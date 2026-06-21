El Hospital Virgen del Alcazar Águilas abre sus puertas como nuevo referente sanitario del litoral murciano

El Hospital Virgen del Alcázar Águilas fue inaugurado oficialmente el pasado viernes 19 de junio en un acto encabezado por el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado García, y que contó con la asistencia de distintos directores y subdirectores generales del Servicio Murciano de Salud, además de representantes institucionales, profesionales sanitarios y miembros del equipo directivo de la entidad.

La apertura de este nuevo hospital supone un importante avance para la asistencia sanitaria en el municipio y su área de influencia, acercando servicios especializados a la población y evitando desplazamientos a otros centros para recibir atención médica, diagnóstica o quirúrgica.

El centro dispone de Servicio de Urgencias 24 horas de Medicina General y Enfermería. / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

Con una inversión que ronda los 10,5 millones de euros, el Hospital Virgen del Alcázar Águilas cuenta con más de 3.500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y unas instalaciones modernas, amplias y luminosas, diseñadas para ofrecer una atención sanitaria eficiente, cómoda y centrada en el paciente. El edificio ha sido concebido para favorecer el bienestar de pacientes, familiares y profesionales, con espacios funcionales, accesibles y dotados de abundante luz natural.

Tecnología y servicios

El centro dispone de Servicio de Urgencias 24 horas de Medicina General y Enfermería, Consultas Externas de diferentes especialidades, Hospitalización, Rehabilitación y Área Quirúrgica. La zona de hospitalización cuenta con 36 camas distribuidas en habitaciones individuales y dobles, concebidas para garantizar el confort y la recuperación de los pacientes. Además, el hospital dispone de dos quirófanos para cirugía mayor y un quirófano para cirugía ambulatoria, así como una completa área de diagnóstico por imagen equipada con tecnología médica de última generación, incluyendo Resonancia Magnética 3T, TAC, mamografía con tomosíntesis, ecografía, densitometría y radiología convencional, que permite ofrecer diagnósticos más precisos y una atención más rápida y segura.

La zona de hospitalización cuenta con 36 camas. / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

Durante el acto se puso de manifiesto el compromiso de Virgen del Alcázar con el desarrollo de una asistencia sanitaria cada vez más cercana, accesible y adaptada a las necesidades de la población. Asimismo, se destacó la importancia que supone para Águilas contar con un hospital moderno, dotado de tecnología avanzada y una amplia cartera de servicios, capaz de ofrecer atención integral a los ciudadanos sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

La inauguración incluyó un reconocimiento a Mª Dolores Lafuente Lafont, quien ejerció como gerente del Hospital Virgen del Alcázar durante más de 30 años, hasta mayo de este año. Con este homenaje, la institución quiso agradecer su dedicación, compromiso y contribución al crecimiento y consolidación de Virgen del Alcázar, así como su papel fundamental en el desarrollo de proyectos estratégicos como el nuevo hospital de Águilas.

El hospital dispone de una completa área de diagnóstico por imagen equipada con tecnología médica de última generación, incluyendo Resonancia Magnética 3T. / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

Durante la visita, los asistentes pudieron conocer también una habitación piloto de la futura Residencia Virgen del Alcázar, un proyecto que completará la oferta asistencial del complejo y cuya apertura está prevista para una próxima fase de desarrollo.

El centro dispone de Área de Rehabilitación / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

La residencia, anexa al hospital, ofrecerá un modelo diferencial basado en la integración de servicios sanitarios y asistenciales. Su conexión directa con el centro hospitalario permitirá a los residentes disponer de atención médica las 24 horas y acceder de forma inmediata a los recursos, especialistas y servicios del hospital siempre que lo necesiten, reforzando así la seguridad, el bienestar y la calidad de la atención.

Calidad acreditada y compromiso con la excelencia

Con más de 50 años de experiencia sanitaria, Virgen del Alcázar continúa así su proceso de expansión y consolidación como referente asistencial en el sureste español. El nuevo hospital se suma al centro hospitalario de Lorca y a los policlínicos de Lorca y Vera Playa, reforzando una red sanitaria basada en la calidad, la innovación y la cercanía.

Se compromete con una asistencia sanitaria cercana, accesible y adaptada a las distintas necesidades. / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

Este compromiso con la excelencia asistencial está avalado por certificaciones de referencia como ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental, UNE 179003 de seguridad del paciente y UNE 179006 de gestión de infecciones, además de la inscripción en el registro europeo EMAS de ecogestión. Un modelo sanitario basado en la mejora continua, la seguridad y la sostenibilidad que ahora se extiende también al nuevo Hospital Virgen del Alcázar Águilas.