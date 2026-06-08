IMED Virgen de la Fuensanta realiza la primera intervención con robot Da Vinci en la sanidad privada de la Región de Murcia

La incorporación de la cirugía robótica Da Vinci permite realizar intervenciones complejas con una mayor precisión quirúrgica, favoreciendo procedimientos mínimamente invasivos y aportando importantes ventajas para el paciente. En el caso de la prostatectomía radical, esta tecnología facilita una visión ampliada y tridimensional del campo quirúrgico, así como una gran precisión en los movimientos, aspectos especialmente relevantes en cirugías urológicas de alta complejidad.

Este primer procedimiento consolida la apuesta de IMED Virgen de la Fuensanta por la innovación médica y por la incorporación de tecnología avanzada al servicio de sus pacientes. Desde su apertura, el hospital ha trabajado para ampliar su cartera asistencial y ofrecer en la Región de Murcia servicios médico-quirúrgicos de alta especialización, apoyados en equipamiento de última generación y en un equipo médico propio de referencia.

Para el Dr. Gregorio Hita Villaplana, la cirugía robótica representa “un salto cualitativo en el abordaje de determinadas patologías urológicas, especialmente en aquellas intervenciones en las que la precisión resulta determinante para mejorar los resultados quirúrgicos y la recuperación del paciente”.

La realización de esta primera intervención con robot Da Vinci sitúa a IMED Virgen de la Fuensanta como un centro pionero en la implantación de cirugía robótica dentro de la sanidad privada murciana, reforzando su posicionamiento como hospital de referencia en tecnología médica, innovación quirúrgica y atención especializada.

Cirugía robótica Da Vinci: precisión, seguridad y recuperación

El sistema quirúrgico Da Vinci está diseñado para asistir al cirujano en procedimientos mínimamente invasivos mediante brazos robóticos controlados desde una consola. Esta tecnología no sustituye al especialista, sino que amplifica su capacidad de visión y precisión, permitiendo movimientos muy controlados y reduciendo el impacto quirúrgico sobre el paciente.

La realización de esta primera intervención con robot Da Vinci sitúa a IMED Virgen de la Fuensanta como un centro pionero en la implantación de cirugía robótica dentro de la sanidad privada murciana / La Opinión

Entre sus principales beneficios se encuentran una menor agresión quirúrgica, incisiones más pequeñas, menor sangrado, reducción del dolor postoperatorio y una recuperación potencialmente más rápida, siempre en función del tipo de procedimiento y de las características clínicas de cada paciente.

Con esta intervención, IMED Virgen de la Fuensanta da un nuevo paso en su crecimiento como hospital privado de referencia en la Región de Murcia, incorporando soluciones quirúrgicas avanzadas que hasta ahora no estaban disponibles en la sanidad privada regional.