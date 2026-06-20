Clínicas Vista Ircovisión: innovación y compromiso con la salud visual

Las Clínicas Vista Ircovisión, situadas en el corazón tanto de Murcia como de Cartagena, se han consolidado como empresas referentes en el ámbito de la Oftalmología. Conversamos con dos de sus oftalmólogos sobre la evolución y los retos de futuro de esta compañía.

María Dolores Miranda Rollón es médico adjunto del servicio de Oftalmología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, y junto con el Dr. Domingo Gimenez Castejón, médico adjunto del Complejo Universitario de Cartagena, ambos trabajan en las clínicas Vista Ircovisión Murcia y Vista Ircovisión Cartagena respectivamente. Ambos son especialistas en cirugía de blefaroplastia y patología palpebral con más de 15 años de experiencia y cuentan con formación en medicina estética facial desde hace ya varios años.

María Dolores Miranda Rollón, médico adjunto del servicio de Oftalmología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. / La Opinión

Dra. Miranda, ¿qué significa ser oculoplástico?

Todos los servicios de medicina están cada dia más especializados. Un oftalmólogo oculoplástico es aquel que se dedica al cuidado y tratamiento médico-quirúrgico de los parpados y el área periocular, sin perder la atención en el cuidado del ojo y de la superficie ocular.

¿Cuáles son las principales indicaciones para considerar una blefaroplastia?

Las indicaciones principales incluyen tanto razones estéticas como funcionales. Estéticamente, los pacientes buscan una blefaroplastia para eliminar las bolsas y el exceso de piel que dan un aspecto envejecido o cansado. Funcionalmente, se realiza cuando el exceso de piel del párpado superior afecta la visión periférica limitando el campo visual lateral y provocando incluso problemas en la conducción de vehículos.

¿Podría explicar brevemente el proceso quirúrgico de la blefaroplastia?

La blefaroplastia generalmente se realiza bajo anestesia local con sedación. Para los párpados superiores, hacemos una incisión a lo largo del pliegue natural del párpado, lo que permite ocultar la cicatriz. Desde ahí, eliminamos el exceso de piel y si es necesario, grasa, aunque cada vez somos más conservadores y tendemos a conservar más grasa en el párpado superior. Para los párpados inferiores, la incisión puede realizarse justo debajo de la línea de las pestañas o por dentro del párpado (blefaroplastia transconjuntival). Este último enfoque es ideal cuando solo se necesita eliminar o redistribuir la grasa sin necesidad de quitar piel y es el procedimiento preferido por los oftalmólogos, ya que nos sentimos muy cómodos en este plano anatómico y además no se deja cicatriz.

En cuanto a la recuperación, ¿qué pueden esperar los pacientes después de una blefaroplastia?

La recuperación inicial suele durar entre una y dos semanas. Durante este tiempo, los pacientes pueden experimentar hinchazón y algo de hematoma, que son normales y esperados. Es importante seguir las instrucciones postoperatorias, que incluyen aplicar compresas frías, mantener la cabeza elevada y evitar actividades físicas intensas. La mayoría de los pacientes pueden volver a sus actividades normales en una semana, aunque desde el primer momento se recomienda mantenerse activo para evitar edemas. La hinchazón residual y los cambios sutiles pueden tardar varias semanas en resolverse por completo, pero no es lo más esperable.

Hablando de complicaciones, ¿cuáles son los riesgos asociados con la blefaroplastia?

Como con cualquier procedimiento quirúrgico, existen riesgos. Las complicaciones pueden incluir infecciones, sangrado, mala cicatrización, ojo seco, dificultad para cerrar los ojos, y en raros casos, problemas con la visión. Sin embargo, estos riesgos son mínimos cuando el procedimiento es realizado por un oftalmólogo oculoplástico cualificado. Nuestro profundo conocimiento del ojo y la anatomía periocular nos permite abordar estas complicaciones de manera efectiva y minimizar los riesgos.

Domingo Gimenez Castejón, médico adjunto del Complejo Universitario de Cartagena. / La Opinión

Dr. Giménez, ¿hay avances recientes en la técnica de la blefaroplastia que considere importantes destacar?

Sí, ha habido varios avances significativos en los últimos años. Uno de los más destacados es el uso de tecnología láser CO2 para realizar las incisiones, lo que puede reducir el sangrado y mejorar la precisión. Además, técnicas como la blefaroplastia transconjuntival han ganado popularidad por su capacidad de minimizar cicatrices visibles.

¿Qué ventajas aporta el láser CO2 en una blefaroplastia?

El láser CO2 en una blefaroplastia ha cambiado nuestra practica quirúrgica aportando muchas ventajas al procedimiento.

Por un lado, aporta ventajas dentro del quirófano como son un menor sangrado intraoperatorio y un mayor control de la hemostasia.

En cuanto al postoperatorio produce menos edema y hematoma que con la técnica convencional que hace que la satisfacción del paciente tras el procedimiento sea mayor.

A nivel quirúrgico, para el oftalmólogo que realiza la cirugía, aporta una mayor precisión en el corte dando lugar a una cicatriz más fina. Además, permite asociar procedimientos estéticos tipo resurfacing en la piel periocular dando un tensado extra a la piel, reduciendo las arrugas de expresión.

¿Qué es la blefaroplastia no quirúrgica?

La blefaroplastia no quirúrgica es un tratamiento médico estético usando la tecnología láser CO2 antes mencionada que buscan rejuvenecer la zona de los párpados sin necesidad de cirugía.

No se realiza incisión, no se retira piel ni grasa, y la recuperación es más rápida.

Al contrario que lo que se venía realizando hasta ahora con otras tecnologías como el plasma, el láser CO2 usado de manera fraccionada y en ultrapulsos, permite un tensado de la piel de los párpados y un rejuvenecimiento muy efectivo de manera mucho más controlada.

Está indicado para pacientes con un exceso de piel leve-moderado que no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico. Los resultados que tenemos en la clínica son muy buenos, siempre que el paciente se ajuste a las expectativas de lo que se espera de la técnica.

¿Qué otros procedimientos se pueden realizar en el contorno periocular?

En nuestra unidad de 'estética de la mirada', podemos realizar tratamiento médicos asociados a la cirugía de blefaroplastia, bien en conjunto o por separado. Tenemos muy buena experiencia últimamente con el ácido polilactico, luz pulsada intensa y los polinucleótidos que son tratamiento muy en boga actualmente. Hay otros tratamientos consolidados como son los neuromoduladores y el uso de ácido hialurónico para aportar volumen en zonas del área periocular que lo necesiten como puede ser la zona de la ojera o el surco profundo del parpado superior. Todo esto, se puede asociar a la cirugía de blefaroplastia, dando un plus en el resultado.

¿Qué mensaje le gustaría dar a quienes están considerando una blefaroplastia?

Mi principal consejo es que se pongan en manos de un oftalmólogo oculoplástico, no de otro profesional. La cirugía palpebral muchas veces trae consigo problemas en la visión en el postoperatorio, lo que hace necesario que haya un profesional que sepa tratarlo, como es el oftalmólogo. Por otro lado, muchas blefaroplastias asocian ptosis palpebrales inadvertidas para otras especialidades que pueden dar lugar a un mal resultado si no se tratan, al igual que problemas con la posición de las cejas, que si no son tenidas en cuenta pueden producir asimetrías y un resultado no esperable.

Ante todo, el oftalmólogo es el que ha estudiado de manera pormenorizada toda la anatomía palpebral y periocular y es el más preparado para tratar tanto las patologías palpebrales como la estética palpebral y periocular.