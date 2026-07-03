La nueva era de la belleza: tres especialistas que están redefiniendo la medicina estética en Murcia

La medicina estética vive uno de sus momentos de mayor evolución. Lejos de los tratamientos estandarizados de hace años, las tendencias actuales apuestan por la naturalidad, la personalización y el cuidado integral de cada paciente. El objetivo ya no es transformar, sino realzar; no es ocultar el paso del tiempo, sino acompañarlo de forma saludable y armoniosa.

En este reportaje reunimos a tres profesionales que representan distintas visiones de una misma filosofía: ofrecer tratamientos adaptados a las necesidades reales de cada persona. Conversamos con los equipos de RG Medicina Estética, Nataliia Zakharash y NuMurcia para conocer cómo ha evolucionado el sector, cuáles son los procedimientos más demandados y qué buscan hoy los pacientes cuando deciden ponerse en manos de un especialista.

La medicina estética como equilibrio entre ciencia y naturalidad

En un momento en el que la medicina estética evoluciona hacia resultados cada vez más personalizados y respetuosos con la fisonomía del paciente, RG Medicina Estética apuesta por un enfoque que combina rigor médico, innovación tecnológica y una visión global del bienestar. Bajo la dirección del Dr. Rafael, la clínica ha desarrollado una práctica centrada en realzar la belleza natural, priorizando la salud de la piel, la armonía facial y tratamientos mínimamente invasivos con base científica. En esta entrevista abordamos las nuevas tendencias del sector, la importancia de la valoración médica individualizada y cómo la medicina estética actual busca no transformar, sino acompañar el proceso natural de cada paciente con seguridad y precisión.

Dr, Rafael, de RG Medicina Estética. / La Opinión

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Llevo más de 22 años dedicado a la medicina estética, con una vocación médica que nace desde muy joven, siempre orientada a ayudar a las personas a sentirse mejor consigo mismas. Desde el inicio entendí que la estética debía ser medicina real, basada en ciencia y respeto por la biología del paciente. Con los años he desarrollado protocolos propios fruto de la experiencia clínica y la investigación continua, con una filosofía clara: unir rigor médico, innovación y humanidad para lograr resultados naturales, seguros y personalizados.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

Ofrecemos un abordaje integral de medicina estética avanzada. Nuestros tratamientos más demandados son el endolifting y las técnicas propias de remodelación facial y corporal mínimamente invasivas que he desarrollado, como el Facelift V5 para rejuvenecimiento facial y el Tightsculpt V7 para remodelación corporal, orientadas a tensar, redefinir y regenerar tejidos con resultados naturales. También realizamos tratamientos con láser CO₂, así como medicina estética clásica: neuromoduladores, rellenos para armonización facial, inductores de colágeno y biostimulacion. Todo dentro de protocolos personalizados, combinando tecnología, ciencia y criterio médico.

Se habla mucho de resultados naturales, ¿qué significa realmente ese concepto desde el punto de vista clínico?

Cuando hablamos de resultados naturales no nos referimos a que no se note un tratamiento, sino a respetar la biología, la anatomía y la identidad de cada paciente. Desde el punto de vista clínico, un resultado natural es aquel que mejora la calidad de los tejidos, estimula la regeneración y acompaña los procesos propios del organismo, en lugar de imponer volúmenes o cambios artificiales. Por eso mi enfoque se basa en medicina regenerativa: activar colágeno, elastina y procesos celulares para que el propio cuerpo se rejuvenezca. El futuro de la medicina estética está en ayudar al organismo a funcionar mejor, no en camuflar el envejecimiento.

¿Cómo ha influido la innovación tecnológica en la seguridad, precisión y duración de los resultados?

La innovación tecnológica ha sido determinante para dar un salto real en seguridad, precisión y durabilidad de los resultados. Hoy trabajamos con dispositivos láser y sistemas de energía que permiten actuar en planos muy específicos, con control térmico, mínima agresión y máxima predictibilidad. En el caso del endolifting, por ejemplo, podemos tensar, estimular colágeno y remodelar tejidos desde el interior, con incisiones mínimas y una recuperación rápida. Esto se traduce en tratamientos más seguros, resultados más estables en el tiempo y una medicina estética cada vez más cercana a la medicina regenerativa, donde no solo corregimos, sino que mejoramos la calidad biológica del tejido.

¿Cómo gestionan las expectativas del paciente en una disciplina donde la percepción estética puede ser muy subjetiva?

La gestión de expectativas comienza con una valoración médica exhaustiva y una comunicación honesta. Escuchamos al paciente, analizamos su anatomía, su calidad de tejidos y sus objetivos, y a partir de ahí explicamos qué es posible, qué es recomendable y qué no lo es. En medicina estética no se prometen perfecciones, se plantean mejoras realistas. Cuando el paciente entiende el proceso, los tiempos y los límites biológicos, se genera confianza. Para nosotros es fundamental que el paciente participe en la decisión, tenga información clara y comprenda que buscamos armonía, naturalidad y evolución progresiva, no transformaciones irreales.

