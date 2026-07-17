Así trabaja uno de los servicios de traumatología más especializados de Murcia: siete unidades para un tratamiento más preciso de las lesiones

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia estructura su atención en áreas funcionales, con equipos altamente especializados, técnicas mínimamente invasivas, cirugía robótica e inteligencia artificial aplicada al proceso asistencial

La creciente complejidad de las lesiones ha impulsado una nueva forma de entender la traumatología, basada en la alta especialización de los equipos médicos y en la incorporación de tecnologías que permiten ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos cada vez más personalizados. Contar con un traumatólogo especializado en cada patología se ha convertido en un factor determinante para mejorar los resultados clínicos y acelerar la recuperación de los pacientes.

Con este objetivo, el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia, dirigido por el doctor Diego Giménez, ha estructurado su actividad en siete unidades funcionales especializadas, integradas por profesionales con dedicación específica a cada área del aparato locomotor. Este modelo asistencial se complementa con cirugía mínimamente invasiva, cirugía robótica e inteligencia artificial aplicada al proceso asistencial y a la ayuda de toma de decisiones, además de un abordaje multidisciplinar que permite ofrecer una atención integral adaptada a las necesidades de cada paciente. La experiencia del servicio queda avalada por su elevada actividad asistencial: solo en 2025 atendió a más de 27.000 pacientes en consultas externas, realizó más de 1.800 intervenciones quirúrgicas y prestó asistencia a más de 1.000 pacientes en el área de Urgencias, cifras que lo consolidan como uno de los servicios de Traumatología de referencia de la sanidad privada en la Región de Murcia.

Un modelo de traumatología basado en la alta especialización

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia está estructurado en siete unidades funcionales específicas. Este modelo permite que cada paciente sea atendido por profesionales con dedicación preferente a una determinada área anatómica o patología.

La organización por unidades funcionales constituye uno de los elementos diferenciadores del servicio y facilita una atención superespecializada en las diferentes áreas de la traumatología.

Siete unidades para abordar cada lesión desde la máxima especialización

Cirugía de columna

La Unidad de Cirugía de Columna está especializada en el diagnóstico y tratamiento de las patologías degenerativas, traumáticas y deportivas de la columna vertebral.

La Unidad de Cirugía de Columna está especializada en el diagnóstico y tratamiento de las patologías degenerativas, traumáticas y deportivas de la columna vertebral. / Hospital Quirónslaud Murcia

Entre sus procedimientos destacan la microdiscectomía lumbar, la cirugía de hernia discal cervical y de las hernias discales lumbar, la descompresión de canal lumbar, la artrodesis vertebral instrumentada, el tratamiento de fracturas vertebrales y los procedimientos intervencionistas guiados e infiltraciones.

Traumatología del deporte

La Unidad de Traumatología del Deporte forma parte de una Unidad Multidisciplinar de Medicina del Deporte, en colaboración con especialistas en medicina deportiva, cardiología, rehabilitación, fisioterapia, nutrición y readaptación funcional.

Su actividad incluye la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, la reparación y reconstrucción ligamentosa de rodilla, la cirugía de lesiones meniscales, el tratamiento de lesiones musculares complejas, la cirugía de inestabilidad de hombro, el tratamiento de lesiones tendinosas deportivas, la aplicación de terapias biológicas mediante plasma rico en plaquetas (PRP) y los programas de retorno seguro al deporte.

Pie y tobillo

La Unidad de Pie y Tobillo está dedicada al tratamiento integral de las patologías del pie y tobillo, tanto degenerativas como deportivas y traumáticas.

Entre sus procedimientos se encuentran la cirugía de hallux valgus, la corrección de deformidades de los dedos, la cirugía mínimamente invasiva del pie, la reconstrucción ligamentosa de tobillo, el tratamiento de lesiones osteocondrales, la artroscopia de tobillo, la cirugía de tendón de Aquiles y el tratamiento de fascitis plantar resistente.

Cirugía protésica de grandes articulaciones

La Unidad de Cirugía Protésica de Grandes Articulaciones está especializada en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla.

