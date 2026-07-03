Vacunar frente a la rabia: una obligación que protege a toda la familia

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia recuerda a los propietarios de animales de compañía que la vacunación frente a la rabia no es una opción ni un trámite menor: es obligatoria y es una medida imprescindible de salud pública. Cuando un perro, un gato o un hurón están correctamente vacunados, no solo están protegidos ellos. También lo están las personas que conviven con ellos, los niños que juegan a su lado, los vecinos y el conjunto de la sociedad.

La rabia es una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. Y conviene decirlo claro: cuando aparecen los síntomas, la rabia tiene un desenlace mortal en la práctica totalidad de los casos. Precisamente por eso la prevención es tan importante. No se trata de alarmar, sino de actuar antes. La vacuna es sencilla, segura, accesible y evita un riesgo que, si llega tarde, ya no permite margen.

Nueva campaña de vacunación del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia. / La Opinión

El contagio puede producirse por la saliva de un animal infectado, principalmente a través de mordeduras, pero también mediante arañazos o contacto con mucosas o heridas abiertas. Una mordedura no es «solo un susto», avisan desde el Colegio de Veterinarios. Puede provocar lesiones, infecciones y, si existe sospecha de exposición a la rabia, obliga a una actuación sanitaria rápida: lavado inmediato de la herida, atención médica y valoración de la profilaxis correspondiente. En estos casos, cada hora cuenta y la documentación sanitaria del animal es clave.

Desde el colegio insisten: vacunar a los animales de compañía es un acto de responsabilidad. La rabia se previene manteniendo al día la vacunación, identificando correctamente al animal y acudiendo al veterinario ante cualquier duda. El veterinario no solo administra una vacuna; revisa el estado del animal, registra la actuación y garantiza que la protección sea efectiva y trazable.

La nueva campaña del Colegio lo resume con una imagen muy sencilla: «Rocko está vacunado contra la rabia. Su humana está a salvo. ¿Y tú?». Esa es la idea. Tener un animal implica cariño, compañía y muchos buenos momentos, pero también obligaciones. Y una de las más importantes es evitar riesgos prevenibles.

Por eso, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia pide a todos los propietarios que revisen el pasaporte de sus animales y pidan cita con su clínica veterinaria si la vacuna no está al día. Vacunar contra la rabia es obligatorio. Pero, sobre todo, es necesario.