad y armonía contribuye a mejorar la calidad de vida y la confianza de las personas.

Precisión y experiencia en ortodoncia y cirugía oral

La combinación entre diagnóstico preciso, planificación detallada y tecnología avanzada es clave en tratamientos de ortodoncia y cirugía oral. El Dr. Óscar Eráns, especialista de Eráns Clínica Dental, trabaja con un enfoque integral que prioriza tanto la funcionalidad como la estética, ofreciendo soluciones personalizadas para cada paciente. En esta entrevista, profundizamos en los avances más recientes en ortodoncia, los retos de la cirugía oral y la importancia de una atención profesional basada en la confianza y la excelencia clínica.

Eráns Clínica Dental. / La Opinión

¿Cómo fueron sus inicios en el sector?

Mi vínculo con Murcia comenzó en 1992, cuando llegué desde Albacete para formarme en su facultad; desde entonces, esta ciudad me cautivó tanto personal como profesionalmente. Tras finalizar mis estudios en 1997, inicié mi trayectoria en Guadalupe, donde he desarrollado mi carrera durante casi tres décadas. Sin embargo, un punto de inflexión clave fue justo antes de la pandemia, cuando me incorporé a un nuevo proyecto en Alcantarilla. A día de hoy, esa clínica es también de mi propiedad y representa mi visión personal de la odontología, que se basa en la cercanía y el compromiso a largo plazo con el paciente. De hecho, me hace especial ilusión el futuro de ambas clínicas, ya que mi hijo se incorporará pronto a este proyecto familiar. Esto asegura la continuidad de nuestros valores, algo que queda fielmente reflejado en el hecho de que sea nuestro propio apellido el que da nombre a nuestras clínicas, como sello de compromiso y garantía personal con cada paciente.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece y qué le llevó a especializarse en ortodoncia y cirugía oral?

Somos un grupo de clínicas multidisciplinar capaz de abordar desde la prevención e higiene básica hasta las cirugías más complejas. Contamos con un equipo humano y profesional de primer nivel, preparado para cuidar de la salud de nuestros pacientes de forma integral, ofreciendo soluciones precisas a cada necesidad odontológica desde la experiencia y el compromiso, sin olvidar el trato humano que se merecen nuestros pacientes.

Mi especialización fue fruto de una enriquecedora casualidad: un compañero me animó a formarme en ortodoncia y descubrí una rama de la odontología que me apasionó. Con el tiempo, y buscando siempre nuevos retos para ofrecer un servicio integral, decidí profundizar en la cirugía oral e implantología, disciplinas que siempre habían estado presentes en mi práctica diaria desde mis comienzos.

¿Qué intervenciones quirúrgicas son más habituales y cómo influye la tecnología en ellas?

Realizamos desde extracciones de cordales (muelas del juicio) con tecnología piezoeléctrica —que ofrece una seguridad y precisión postoperatoria superior— hasta regeneraciones óseas guiadas con plasma. La clave de nuestro éxito es la digitalización: contamos con radiología 3D, escáner intraoral e impresoras 3D en la propia clínica. Esto nos permite diseñar guías quirúrgicas por ordenador para colocar implantes de forma mínimamente invasiva y extremadamente precisa.

¿Cómo se construye la confianza con pacientes de distintas generaciones?

La confianza no se pide, se gana día a día con honestidad y resultados. Gracias al programa dental infantil, tenemos el privilegio de cuidar a niños que, al crecer, nos confían la salud de sus propios hijos. Para nosotros, no hay mayor satisfacción ni mejor aval de calidad que atender a tres generaciones de una misma familia en nuestra consulta.

¿Cuáles son los principales retos actuales en su campo?

El mayor desafío, y a la vez la mayor oportunidad, es la integración vertiginosa de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. Estos avances nos permitirán alcanzar niveles de precisión diagnóstica y predictibilidad en los tratamientos que antes eran impensables. En Eráns Clínicas Dentales siempre hemos apostado por la vanguardia, y nos entusiasma liderar este futuro tecnológico que ya es una realidad en nuestro día a día.

Dos décadas de innovación y cuidado integral en Murcia

Hay dentistas y hay dentistas de confianza. Los segundos son más difíciles de encontrar, pero cuando aparecen, no se cambian. Instituto Bocca nació hace veinte años con una idea clara: que el paciente no tenga miedo de ir al dentista. Hoy, este proyecto familiar se ha consolidado como una clínica referente en la Región de Murcia, con un modelo centrado en la prevención, la salud bucodental integral y soluciones estéticas que mejoran la calidad de vida de sus pacientes. Los doctores Ortega han creado un espacio donde la tecnología más avanzada convive con un trato cercano y humano.

Instituto Bocca. / La Opinión

¿Cuánto tiempo llevan en el sector y cuáles son los valores que han guiado su trayectoria?

