Triple Vitamina C, NAD+ y una piel sin manchas: así es el nuevo sérum de la firma murciana Alma Secret

Cada verano deja señales distintas en la piel, pero hay una que muchas personas reconocen al primer vistazo: manchas que regresan, tono apagado y una luminosidad que parece perderse pese al uso diario de protección solar. En ese terreno, la Vitamina C se ha convertido en uno de los activos más buscados dentro de los sérums faciales, y Alma Secret, firma murciana de cosmética natural, acaba de ampliar su gama de Vitamina C con Morning Glory Brightening Serum, una propuesta de Vitamina C para la cara centrada en la hiperpigmentación, la pérdida de luz y el tono desigual.

El nuevo sérum de Alma Secret llega con una fórmula que combina un 15% de Triple Vitamina C, NAD+ y un sistema antioxidante formado por Glutatión, Ergotioneína y Chebula. La marca, fundada en Librilla en 2016 y especializada en cosmética natural, ecológica y bio, sitúa este lanzamiento dentro de una rutina pensada para la mañana, en la que ya contaba con un tónico y una crema hidratante de Vitamina C.

La clave del producto está en que no recurre a una única forma de Vitamina C, sino a tres derivados estables y complementarios. La Ascorbyl Glucoside se orienta a mejorar la luminosidad y aportar un brillo más uniforme; la 3-O-Ethyl Ascorbic Acid actúa sobre la apariencia de las manchas y ayuda a unificar el tono al intervenir en la producción de melanina; y la Tetrahexyldecyl Ascorbate, conocida como THD, es una forma liposoluble que favorece una mejor afinidad con la barrera cutánea y se vincula con la firmeza y la vitalidad de la piel.

Mejora el aspecto de la piel

Esta combinación permite abordar una de las principales preocupaciones de quienes buscan un tratamiento antimanchas: no solo atenuar la apariencia de la hiperpigmentación, sino también mejorar el aspecto general de la piel cuando se ve irregular, cansada o con menos luz. La fórmula está pensada para el uso diario y, según la información facilitada por la marca, puede ser una alternativa para quienes no toleran bien la Vitamina C pura.

La fórmula puede ser una alternativa para quienes no toleran bien la Vitamina C pura

Otro de los activos destacados es el NAD+, una coenzima presente de forma natural en la piel y relacionada con la energía y la renovación celular. Con el paso del tiempo, sus niveles disminuyen, un proceso que Alma Secret vincula a una piel con menor vitalidad. Su incorporación al sérum busca apoyar esos mecanismos de renovación desde el interior de la célula y conecta con una de las líneas de innovación más presentes en la cosmética actual: la longevidad celular aplicada al cuidado diario de la piel.

Rocío Lajarín, farmacéutica, Doctora cum laude en Farmacia y CEO de Alma Secret, resume así el planteamiento de la fórmula: «Morning Glory nace de una convicción científica: la Vitamina C sola ya no es suficiente. Necesitábamos un sérum que no solo aportase luminosidad, sino que trabajase en la raíz del envejecimiento cutáneo. Por eso elegimos un activo tan potente como el NAD+ que es capaz de reparar el ADN y favorecer la longevidad celular. Al combinarlo con un sistema antioxidante conseguimos justo lo que buscábamos: proteger la piel del daño oxidativo mientras se activan los mecanismos internos de reparación. Es la diferencia entre maquillar el problema y abordarlo de verdad».

Complementa la solar

El tercer eje de Morning Glory es su red antioxidante, compuesta por Glutatión, Ergotioneína y Chebula. La función de este sistema es reforzar la defensa de la piel frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres, un factor que cobra especial importancia en los meses de mayor exposición solar. En este sentido, el sérum no sustituye al protector solar, sino que se plantea como un complemento dentro de la rutina de mañana para ayudar a proteger la piel frente al estrés ambiental.

La clave del producto está en que no recurre a una única forma de Vitamina C, sino a tres derivados estables y complementarios. / Alma Secret

El Glutatión se presenta como un antioxidante capaz de apoyar la luminosidad y la uniformidad del tono; la Ergotioneína se integra en la fórmula por su papel protector y su capacidad para acompañar la acción de la Vitamina C; y la Chebula aporta una acción antioxidante que contribuye a reforzar la protección cutánea. Juntos, estos activos completan una fórmula orientada a pieles con manchas visibles, tono irregular, falta de firmeza o aspecto apagado.

Textura ligera y rápida absorción

Morning Glory Brightening Serum tiene una textura ligera y de rápida absorción, un detalle relevante para quienes buscan productos de mañana que no pesen sobre la piel ni interfieran con los pasos posteriores de la rutina. La marca lo presenta como un producto apto para todo tipo de pieles y edades, también para pieles que no toleran la Vitamina C pura, y apto durante el embarazo.

Con este lanzamiento, Alma Secret completa la gama Morning de Vitamina C, que incluye ya un tónico exfoliante, una crema hidratante y este nuevo sérum. Una rutina eficaz y cuidadosamente diseñada, en la que cada paso cumple una función específica y cada fórmula complementa a la anterior para potenciar sus resultados.

La propuesta llega en el momento justo: el daño solar, las manchas y el tono desigual se han convertido en una preocupación recurrente, y la demanda de fórmulas antioxidantes eficaces no deja de crecer. La firma murciana responde con un sérum de cosmética natural que trabaja la luminosidad, la uniformidad y la vitalidad de la piel a la vez, sin concesiones. El resultado es exactamente lo que promete: una piel más bonita, cada mañana.