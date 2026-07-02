Las mejores vacaciones están lejos de las pantallas

Con la llegada del verano cambian las rutinas de niños y adolescentes. Se acaban las clases, desaparecen los horarios y aumenta el tiempo libre. Las vacaciones son una oportunidad magnífica para descansar, disfrutar en familia y desconectar del ritmo del curso. Sin embargo, también pueden convertirse en una época en la que las pantallas ganan demasiado protagonismo y el movimiento queda en un segundo plano.

Móviles, videojuegos, tabletas o series ocupan buena parte del tiempo de ocio de muchos menores. No se trata de demonizar la tecnología sino de encontrar un equilibrio. Y los fisioterapeutas lo tienen muy claro: el cuerpo de un niño está diseñado para moverse, explorar, correr, saltar, trepar, jugar y descubrir el mundo a través del movimiento. Cuando esa actividad disminuye durante semanas, el organismo también lo nota.

No se trata de demonizar la tecnología sino de encontrar un equilibrio

Es frecuente que padres y madres consulten a los fisioterapeutas por molestias de espalda, cuello u hombros en niños y adolescentes cada vez más jóvenes. En muchas ocasiones, la primera pregunta es si se deben a una «mala postura». Sin embargo, los fisioterapeutas defienden que el problema no suele ser una postura concreta, sino el tiempo que permanecemos en ella. De hecho, una de las frases más repetidas en la profesión resume perfectamente esta idea: «La mejor postura es la que menos dura». Permanecer sentado durante horas, aunque sea con la espalda completamente recta, resulta mucho menos saludable que cambiar de posición con frecuencia, levantarse, caminar o realizar cualquier tipo de actividad física.

Por eso, el objetivo no debe ser perseguir una postura perfecta mientras se utiliza una pantalla, sino evitar largos periodos de inmovilidad. El movimiento frecuente es el verdadero aliado de la salud musculoesquelética.

Ejercicio en verano

Pero los beneficios de mantenerse activo durante la infancia y la adolescencia van mucho más allá de prevenir dolores. El ejercicio físico favorece el correcto desarrollo de huesos y músculos, mejora la coordinación, el equilibrio, la resistencia y la fuerza, contribuye a mantener un peso saludable y repercute positivamente en el bienestar emocional. Además, ayuda a crear hábitos que probablemente se mantendrán en la edad adulta.

En verano existen innumerables oportunidades para incorporar movimiento sin necesidad de hablar de entrenamiento o deporte competitivo. Los fisioterapeutas recuerdan que pasear por la playa, jugar en el parque, montar en bicicleta, nadar, practicar deportes con amigos o simplemente pasar una tarde de juegos al aire libre son actividades que permiten mantenerse activo casi sin darse cuenta. Lo importante no es alcanzar grandes marcas, sino reducir el tiempo sedentario y disfrutar del movimiento.

El movimiento frecuente es el verdadero aliado de la salud musculoesquelética

En este sentido, la Fisioterapia desempeña un papel mucho más amplio de lo que muchas personas imaginan. A menudo se relaciona únicamente con el tratamiento de lesiones o dolores cuando ya han aparecido, pero los fisioterapeutas son profesionales sanitarios especializados en la prevención y en la promoción de hábitos saludables. Entre sus tareas diarias se incluye valorar cómo se mueve un niño o un adolescente, detectar posibles limitaciones o alteraciones del movimiento, orientar a las familias y recomendar ejercicio terapéutico cuando es necesario para favorecer un desarrollo físico adecuado.

Valoración individualizada

Cada niño es diferente. No todos tienen la misma condición física, la misma coordinación o las mismas necesidades. Por ello, cuando existen molestias persistentes, limitaciones para realizar determinadas actividades o dudas sobre el desarrollo motor, acudir a un fisioterapeuta permite realizar una valoración fisioterapéutica individualizada y recibir recomendaciones adaptadas a cada caso. Intervenir de forma precoz puede evitar que pequeños problemas evolucionen y condicionen la actividad física o la calidad de vida en el futuro.

Las familias también desempeñan un papel fundamental. Los niños aprenden observando, por lo que los hábitos de los adultos influyen directamente en los suyos. Si en casa se promueve el paseo después de cenar, las excursiones, los juegos al aire libre o las actividades compartidas en lugar de pasar horas frente a una pantalla, será mucho más fácil que los menores integren el movimiento como una parte natural de su día a día.

Las vacaciones ofrecen una oportunidad única para sembrar hábitos que acompañarán a niños y adolescentes durante toda su vida. Y en ese camino, la Fisioterapia tiene mucho que aportar. Porque promover el movimiento, prevenir problemas antes de que aparezcan y enseñar a cuidar el cuerpo desde edades tempranas forma parte de su esencia. Al fin y al cabo, el mejor verano no es el que se pasa frente a una pantalla, sino el que deja recuerdos… y muchas horas de movimiento.