Instituto Bocca tiene veinte años de historia y es, ante todo, una historia de familia. La fundó el Dr. Ortega, que sigue en activo y continúa siendo un pilar fundamental de la clínica. Su forma de entender la odontología (cercana, honesta y centrada en el paciente) es la base de todo lo que hacemos. Hace unos años se incorporó la Dra. Ana Ortega, que comparte vocación, valores y filosofía clínica, generando un clima de confianza que se percibe en el día a día. Durante estas dos décadas hemos acompañado a familias de toda la Región, y nuestra filosofía no ha cambiado: prevención, honestidad y trato cercano. Creemos que la mejor odontología es la que se anticipa a los problemas y evita tratamientos innecesarios.

¿Cuáles son los principales servicios de Instituto Bocca, y los más demandados a día de hoy?

Ofrecemos odontología integral mínimamente invasiva: implantología avanzada, ortodoncia convencional e invisible, ortopedia, estética dental, odontopediatría, tratamientos restauradores complejos y diagnóstico y tratamiento de problemas de ATM y dolor orofacial, usando radiofrecuencia como herramienta terapéutica. Abordamos cada caso de forma global, coordinando las distintas especialidades y pensando siempre en la comodidad del paciente.

En cuanto a la demanda, destacan dos tendencias. Por un lado, el aumento de casos de bruxismo, tratado de forma integral con aparatología de última generación. Por otro, el crecimiento de la estética dental y la ortodoncia en adultos: una sonrisa con la que te sientes a gusto influye en cómo te sientes y cómo te relacionas. Siempre partimos de la misma base: la salud es lo primero. La estética sin una boca sana detrás no tiene sentido.

¿Cómo ha cambiado la percepción del paciente sobre la estética dental y el cuidado integral?

El cambio ha sido muy positivo. Hoy, los pacientes no esperan al dolor para acudir a consulta. Existe mayor conciencia de que la salud bucodental forma parte del bienestar general y de que cuidarla es una inversión a largo plazo. También ha evolucionado la percepción de la estética: antes se vivía con cierto pudor, ahora se habla con naturalidad. Sentirse bien con la sonrisa impacta en la autoestima y en el día a día, y permite construir relaciones de confianza duraderas.

La digitalización ha avanzado mucho en odontología. ¿Cómo integran estas herramientas en la clínica?

La tecnología es un gran avance cuando se usa con criterio. Contamos con escáneres intraorales, escáner radiológico 3D de cabeza completa, microscopios y planificación digital, lo que permite mayor precisión y seguimiento de los tratamientos. Una ventaja clave es no tener que salir de la clínica para pruebas radiológicas, lo que reduce trámites y esperas. Además, el paciente puede ver el estado real de su boca y seguir cada fase del proceso, reduciendo la ansiedad.

Pero ninguna tecnología sustituye la confianza, que se construye con un equipo humano estable. Los pacientes encuentran siempre las mismas caras, algo que marca una diferencia real.

¿Qué papel juega la formación continua del equipo?

Es esencial. La odontología evoluciona y exige actualización constante. Pero cuidamos con la misma atención la estabilidad del equipo: profesionales que llevan años trabajando juntos se anticipan mejor, se coordinan con facilidad y transmiten seguridad. A esto se suma la comunicación: escuchar, explicar con claridad y acompañar sin prisas. Un buen tratamiento no termina en la consulta, sino cuando el paciente se va tranquilo, informado y confiado.

¿Qué proyectos o líneas marcarán el futuro de la clínica?

Seguir siendo un referente de confianza para las familias de la Región de Murcia. Apostamos por una odontología preventiva apoyada en tecnología avanzada, pero siempre con trato humano. Instituto Bocca es un proyecto familiar, construido con años de esfuerzo y vocación, y eso se nota en cada consulta y en cada paciente que lleva años viniendo y que trae a sus hijos y familiares. Lo que crece es la capacidad técnica, el equipo y las ganas. Lo que no cambia es lo esencial: conocer al paciente, escucharle y acompañarle. Cuando alguien en Murcia piense en dónde cuidarse de verdad, Instituto Bocca debe ser el nombre que le venga a la mente.

Cuidado dental integral con experiencia y precisión

En esta entrevista conversamos con el Dr. Javier Rodríguez García-Vidal, de Clínica Dental Javier Rodríguez, para conocer cómo abordan la salud bucodental desde un enfoque integral. Analizamos sus tratamientos, la incorporación de tecnología avanzada en la práctica diaria y la importancia de la prevención y del cuidado personalizado para ofrecer soluciones eficaces adaptadas a cada paciente.

Dr. Javier Rodríguez García-Vidal. / La Opinión

¿Cuándo comenzó su trayectoria profesional?

