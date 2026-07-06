Cuidar también es ayudar a moverse

Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos cuando pensamos en una residencia de mayores: ¿Queremos que las personas que viven allí estén cuidadas o que, además, puedan seguir siendo lo más independientes posible?

La respuesta parece evidente. Todos queremos llegar a la vejez manteniendo la capacidad de caminar, levantarnos de una silla sin ayuda, vestirnos solos o salir a dar un paseo. Sin embargo, conservar esa autonomía no depende únicamente de la edad. Depende, en gran parte, de seguir moviéndose.

Es fácil pensar que una persona mayor deja de hacer determinadas cosas porque «ya le toca». Que es normal caminar más despacio, tener menos fuerza o levantarse con dificultad. Y aunque el paso de los años trae consigo cambios inevitables, eso no significa que haya que resignarse a perder capacidades. De hecho, ocurre justo lo contrario: cuanto menos se mueve una persona, más rápido pierde fuerza, equilibrio y movilidad.

Por eso la actividad física es mucho más que una recomendación saludable. En las residencias, mantenerse activo forma parte del cuidado diario. Y es aquí donde la figura del fisioterapeuta adquiere un valor que muchas veces pasa desapercibido.

Ejercicios que mejoran la fuerza, el equilibrio y la coordinación. / CoFiRM

Lejos de limitarse a tratar una lesión o aliviar un dolor concreto, los fisioterapeutas trabajan para que las personas mayores conserven el mayor grado de autonomía posible. Su labor comienza con una valoración individualizada. No todos los residentes tienen las mismas necesidades ni las mismas capacidades, por lo que el primer paso consiste en conocer cómo se mueve cada persona, qué dificultades presenta y qué objetivos pueden alcanzarse.

A partir de esa valoración, el fisioterapeuta diseña un programa de ejercicio terapéutico adaptado. No hablamos de una tabla de ejercicios igual para todos, sino de un tratamiento personalizado que busca mejorar aquello que cada residente necesita: ganar fuerza para levantarse de la cama con mayor facilidad, trabajar el equilibrio para reducir el riesgo de caídas, recuperar movilidad en una articulación o mejorar la resistencia para caminar sin fatigarse.

Son objetivos que pueden parecer pequeños, pero que cambian por completo el día a día de una persona. Poder levantarse sin ayuda, llegar caminando al comedor, participar en un taller, salir al jardín o pasear con la familia durante una visita son gestos cotidianos que marcan la diferencia entre depender de los demás o seguir tomando decisiones sobre la propia vida.

El ejercicio terapéutico también ayuda a prevenir uno de los problemas que más preocupa en las residencias: las caídas. Una caída no solo puede provocar una fractura o una lesión. En muchas ocasiones genera miedo. Y ese miedo hace que la persona se mueva menos, pierda más fuerza y aumente todavía más el riesgo de volver a caerse. Es un círculo del que resulta difícil salir si no existe una intervención adecuada.

Los fisioterapeutas trabajan precisamente para romper esa dinámica. A través de ejercicios específicos mejoran la fuerza, el equilibrio, la coordinación y la confianza de los residentes. El objetivo no es que hagan más ejercicio, sino que puedan desenvolverse con mayor seguridad en las actividades de su vida diaria.

Pero los beneficios de la fisioterapia no terminan ahí. Cuando una persona recupera movilidad, también recupera participación. Puede compartir más tiempo con otros residentes, acudir a actividades, disfrutar de una visita familiar o simplemente decidir salir de su habitación para sentarse en el jardín. El movimiento favorece la autonomía, pero también combate el aislamiento y mejora el estado de ánimo.

En los últimos años se habla mucho de atención centrada en la persona. Ese modelo implica adaptar los cuidados a las necesidades, preferencias y capacidades de cada residente. La fisioterapia encaja plenamente en esa filosofía, porque no trabaja sobre una enfermedad, sino sobre la persona y sobre aquello que todavía puede hacer... y también sobre aquello que puede volver a conseguir.

Por eso resulta difícil entender una residencia que aspire a ofrecer una atención de calidad sin contar con fisioterapeutas. Su presencia no debería considerarse un servicio complementario, sino una parte esencial de la atención sanitaria que reciben las personas mayores. Porque cuidar no consiste únicamente en atender cuando aparece un problema. También significa prevenirlo, mantener las capacidades y ayudar a que cada residente conserve su independencia el mayor tiempo posible.

En una sociedad cada vez más envejecida, el gran reto ya no es solo vivir más años. Es vivirlos mejor. Y en ese camino, la fisioterapia tiene mucho que aportar. Detrás de una persona mayor que sigue caminando con seguridad, que participa en las actividades de la residencia o que puede abrazar a sus nietos de pie sin necesidad de ayuda, hay mucho más que movimiento. Hay autonomía, dignidad y calidad de vida. Y, muy a menudo, también hay un fisioterapeuta.