¿Hasta qué punto la medicina estética actual está ligada al bienestar emocional y la autoestima, además de la imagen?

Hoy entendemos que la medicina estética no trata solo de imagen, sino de bienestar global. La forma en que una persona se ve influye directamente en cómo se siente, en su seguridad y en su manera de relacionarse. Cuando un tratamiento está bien indicado y es respetuoso con la identidad del paciente, puede generar un impacto muy positivo en la autoestima. Nuestro objetivo no es crear cánones, sino ayudar a que cada persona se reconecte con una versión de sí misma más saludable, armónica y coherente con cómo se siente por dentro, abordando cada caso desde una visión médica, humana y personalizada.

Estructura, regeneración y confianza: una nueva mirada en medicina estética

En un sector donde la medicina estética suele asociarse a resultados rápidos y visibles, la Dra. Nataliia Zakharash propone una visión más profunda: estratégica, estructural y consciente.

Dra. Nataliia Zakharash. / La Opinión

Para ella, la estética no consiste en añadir volumen ni en seguir tendencias. Consiste en comprender la arquitectura del rostro y acompañar su evolución con precisión médica y respeto absoluto por la identidad. “Un rostro no necesita transformarse. Necesita ser entendido", afirma.

Del procedimiento aislado a la visión global

A lo largo de su trayectoria médica, la Dra. Zakharash observó un patrón frecuente: tratamientos realizados de forma puntual, sin una estrategia a largo plazo. Pequeñas intervenciones que, acumuladas en el tiempo, pueden alterar la armonía natural.

Su respuesta fue desarrollar un enfoque basado en análisis estructural. Antes de intervenir, estudia proporciones, soporte óseo, dinámica muscular y calidad de la piel. Cada decisión nace de un diagnóstico, no de una tendencia.

No corrige pequeñas asimetrías si forman parte de la identidad del paciente. No busca uniformar rostros. Busca equilibrio.

“Lo natural no es perfecto. Y precisamente ahí reside su belleza", explica.

Arquitectura facial estructural

El eje de su práctica es la arquitectura facial estructural: identificar dónde falta soporte en lugar de añadir volumen sin criterio. Un contorno difuso puede indicar pérdida de estructura; un contorno demasiado marcado puede señalar exceso previo.

El objetivo no es el impacto inmediato, sino la coherencia en el tiempo.

Cada paciente recibe un plan de evolución a medio y largo plazo —entre tres y cinco años— donde cada intervención tiene sentido dentro de una estrategia global. Es una construcción progresiva, no un cambio impulsivo.

Porque la armonía no se improvisa.

Regeneración como base

Antes de añadir volumen, la Dra. Zakharash prioriza la regeneración. Estimular colágeno, mejorar calidad dérmica y fortalecer tejidos crea una base biológica sólida. Sin esa base, ningún resultado es estable.

La medicina regenerativa representa un cambio en la mentalidad del paciente moderno: menos artificialidad, más naturalidad. Más calidad de piel, más firmeza, más luz.

No se trata de borrar el tiempo, sino de acompañarlo con inteligencia.

El efecto invisible: seguridad y proyección

Hay algo que ocurre en consulta que no siempre se puede medir en milímetros. Cuando un rostro recupera soporte y equilibrio, cambia la expresión. La mirada se abre. La postura se endereza casi sin darse cuenta. Y, con ello, cambia la energía.

Muchos pacientes confiesan que después de iniciar su plan de tratamiento se sienten más seguros, más decididos, más activos. Se atreven a asumir nuevos proyectos, a hablar con más firmeza, a exponerse sin incomodidad.

No es magia. Es coherencia entre la imagen y la identidad.

“Cuando la persona se reconoce en el espejo, recupera una parte de su fuerza", afirma

Esa seguridad impacta en la vida profesional, en las relaciones y en la forma de ocupar espacio. La medicina estética, aplicada con criterio y sensibilidad, puede convertirse en un impulso silencioso hacia una versión más segura y consciente de uno mismo.

Innovación con criterio médico

La clínica incorpora tecnologías y técnicas orientadas a la estimulación biológica y a procedimientos menos invasivos. Sin embargo, la Dra. Zakharash es clara: la tecnología es una herramienta, no una solución automática.

El verdadero valor reside en el análisis, la planificación y la ejecución precisa.

Cada rostro es único. Cada decisión requiere estudio, experiencia y responsabilidad.

Una evolución, no una transformación

La propuesta de la Dra. Nataliia Zakharash se resume en una idea sencilla pero poderosa: no se trata de transformar, sino de evolucionar.

No es volumen. Es estructura. No es tendencia. Es estrategia. No es perfección artificial. Es armonía real.

Una medicina estética que combina ciencia, regeneración y sensibilidad para lograr resultados naturales, duraderos y coherentes con la identidad de cada persona.

Porque al final, la verdadera belleza no es la que cambia quién eres. Es la que te permite sentirte plenamente tú.