Soy odontólogo desde el año 2004, y desde el inicio de mi carrera tuve claro que quería dedicarme a áreas que realmente cambian la vida del paciente, como la implantología y la rehabilitación oral. Son especialidades en las que sigo invirtiendo tiempo y formación para mantenerme actualizado y trasladar ese conocimiento a quienes confían en nosotros.

En 2010 abrí mi propia clínica con un objetivo claro: ofrecer tratamientos de alta calidad basados en la formación continua, la tecnología avanzada y un trato cercano y honesto. Mis valores siempre han sido la precisión clínica, la planificación rigurosa y la personalización de cada caso.

Tanto mi equipo como yo entendemos la odontología no solo como una solución puntual, sino como un acompañamiento a largo plazo que busca mejorar la salud, la función y la estética del paciente.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Nuestra clínica está orientada a una perspectiva integral de la salud bucodental. Sin embargo, nuestras áreas de mayor especialización son la implantología oral avanzada, la rehabilitación oral completa, la ortodoncia invisible y la estética dental.

Actualmente los tratamientos más demandados son los implantes con carga inmediata y la ortodoncia con alineadores transparentes.

Muchos pacientes buscan soluciones eficaces que les permitan recuperar funcionalidad y estética en el menor tiempo posible. En el caso de los implantes, por ejemplo, poder salir de la clínica con dientes fijos el mismo día supone un cambio muy significativo en su calidad de vida.

Por otro lado, en los tratamientos de ortodoncia, la discreción y comodidad de los alineadores invisibles han transformado completamente la demanda, especialmente entre pacientes adultos.

¿Qué avances recientes han marcado la ortodoncia en los últimos años?

Como en muchos sectores, el mayor avance ha sido la digitalización completa del tratamiento. Hoy podemos planificar cada movimiento dental mediante software específico y mostrar al paciente una simulación muy precisa del resultado antes de empezar.

La ortodoncia invisible ha supuesto un antes y un después. Los alineadores transparentes permiten tratamientos más cómodos, removibles y prácticamente imperceptibles, lo que ha hecho que muchos adultos que antes no se planteaban la ortodoncia ahora sí lo hagan.

Además, la precisión en los movimientos ha mejorado notablemente, permitiendo tratar casos cada vez más complejos sin recurrir a los brackets tradicionales.

¿Cómo afecta la ortodoncia a la salud general de la boca, y no solo a la estética dental?

Es importante destacar que la ortodoncia actual no es solo una cuestión estética. Una mala alineación dental puede provocar problemas de mordida, sobrecargas articulares, desgaste prematuro de los dientes, dificultades en la higiene y mayor riesgo de caries o enfermedad periodontal.

Al alinear correctamente los dientes mejoramos la función masticatoria, facilitamos la higiene y reducimos el riesgo de problemas a largo plazo.

Seguimos tratando a muchos pacientes con problemas de mordida, apiñamientos severos o alteraciones funcionales. Cuando se detectan a tiempo y se realiza una buena planificación es posible anticipar complicaciones futuras.

En mi opinión, es fundamental entender que la ortodoncia es salud, no solo estética.

Cada vez tratamos más casos de pacientes que en su juventud no pudieron realizar ortodoncia y ahora buscan una solución discreta, cómoda y eficaz. Gracias a la planificación digital podemos diseñar el tratamiento con gran precisión y mostrar una simulación realista antes de comenzar.

Con respecto a la implantología, ¿qué diferencia existe entre implantes convencionales y técnicas avanzadas de carga inmediata o implantes guiados por ordenador?

La implantología convencional suele requerir varios meses entre la colocación del implante y la prótesis definitiva.

Sin embargo, con técnicas avanzadas como la carga inmediata podemos colocar el implante y una prótesis fija provisional el mismo día, siempre que el caso lo permita. Esto evita que el paciente pase meses sin la pieza dental y mejora notablemente su calidad de vida desde el primer momento.

Por otro lado, la cirugía guiada por ordenador permite planificar el implante digitalmente antes de la intervención. Esto aporta mayor precisión, menor invasividad, mejor aprovechamiento del hueso disponible y una recuperación más rápida.

La combinación de planificación digital y carga inmediata representa hoy una de las opciones más avanzadas y predecibles en implantología.

¿Qué recomendaciones daría a quienes están considerando un tratamiento de ortodoncia o implantes?

Mi principal recomendación es solicitar siempre un estudio personalizado y confiar en profesionales con experiencia y formación específica en estas áreas.

Cada paciente es diferente, por lo que los tratamientos no deben estandarizarse.

En definitiva, invertir en salud bucodental es invertir en bienestar y calidad de vida.

Innovación y bienestar al alcance de todos

Cada vez más personas acuden a la medicina estética para potenciar su bienestar, sentirse mejor consigo mismas y mantener una apariencia acorde a cómo se sienten. Hablamos con una especialista con más de una década de trayectoria para conocer su visión sobre la naturalidad, la prevención y las claves de una práctica segura.

