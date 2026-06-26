El Hospital Quirónsalud Murcia refuerza su Servicio de Cirugía Plástica Integral con un nuevo equipo, consolidándose como referente en este ámbito en la Región.

El Hospital Quirónsalud Murcia continúa reforzando su cartera asistencial con la incorporación de un nuevo equipo de Cirugía Plástica Integral. Esta ampliación permitirá ofrecer una atención aún más especializada y personalizada en procedimientos de cirugía corporal, facial y reconstructiva, consolidando al centro como uno de los referentes en este ámbito en la Región de Murcia.

Los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorin Gascón y Jacinto Orgaz Molina conforman este nuevo equipo de excelencia, aportando una amplia experiencia en diferentes áreas de la cirugía plástica y estética, lo que permitirá ampliar las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes y dar respuesta a una demanda creciente de procedimientos altamente especializados.

El doctor Ginés García Buendía es experto en remodelación corporal integral y destaca por el uso de técnicas de vanguardia, como el abordaje axilar endoscópico en cirugía mamaria. En el área de la cirugía corporal, cuenta con una especial dedicación a la abdominoplastia 360º, la cirugía postbariátrica y la corrección de secuelas por postparto o cambios de peso. Su labor médica tiene como máxima prioridad el bienestar de sus pacientes, ayudándoles a mejorar tanto su funcionalidad como su calidad de vida.

Por su parte, el doctor Eduardo Saorin Gascón aporta una reconocida trayectoria en cirugía reconstructiva y cirugía facial avanzada. Entre sus principales áreas de especialización destacan la rinoplastia y el lifting Deep Plane, una de las técnicas más innovadoras y demandadas para el rejuvenecimiento facial por ofrecer resultados naturales y duraderos.

El equipo se completa con la incorporación del doctor Jacinto Orgaz Molina, experto en cirugía corporal y mamaria, así como en el abordaje integral del lipedema, una enfermedad crónica que afecta principalmente a las mujeres y que requiere un enfoque multidisciplinar y altamente especializado para mejorar los síntomas y la calidad de vida de las pacientes.

Con la incorporación de estos nuevos profesionales, el Hospital Quirónsalud Murcia fortalece un Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora que, apuesta por la excelencia médica, la innovación quirúrgica y la atención personalizada, ofreciendo a los pacientes acceso a las técnicas más avanzadas y a profesionales con una sólida trayectoria en sus respectivas áreas de especialización.

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La incorporación de esta unidad, reafirma el compromiso del Hospital Quirónsalud Murcia con la mejora continua de la asistencia sanitaria y con la incorporación de profesionales de reconocido prestigio para seguir ofreciendo una atención de máxima calidad.