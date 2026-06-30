El Colegio de Médicos de la Región de Murcia recibe a los nuevos colegiados y entrega las becas y ayudas a jóvenes

El Colegio de Médicos de Murcia ha celebrado, un año más, el acto de bienvenida a los nuevos colegiados que se incorporan a la familia colegial de la Región, que aglutina ya más de 9.000 colegiados.

Para ello, miembros de la Junta Directiva y nuevos colegiados se dieron cita en el salón de celebraciones Promenade, en un evento en el que también se hizo entrega de las becas y ayudas concedidas por el Colegio para los médicos jóvenes.

En el evento también se hizo entrega de las becas y ayudas concedidas por el Colegio para los médicos jóvenes. / La Opinión

Así, se entregó una de las ayudas para la participación de médicos jóvenes en eventos científicos al Dr. Alfonso Agüera.

Por su parte, Andrés Jesús Peñalver y Victoria Miralles recogieron una de las ayudas concedidas a médicos jóvenes para la primera matrícula en los programas de doctorado.

El acto contó también con la intervención, en nombre de los nuevos colegiados, de María de los Ángeles Martín, residente que con mayor nota ha escogido la Región para su Formación Sanitaria Especializada y que, por ello, recoge este año el Premio María Eugenia Moreno 2026.

El acto, moderado por el presidente de la institución, Francisco Miralles, contó con las intervenciones de la secretaria general del Colegio, Laura Cánovas; Carmen Miralles, vocal de Médicos Jóvenes del Colegio de Médicos de la Región de Murcia; y Maribel Ruiz, directora de la Fundación DEPFIM-Desarrollo Profesional y Formación Integral Médica, quien trasladó a los nuevos colegiados la oferta formativa de la Fundación y realizó el sorteo de dos becas para másteres oficiales con UNIR entre los asistentes.

También asistieron al evento Virginia Izura, vicesecretaria de la Organización Médica Colegial, y diversas organizaciones e instituciones que colaboran habitualmente con el Colegio.

Primeras imágenes del documental ‘Vitales’

Con motivo del 130 aniversario del Colegio de Médicos, la institución ha promovido la producción de un documental, titulado ‘Vitales’ –en sintonía con el eslogan escogido por la organización para conmemorar el aniversario-.

Aunque el proyecto se encuentra en proceso de producción y se estrenará en los próximos meses, los nuevos colegiados pudieron visualizar ayer las primeras imágenes del tráiler promocional de dicha pieza audiovisual.

El objetivo del documental es visibilizar la vocación de quienes ejercen la Medicina y acercar a la sociedad el trabajo del médico, poniendo cara y nombres a los profesionales que cada día trabajan por los pacientes y exponiendo sus testimonios en primera persona.