El equipo multidisciplinar que pone orden al caos de la salud moderna

En un mundo que gira a una velocidad frenética, donde el estrés y las agendas apretadas dictan nuestrodía a día, la salud suele ser la gran sacrificada. NuMurcia no nace solo como una clínica de nutrición, sino como un equipo de especialistas decididos a demostrar que, en medio del caos, es posible recuperar las riendas del bienestar.

Equipo de trabajo de NuMurcia. / La Opinión

¿Cómo nace NuMurciay cuál es el bagaje del equipo que hay detrás?

NuMurcia como marca cumple ahora 4 años de vida en la Región de Murcia, pero el equipo humano que la sostiene tiene un recorrido mucho más largo. Nuestros profesionales cuentan con hasta 8 años de experiencia clínica, tiempo en el que detectamos una necesidad urgente: la gente no necesitaba más "dietas de cajón", necesitaba entender por qué le pasaba lo que le pasaba.

Decidimos unir fuerzas para crear un equipo verdaderamente multidisciplinar. No somos solo nutricionistas; somos especialistas en diferentes áreas que trabajan de forma coordinada. Al final, NuMurcia es el resultado de años de consulta observando que la salud no es solo lo que hay en el plato, sino cómo gestionamos nuestra realidad individual.

Hablan de especialización, ¿Qué áreas cubren exactamente en NuMurcia?

Ese es nuestro mayor valor diferencial. No tratamos "casos generales". Contamos con especialistas en:

Nutrición hormonal y digestiva: Abordando patologías como hipotiroidismo, menopausia o SIBO.

Abordando patologías como hipotiroidismo, menopausia o SIBO. Saludmetabólica: Expertos en diabetes, metabolopatías, dislipemias y obesidad.

Expertos en diabetes, metabolopatías, dislipemias y obesidad. Unidadespecializada en TCA: Trastornos de la ConductaAlimentaria y salud digestiva profunda.

Esta diversidad nos permite que, si un paciente viene por un problema digestivo, pero detectamos una base hormonal o emocional, el caso se aborda desde todos los ángulos necesarios. La salud es un puzzle y en NuMurcia tenemos todas las piezas para completarlo.

El ritmo de vida actual parece el enemigo número uno de la salud. ¿Cómo ayudan a alguien que "no tiene tiempo"?

Ese es el gran "dolor" de nuestros pacientes. Vivimos desbordados, con la sensación de ir siempre a remolque y con una inflamación constante fruto del estrés. Ahí es donde entra NuPlan. Es nuestra respuesta a la necesidad de orden en medio del caos.

NuPlan es una solución digital diseñada para personas con agendas apretadas que necesitan estructura, pero odian la rigidez. No es una app fría de conteo de calorías; es una plataforma donde el paciente tiene su plan personalizado, pero sabiendo que detrás de la pantalla hay un profesional real leyéndole, analizando su evolución y aconsejándole.

Ofrecemos esa guía profesional para que el paciente no tenga que pensar "qué toca hoy", eliminando la ansiedad que genera la improvisación constante.

Explíquenos eso de la PNI. ¿Es la base de su trabajo?

La Psiconeuroinmunología (PNI) es nuestro enfoque clínico, la lente a través de la cual miramos al paciente. Básicamente, estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nervioso e inmunitario. No miramos el síntoma de forma aislada; si alguien tiene hinchazón abdominal, nos preguntamos cómo está su estrés, cómo duerme y cómo es su contexto emocional.

Sin embargo, nuestra base de trabajo es siempre la educación. La PNI nos da el diagnóstico profundo, pero la educación nutricional le da al paciente la herramienta para sanar. Nos centramosen la realidad individual: no mandamos hábitos imposibles de cumplir, sino que adaptamos la ciencia a la vida real del paciente para que este gane autonomía.

¿Porqué NuPlan se ha convertido en una solución necesaria para el lector actual?

Porque reduce la culpa y la incertidumbre. El lector de hoy suele estar cansado de intentar empezar una dieta el lunes y abandonarla el jueves por falta de tiempo o de ideas. NuPlan ofrece un método flexible que permite intercambiar platos al instante,adaptándose a si ese día has tenido que comer en la oficina o si has tenido un imprevisto.

Lo más importante es el acompañamiento. En un mundo cada vez más automatizado, en NuMurcia apostamos por la tecnología para facilitar el proceso, pero manteniendo la humanidad. Saber que tu nutricionista está ahí para resolver tus dudas vía email o chat te da la seguridad de que no estás sola en este proceso de cambio.

¿Qué mensaje le darían a quienes sienten que su salud se les está escapando de las manos?

Que el primer paso no tiene por qué ser perfecto, solo tiene que tener dirección. No se trata de hacer una transformación radical de la noche a la mañana, sino de poner orden. En NuMurcia les invitamos a dejar de "ir tirando" y a empezar a entender su cuerpo. La salud preventiva no es un lujo, es la mejor inversión para recuperar la vitalidad y la paz mental que el ritmo de vida actual nos intenta quitar.