Realiza procedimientos como la prótesis de rodilla, la prótesis total de cadera, la prótesis unicompartimental de rodilla, la cirugía de revisión protésica, el recambio protésico complejo y la cirugía asistida por tecnología robótica para prótesis de rodilla.

La unidad también aplica protocolos de recuperación rápida (Fast Track).

Cirugía artroscópica

La Unidad de Cirugía Artroscópica está dedicada al tratamiento mínimamente invasivo de las patologías articulares.

Entre los procedimientos que desarrolla figuran la artroscopia de hombro, rodilla y tobillo, la reparación del manguito rotador, el tratamiento de lesiones del cartílago, la cirugía de inestabilidad glenohumeral y las reconstrucciones ligamentarias complejas.

Traumatología de Urgencias

La Unidad de Traumatología de Urgencias es responsable de la atención especializada de la patología traumática aguda.

La Unidad de Traumatología de Urgencias es responsable de la atención especializada de la patología traumática aguda. / Hospital Quirónslaud Murcia

Su actividad incluye el tratamiento quirúrgico de fracturas, la osteosíntesis de extremidades superiores e inferiores, la cirugía de fracturas articulares complejas, el tratamiento de luxaciones y lesiones asociadas, la cirugía urgente de lesiones tendinosas y el manejo integral del paciente politraumatizado.

Miembro superior

La Unidad de Miembro Superior está especializada en la patología de hombro, codo y mano.

Entre sus procedimientos destacan las prótesis anatómicas e inversas de hombro, la reparación artroscópica del manguito rotador, la cirugía de inestabilidad de hombro, la cirugía del codo, la liberación del túnel carpiano, el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren, la reconstrucción tendinosa y ligamentosa y la cirugía de fracturas complejas del miembro superior.

Tecnología avanzada al servicio de la recuperación

La innovación tecnológica constituye otro de los elementos diferenciadores del servicio.

Entre las herramientas incorporadas figuran la planificación quirúrgica digital y la navegación quirúrgica, orientadas a la personalización de implantes y procedimientos.

Asimismo, el servicio ha iniciado programas de cirugía robótica para la implantación de prótesis de rodilla, dentro de su estrategia de incorporación progresiva de nuevas tecnologías quirúrgicas.

A ello se suma la integración de herramientas de inteligencia artificial en múltiples procesos asistenciales y de gestión. Estas aplicaciones incluyen la optimización de circuitos asistenciales, la automatización documental, el análisis de datos clínicos, el apoyo a la toma de decisiones, la mejora de la experiencia del paciente y la monitorización de indicadores de calidad y resultados.

Seguridad, recuperación rápida y atención integral

La seguridad del paciente constituye uno de los ejes estratégicos del servicio.

Para ello dispone de protocolos estandarizados de seguridad quirúrgica, check-list quirúrgico avanzado, estrategias de prevención de infección protésica, optimización preoperatoria del paciente y monitorización continua de indicadores de calidad y resultados.

Otro de los pilares del servicio es la cirugía mínimamente invasiva, mediante técnicas como la artroscopia avanzada, la cirugía mínimamente invasiva del pie y los protocolos de recuperación acelerada.

El servicio también aplica terapias biológicas y protocolos de medicina regenerativa basados en la evidencia científica para determinadas patologías musculoesqueléticas. Entre ellas destaca el uso de plasma rico en plaquetas (PRP) y la integración de terapias biológicas en programas de recuperación funcional.

Este modelo asistencial se completa con una colaboración estrecha con especialistas de medicina del deporte, rehabilitación, fisioterapia, radiodiagnóstico, anestesiología, medicina interna y enfermería especializada, con el objetivo de proporcionar una atención integral y personalizada durante todo el proceso asistencial.

Traumatología especializada para una atención integral

La organización en siete unidades funcionales altamente especializadas, la incorporación de tecnología avanzada, cirugía robótica e inteligencia artificial, junto con un modelo asistencial multidisciplinar, constituyen los principales elementos diferenciadores del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia.

Esta estructura permite abordar patologías de la columna vertebral, lesiones deportivas, problemas de pie y tobillo, cirugía protésica de cadera y rodilla, patología del miembro superior y traumatismos agudos mediante una atención superespecializada, basada en la evidencia científica y centrada en el paciente.