Doctora Carla Herrera, especialista en Medicina Estética. / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Llevo aproximadamente 12 años en el ámbito de la medicina estética. Me formé como médico en Granada y más tarde me trasladé a Málaga para realizar la especialidad de Medicina de Familia en el Hospital Universitario Carlos Haya. En mi último año cursé un máster en medicina estética, realicé una rotación externa en Nueva York y completé un doctorado en cuidados paliativos.

Descubrir la medicina estética me abrió una forma de ayudar a mis pacientes a sentirse mejor tanto física como emocionalmente. Cuando una persona se reconoce y se gusta, mejora su bienestar, se relaciona mejor y su salud también se beneficia. Desde el principio me atrajo esa parte artística y delicada que tiene esta especialidad, ya que requiere captar la esencia individual de cada paciente y potenciarla sin transformarla.

Muchos acuden con miedo a perder su identidad, y para mí es una responsabilidad y un privilegio acompañarlos en su proceso natural de envejecimiento, manteniendo su autenticidad. Tras finalizar la residencia me dediqué por completo a este campo y continúo formándome de manera continua, colaborando con expertos nacionales e internacionales que me han permitido profundizar aún más en diferentes técnicas y tratamientos.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

En nuestra clínica trabajamos desde un enfoque de medicina estética avanzada, pero siempre priorizando la naturalidad. No buscamos transformar un rostro, sino acompañar al paciente en su proceso de envejecimiento para suavizar los signos del paso del tiempo sin alterar su esencia. Hoy en día los pacientes buscan verse bien, pero sin excesos ni volúmenes exagerados. Por eso nuestro lema es “menos es más”.

Nos centramos principalmente en tratamientos faciales y cuidado integral de la piel, aunque también abordamos procedimientos corporales y capilares. Además, contamos con un endocrinólogo para el seguimiento de patologías crónicas como diabetes o trastornos tiroideos, lo que nos permite aportar una visión más completa de la salud del paciente.

Antes de iniciar cualquier tratamiento realizamos una valoración médica detallada. Generalmente empezamos por mejorar la calidad de la piel, revisando la rutina cosmética y aplicando procedimientos que la fortalezcan, ya que es la base de cualquier resultado estético armonioso.

¿Cómo se logra un resultado natural y equilibrado en los procedimientos estéticos?

La clave es un diagnóstico preciso. Hoy no tratamos solo donde aparece la arruga o el surco, sino la causa que lo origina. Si un paciente presenta un surco nasogeniano marcado, analizamos si el origen está en una pérdida de calidad de la piel, en un desplazamiento de grasa o en un déficit de volumen estructural. Restaurar lo perdido en lugar de añadir volumen excesivo permite obtener resultados mucho más naturales y duraderos.

La bioestimulación es fundamental para mantener la capacidad de la piel de producir colágeno y elastina. Y por supuesto, es imprescindible elegir profesionales formados que utilicen productos con garantías y evidencia científica.

Actualmente contamos también con herramientas como la ecografía facial, que permite ver qué ocurre bajo la piel, planificar tratamientos con mayor precisión, evaluar resultados y detectar de forma temprana posibles complicaciones.

¿Qué papel juegan los hábitos de vida y la prevención en la estética facial y corporal?

Los hábitos de vida influyen directamente en los resultados de la medicina estética. La exposición solar, el tabaco, el estrés o la falta de sueño aceleran el envejecimiento cutáneo. A nivel corporal, una alimentación adecuada y el ejercicio saludable son esenciales; por eso realizamos una valoración integral para identificar factores que puedan estar afectando la salud y el bienestar del paciente.

La prevención es un pilar fundamental: actuar sobre una arruga incipiente es siempre más eficaz y natural que tratarla cuando ya ha dejado una marca profunda o cicatricial en la piel.

¿Qué errores frecuentes observa en pacientes que buscan soluciones estéticas sin asesoramiento profesional?

El error más común es subestimar los procedimientos por influencia de las redes sociales. Aunque muchos tratamientos parecen sencillos en vídeo, requieren valoración médica, productos autorizados y manos expertas. Ningún procedimiento está completamente exento de riesgos; por eso, ante cualquier complicación es esencial estar en manos de un profesional cualificado.

Debido al intrusismo, cada vez vemos más pacientes con efectos adversos derivados de tratamientos realizados sin garantías.

La medicina estética es medicina, y requiere centros acreditados, profesionales formados y protocolos de seguridad. Es importante evitar modas, apostar por la naturalidad y priorizar el bienestar y la seguridad a largo plazo. Hoy contamos con herramientas que permiten realizar una medicina estética segura, preventiva y basada en la medicina antiaging, para envejecer de la mejor manera posible.